Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.10 комментариев
СМИ: Лимит в доллар по государственным кредиткам парализовал работу ведомств США
Wired: Лимит в 1 доллар на траты по государственным кредиткам парализовал работу ведомств США
В США по инициативе главы ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илона Маска на траты по государственным кредитным картам установлен лимит в 1 доллар, это привело к параличу работы ряда федеральных ведомств, пишет американский журнал Wired.
По данным издания, эта мера парализовала рабочие процессы в ряде государственных структур, передает ТАСС.
Карты государственной системы GSA SmartPay, используемые более чем в 250 федеральных органах, предназначены для упрощения процедур госзакупок.
Из-за нововведения Национальное управление океанических и атмосферных исследований не может заказать оборудование для ремонта судов и радаров, а Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) задерживает поставки расходных материалов, необходимых для выполнения лабораторных исследований.
В Службе национальных парков США массово отменяются командировки из-за невозможности контроля за выполнением работ.
В Министерстве сельского хозяйства и Федеральном управлении гражданской авиации опасаются, что критически важные проекты могут остановиться из-за задержек с госзакупками.
Чиновники некоторых ведомств начали покрывать расходы из собственных средств, чтобы поддержать важные процессы.
Источники Wired отмечают, что проблемы наблюдаются и в других федеральных учреждениях. Некоторые сотрудники заранее знали о готовящихся мерах и предприняли соответствующие шаги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), которое возглавляет Илон Маск, смогло сэкономить американскому бюджету 65 млрд долларов с начала года благодаря оптимизации расходов.