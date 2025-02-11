В ЦБ назвали стоимость карты дроппера на черном рынке

Зампред ЦБ Зубарев сообщил об увеличении стоимости карты дроппера до 70 тыс. рублей

Tекст: Мария Иванова

Стоимость карты дроппера на черном рынке резко возросла, достигнув 70 тыс. рублей, заявил «Комсомольской правде» зампредседателя Банка России Герман Зубарев. Он отметил, что благодаря мерам по борьбе с мошенничеством стоимость таких карт значительно увеличилась. В прошлом мошенники приобретали их за 5-10 тыс. рублей, но теперь цена достигает 70 тыс. рублей.

ЦБ ранее обращал внимание на схему, по которой мошенники выводят украденные у россиян деньги через сеть дропперов. Похищенные суммы часто дробятся на несколько частей, а для обналичивания через банкоматы задействуются несколько подставных лиц. Это усложняет процесс отслеживания движения средств.

Дропперы – это подставные лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания денежных средств, полученных преступным путем. Рост стоимости их карт говорит о том, что предпринимаемые меры по борьбе с мошенничеством начинают приносить результаты. Увеличение цен на черном рынке свидетельствует о сокращении доступности таких карт для мошенников и усложнении их деятельности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума обсуждает введение административной ответственности для подставных лиц – «дропов», которые оформляют сим-карты и банковские карты для мошенников, часто за вознаграждение.

В 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на так называемые дропперские карты, сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.

Между тем Сбербанк предложил ввести обязательные нормативы для банков по проценту дропов среди клиентов, что позволит усилить контроль и борьбу с мошенничеством.