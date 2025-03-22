Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.19 комментариев
Синоптики предсказали солнечные выходные в Москве
В Москве ожидаются солнечные выходные с температурой до плюс 10 градусов
В выходные в Москве ожидается солнечная погода с температурой до плюс 10 градусов, благодаря антициклону и высокому давлению.
Как сообщает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что выходные в Москве будут солнечными и теплыми. По его словам, антициклон на европейской территории принесет дневное тепло, а ветер не будет мешать москвичам наслаждаться весенней погодой.
Вильфанд отметил, что атмосферное давление может достигнуть рекордных значений, приблизившись к 764-765 мм ртутного столба. Он добавил, что особенно солнечно будет в воскресенье, что станет приятной новостью для жителей столицы, планирующих выходные на свежем воздухе.
Согласно прогнозам, температура воздуха в дневные часы поднимется до плюс 10 градусов. Это означает, что москвичей ждут комфортные условия для прогулок и активного отдыха на улице.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с пятницы в Московском регионе ожидается потепление до 10-12 градусов, возможны гололедицы и повышение атмосферного давления, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В пятницу во второй половине дня в Москве ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, сопровождающийся дождями, которые в ночь на субботу могут перейти в мокрый снег. Для «побега» от аллергии во время ранней весны в Центральной части России отлично подойдет горный Северный Кавказ, Калининград, Алтай, Карелия и Камчатка, сообщили опрошенные туроператоры.