ЦБ раскрыл основные типы дропперов

ЦБ: Дропперы делятся на заливщиков, транзитников и обнальщиков по функционалу

Tекст: Дарья Григоренко

Банк России представил классификацию дропперов, посредников, помогающих мошенникам выводить и обналичивать похищенные деньги у россиян. Дропперы делятся на три основных типа: заливщики, транзитники и обнальщики, передает РИА «Новости».

Заливщики получают денежные суммы от курьеров и «заливают» их через банкоматы на счета и карты. Транзитники занимаются переводом денег, полученных на карту, на указанные куратором реквизиты. Обнальщики получают деньги, снимают их с банкоматов и либо передают их другим курьерам, либо сами перевозят их в другие регионы для продолжения цепочки вывода средств.

Центральный банк также выделяет дропперов на разводных и неразводных. Разводные – это те, кого вовлекают в махинации без их ведома. Неразводные – осознанно занимаются дропперством, целенаправленно приходя к этой деятельности.

5 марта президент Владимир Путин обсудил с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной возможность ужесточения наказаний для дропперов, участвующих в выводе и обналичивании украденных денег.

Ранее в Госдуме предложили ввести ответственность для «дропов». Зампредседателя Банка России Герман Зубарев сообщал, что стоимость карты дроппера на черном рынке выросла с 5-10 тыс. рублей до 70 тыс., что является индикатором успешной борьбы с мошенниками.