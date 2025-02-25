Европейские политики не пошлют умирать своих граждан – у тех есть права, они могут возмутиться. Ни один западный политик не скажет своим избирателям «давайте отправим нашу молодежь воевать с русскими». А вот израсходовать еще тысячи украинцев – это можно без колебаний. За них никто не потребует отчета.0 комментариев
Маск сократил госрасходы США на 65 млрд долларов
DOGE под руководством Маска с начала года сэкономило США 65 млрд долларов
Ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), возглавляемое Илон Маском, сэкономило американскому бюджету 65 млрд долларов с начала года благодаря оптимизации расходов.
DOGE сократило государственные расходы на 65 млрд долларов с начала года, пишет ТАСС. Это стало возможным благодаря обнаружению и устранению мошенничества, аннулированию или пересмотру договоров и аренды, продаже активов, отмене грантов, сокращению численности сотрудников и программным изменениям.
В отчете, опубликованном на сайте DOGE, подчеркивается, что все случаи оптимизации государственных расходов будут публиковаться в понятном и полностью прозрачном формате.
Илон Маск был назначен главой DOGE после инаугурации нового президента 20 января. Новая структура приступила к масштабной проверке трат бюджета США, и Маск рассчитывает в общей сложности сократить государственные расходы на 2 трлн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Илон Маск и сенатор США Джош Хоули высказались в поддержку аудиторской проверки оказанной Украине помощи. Маск заявил, что значительный процент отправленных киевскому режиму американских средств осел в карманах ряда американских политиков, связанных с Демократической и Республиканской партиями.
Маск также выразил недоумение по поводу того, что американские налогоплательщики покрывают значительную часть оборонных расходов Европы, что, по его словам, не имеет смысла.