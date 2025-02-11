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В ЦБ назвали стоимость карты дроппера на черном рынке
Зампред ЦБ Зубарев сообщил об увеличении стоимости карты дроппера до 70 тыс. рублей
Зампредседателя Банка России Герман Зубарев сообщил, что стоимость карты дроппера на черном рынке выросла с 5-10 тыс. рублей до 70 тысяч, что является индикатором успешной борьбы с мошенниками.
Стоимость карты дроппера на черном рынке резко возросла, достигнув 70 тыс. рублей, заявил «Комсомольской правде» зампредседателя Банка России Герман Зубарев. Он отметил, что благодаря мерам по борьбе с мошенничеством стоимость таких карт значительно увеличилась. В прошлом мошенники приобретали их за 5-10 тыс. рублей, но теперь цена достигает 70 тыс. рублей.
ЦБ ранее обращал внимание на схему, по которой мошенники выводят украденные у россиян деньги через сеть дропперов. Похищенные суммы часто дробятся на несколько частей, а для обналичивания через банкоматы задействуются несколько подставных лиц. Это усложняет процесс отслеживания движения средств.
Дропперы – это подставные лица, чьи банковские карты используются для вывода и обналичивания денежных средств, полученных преступным путем. Рост стоимости их карт говорит о том, что предпринимаемые меры по борьбе с мошенничеством начинают приносить результаты. Увеличение цен на черном рынке свидетельствует о сокращении доступности таких карт для мошенников и усложнении их деятельности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума обсуждает введение административной ответственности для подставных лиц – «дропов», которые оформляют сим-карты и банковские карты для мошенников, часто за вознаграждение.
В 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на так называемые дропперские карты, сообщил глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Богдан Шабля.
Между тем Сбербанк предложил ввести обязательные нормативы для банков по проценту дропов среди клиентов, что позволит усилить контроль и борьбу с мошенничеством.