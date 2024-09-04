Эксперт рассказал, как защититься от дропперов и самому не стать дропом

Tекст: Татьяна Косолапова

В Министерстве внутренних дел разработали законопроект, который подразумевает введение уголовной ответственности для дропперов (люди, которые предоставляют мошенникам, иногда не зная об этом, свои платежные инструменты). Такую деятельность предлагается отнести к преступлению средней тяжести или тяжкому.



«В настоящее время банковские карты есть даже у первоклашек. Это удобно – «пластик» легко пополнить необходимой суммой на проезд или обед, заблокировать в случае утери. И если первые детские карты находятся под руководством родителей, они могут видеть и контролировать операции по ней, то с 14 лет у ребенка есть возможность оформить свою собственную карту – счет, который к ней «привязан», будет уже не на родителя, а на ребенка. В такой ситуации отслеживать активность использования этого банковского продукта сложнее», – говорит Сергейчик.

И с одной стороны, тотальный контроль вредит самостоятельности, но в некоторых случаях риск мошеннических действий в отношение юного владельца банковского счета увеличивается, рассуждает собеседник. Дроп – как раз один из таких рисков. И в случае, когда ребенок становится невольным соучастником мошенничества, этот опыт может вылиться в уголовное преступление.

«Вовлечение в дроп происходит по разным сценариям: через соцсети или мессенджеры в виде предложений одолжить или продать карту, подработать в качестве получателя сборов на благотворительность, помочь с приемом и отправкой средств, под видом раздачи призов победителям конкурсов или иными предлогами. Подросток часто не понимает, что своими действиями подвергает себя риску, не осознает масштаб возможных последствий», – объясняет эксперт.

Он подчеркивает, что нужно учитывать, что счета дропперов используются в разнообразных криминальных сценариях – именно на них зачастую поступают средства от обманутых жертв мошенников. Новая законотворческая инициатива закрепит ответственность за участие в преступном замысле, что поможет в борьбе с данном видом преступности. Однако нельзя не учитывать, что дроппером можно стать также в результате введения в заблуждение, обмана или запугивания и фактически самому быть жертвой.

«Защититься от втягивания в противоправную деятельность можно с помощью простых, но эффективных способов соблюдения финансовой гигиены и безопасности. Главное не забывать, что пользование банковской картой – это не только права и возможности, но и ответственность за произведенные финансовые операции», – поясняет Сергейчик.

К банковской карте, по его словам, следует относиться как к зубной щетке – одна должна предназначаться только для личного пользования того, на чье имя открыта. Он уточняет, что ее нельзя передавать даже другу, и тем более передавать или одалживать свою карту за вознаграждение. Также необходимо сохранять конфиденциальность банковских данных: сообщать проверочные коды для совершения операций, коды доступа к онлайн-банку, уведомления с кодами из банка нельзя никому. А если карту украли, она потерялась или скомпрометирована, об этом нужно незамедлительно уведомить свой банк. В таком случае ее просто заблокируют или перевыпустят, аннулировав старую. Сделать это можно через мобильное приложение банка или через клиентскую службу.

«Предложения о заработке или просьбы о помощи с условием использования личной банковской карты – афера со 100% гарантией. Соглашаться на такие предложения опасно. Нельзя принимать на свой «пластик» деньги от незнакомцев, отправлять их дальше по указанным кем-то реквизитам – можно стать подозреваемым в легализации и отмывании денежных средств, добытых преступным путем, стать участником иных преступных действий», – предупреждает эксперт.

Также необходимо всегда помнить о том, что никакое вознаграждение, предлагаемое за использование карты, не стоит испорченной финансовой репутации, закрытия «дверей» в профессиональном и карьерном развитии и уж тем более – уголовного наказания. Также специалист настоятельно рекомендует не принимать никакие решения под давлением, «на слабо» или под уговоры. В таких ситуациях лучше спросить совета у близких, обратиться к специалистам.

Ранее Центральный банк России сообщал, что их база данных насчитывает тысячи мошеннических счетов дропперов, и уже в ближайшее время они столкнутся с блокировкой.