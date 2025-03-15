Пушков предложил Британии «тихо посидеть» из-за требований к России

Эксперт объяснил, почему Трамп упомянул тему контроля над Запорожской АЭС

Эксперт Анпилогов: Претензии Украины на контроль ЗАЭС не имеют связи с реальностью

Tекст: Анастасия Куликова

«Запорожская АЭС по-своему уникальна: она расположена на территории России, а основные потребители электроэнергии, вырабатываемой станцией, – за Днепром. Речь идет о таких городах, как Днепропетровск, Кривой Рог, и далее на север вплоть до киевской агломерации», – напомнил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

По его мнению, Дональд Трамп неслучайно сказал, что Вашингтон в контексте урегулирования конфликта обсуждает контроль над ЗАЭС. «Она представляет обоюдный интерес как для Киева, так и для Москвы», – указал собеседник. Так, украинская сторона нуждается в Запорожской станции, поскольку для нее постройка компенсирующих мощностей, сооружение каких-то дополнительных линий электропередач – почти неподъемная задача, требующая серьезных инвестиций.

Вот офис Владимира Зеленского и «тянет ручки к утраченным территориям», ставя перед американскими посредниками вопрос о статусе ЗАЭС, считает эксперт. «Вероятно, Киев настаивает на двух вариантах – или украинский статус станции, или экстерриториальный. На мой взгляд, это не более чем пожелания руководства Украины, которые не имеют связи с реальностью», – детализировал Анпилогов.

Он подчеркнул: ни одно из двух предложений офиса Зеленского не выгодно России ни по экономическим, ни по политическим, ни по военным соображениям. «Присутствие Украины на левом берегу Днепра контрпродуктивно», – добавил собеседник.

Аналитик не исключает, что Москва и Вашингтон также могли касаться темы Запорожской АЭС. «Россия – до тех пор, пока станция не будет интегрирована в общую энергосистему страны – заинтересована в том, чтобы продавать электроэнергию на Украину», – предполагает эксперт.

Кроме того, такие поставки станут своего рода «точкой привязки». «Если киевские власти рассчитывают на электроэнергию с ЗАЭС, то им следует вести себя более адекватно по отношению к соседу, который в ином случае этот "рубильник" может повернуть», – уточнил собеседник.

«Для Соединенных Штатов вопрос по станции – это точка переговоров. Трамп – бизнесмен, и он прекрасно понимает все нюансы. Я думаю, его советники озвучили, сколько электроэнергии вырабатывала Запорожская АЭС и как эти объемы могут сказываться на рыночных европейских ценах на электроэнергию», – продолжил аналитик.

По его мнению, то, что Трамп упомянул тему контроля над ЗАЭС, показывает – переговоры «движутся в сторону контуров постконфликтного урегулирования». «Этот вопрос неизбежно найдет отражение в документах, в том числе в мирном договоре», – заключил Анпилогов.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что в контексте урегулирования украинского кризиса обсуждает с Киевом контроль над «очень большой электростанцией». Он не уточнил ее название. Речь, по всей видимости, шла о Запорожской АЭС – это самая крупная атомная станция в Европе, на ней насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту.

«Знаете, мы не работали в темноте. Мы обсуждали с Украиной землю, участки земли, которые будут сохранены и утрачены, и все остальные элементы финального соглашения. Включая электростанцию, знаете, очень большую электростанцию. Кто получит электростанцию, а кто получит то и это, и так далее», – заявил президент США в Белом доме, его слова приводит The Independent.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность России. ЗАЭС регулярно подвергается атакам украинских дронов.