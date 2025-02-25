Маск сократил госрасходы США на 65 млрд долларов

DOGE под руководством Маска с начала года сэкономило США 65 млрд долларов

Tекст: Мария Иванова

DOGE сократило государственные расходы на 65 млрд долларов с начала года, пишет ТАСС. Это стало возможным благодаря обнаружению и устранению мошенничества, аннулированию или пересмотру договоров и аренды, продаже активов, отмене грантов, сокращению численности сотрудников и программным изменениям.

В отчете, опубликованном на сайте DOGE, подчеркивается, что все случаи оптимизации государственных расходов будут публиковаться в понятном и полностью прозрачном формате.

Илон Маск был назначен главой DOGE после инаугурации нового президента 20 января. Новая структура приступила к масштабной проверке трат бюджета США, и Маск рассчитывает в общей сложности сократить государственные расходы на 2 трлн долларов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Илон Маск и сенатор США Джош Хоули высказались в поддержку аудиторской проверки оказанной Украине помощи. Маск заявил, что значительный процент отправленных киевскому режиму американских средств осел в карманах ряда американских политиков, связанных с Демократической и Республиканской партиями.

Маск также выразил недоумение по поводу того, что американские налогоплательщики покрывают значительную часть оборонных расходов Европы, что, по его словам, не имеет смысла.