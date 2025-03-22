Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

Что ждет поставки российской нефти в Индию и Китай после мира на Украине Индия и Китай серьезно нарастили закупку российской нефти во время украинского конфликта. Однако договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре дают надежду на мирное соглашение и возможную отмену санкций. Что будет с поставками нефти из России в Индию и Китай после того, как санкции снимут? Ведь в этом случае скидка на Urals уйдет в прошлое или значительно уменьшится. Подробности Перейти в раздел

Враги России и Трампа готовят удар из могилы Президент США Дональд Трамп показывает такую прыть, какой мало кто ждал: проехался по «глубинному государству» катком и поручил Илону Маску осушить «вашингтонское болото». Демократы – партия Джо Байдена – кажутся поверженными и униженными. Но в реальности у Трампа очень много проблем – при нем Америку побили даже по яйцам. Подробности Перейти в раздел

Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского Несмотря на оговоренное Владимиром Путиным и Дональдом Трампом энергетическое перемирие в рамках СВО, войска противника нанесли удар по объекту нефтяной промышленности в Краснодарском крае. В Москве действия ВСУ оценили как попытку подрыва миротворческих инициатив лидеров России и США. Но может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей? Подробности Перейти в раздел

Германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху «Те же самые страны, которые были денацифицированы и демилитаризованы – Германия и Япония, возвращают и идею реваншизма, и возможность милитаризироваться». Такими словами эксперты объясняют беспрецедентное решение ФРГ изменить конституцию страны – ради борьбы с «русской угрозой». Возрождение германского милитаризма должно пугать далеко не только Россию. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел

«Майдан» в Турции. Эрдоган устоит? На конец недели Турции обещана попытка «цветной революции». Бунт народа вызван арестом главного противника президента Реджепа Эрдогана, неформального лидера оппозиции и мэра Стамбула Экрема Имамоглу. У турок поднакопилось претензий к своему лидеру. Устоит ли Эрдоган?

Новый конфликт Зеленского и Трампа Владимир Зеленский отказался передавать под контроль США энергетические объекты Украины, но американцы ведут себя так, как будто он согласился. Что происходит? И причем здесь Запорожская АЭС?

Новый канцлер Германии предал Германию В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны. Перейти в раздел