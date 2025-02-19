Нужно соблюдать сетевую гигиену и вбить в свою разумную голову, что интернет и вообще современное информационное пространство – предельно «нечистое» место. Любой продукт отсюда требует обязательной санитарной обработки даже больше, чем купленные на рынке огурцы.0 комментариев
Маск задался вопросом, почему американцы оплачивают оборону Европы
Маск усомнился в оправданности оборонных расходов США на Европу
Илон Маск выразил недоумение по поводу того, что американские налогоплательщики покрывают значительную часть оборонных расходов Европы, что, по его словам, не имеет смысла.
Маск, руководитель ведомства DOGE, обратил внимание на вопрос финансирования обороны Европы, сообщает ТАСС.
В социальной сети X он выразил недоумение по поводу того, что американские налогоплательщики покрывают две трети этих расходов. Маск задался вопросом: «Обороны от кого?»
Эта тема уже не в первый раз становится предметом обсуждения в США. Ранее новый президент неоднократно высказывал недовольство деятельностью НАТО и заявлял о возможности выхода из альянса, если европейские страны не примут на себя большую часть финансового бремени за свою безопасность. Такая позиция указывает на продолжающееся напряжение между США и европейскими партнерами по поводу распределения оборонных расходов.
Министр обороны США Пит Хегсет также подчеркнул необходимость того, чтобы Европа сама заботилась о своей безопасности. Он сделал это заявление 12 февраля на заседании контактной группы Запада в Бельгии, сосредоточенной на координации поставок оружия Киеву. Этот вопрос продолжает оставаться актуальным, так как обсуждение оборонных обязательств и их справедливого распределения остается на повестке дня международной политики.
Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил мнение о необходимости пересмотра роли НАТО, назвав альянс устаревшим из-за окончания холодной войны. Эксперты оценили желание Илона Маска реорганизовать НАТО.
Маск также предупредил о возможном поражении США в войне без реформы устаревшей программы вооружений, подчеркнув необходимость срочных изменений.