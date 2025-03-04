СМИ: Лимит в доллар по государственным кредиткам парализовал работу ведомств США

Wired: Лимит в 1 доллар на траты по государственным кредиткам парализовал работу ведомств США

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, эта мера парализовала рабочие процессы в ряде государственных структур, передает ТАСС.

Карты государственной системы GSA SmartPay, используемые более чем в 250 федеральных органах, предназначены для упрощения процедур госзакупок.

Из-за нововведения Национальное управление океанических и атмосферных исследований не может заказать оборудование для ремонта судов и радаров, а Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) задерживает поставки расходных материалов, необходимых для выполнения лабораторных исследований.

В Службе национальных парков США массово отменяются командировки из-за невозможности контроля за выполнением работ.

В Министерстве сельского хозяйства и Федеральном управлении гражданской авиации опасаются, что критически важные проекты могут остановиться из-за задержек с госзакупками.

Чиновники некоторых ведомств начали покрывать расходы из собственных средств, чтобы поддержать важные процессы.

Источники Wired отмечают, что проблемы наблюдаются и в других федеральных учреждениях. Некоторые сотрудники заранее знали о готовящихся мерах и предприняли соответствующие шаги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), которое возглавляет Илон Маск, смогло сэкономить американскому бюджету 65 млрд долларов с начала года благодаря оптимизации расходов.