Поскольку индустрия «производителей контента» была почти полностью захвачена «повесткой», возникало впечатление, что этот поезд остановить нельзя, и дальше будет только хуже. Однако против высказались люди, которых это больше всего достало – сами американцы.0 комментариев
В Госдуме предложили ввести ответственность для «дропов»
Госдума предложила административную ответственность для «дропов»
Госдума обсуждает введение административной ответственности для подставных лиц, «дропов», которые оформляют сим-карты и банковские карты для мошенников, часто за вознаграждение.
Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил о необходимости введения административной ответственности для «дропов» – подставных лиц, оформляющих на себя сим-карты и банковские карты, а затем предоставляющих их мошенникам, передает «РИА Новости». По его словам, эти действия, добровольные или совершенные по незнанию, впоследствии используются для совершения преступлений.
Нилов подчеркнул, что под административную ответственность должны попадать в первую очередь те, кто оформляет сим-карты и карты на возмездной основе. В декабре были направлены запросы в правоохранительные органы для оценки правоприменительной практики и понимания, как защитить граждан и предотвратить создание подставных аккаунтов и карт.
В качестве примера Нилов привел случай, когда «дроп» оформляет карту, а затем продает ее за 5-10 тыс. рублей, заявляя, что не участвовал в мошеннических действиях. Несмотря на это, он не признается соучастником преступления, а только свидетелем, что, по мнению Нилова, неправильно. Данная тема будет обсуждаться в рамках рабочей группы Госдумы, куда будут переданы предложения и информация от компетентных ведомств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году около 10 млн клиентов российских банков переводили деньги на так называемые дропперские карты, Сбербанк предложил установить норматив для борьбы с дропперами, а эксперт рассказал, как защититься от дропперов и самому не стать дропом.