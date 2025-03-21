Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.

Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.

Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

Что ждет поставки российской нефти в Индию и Китай после мира на Украине Индия и Китай серьезно нарастили закупку российской нефти во время украинского конфликта. Однако договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре дают надежду на мирное соглашение и возможную отмену санкций. Что будет с поставками нефти из России в Индию и Китай после того, как санкции снимут? Ведь в этом случае скидка на Urals уйдет в прошлое или значительно уменьшится. Подробности Перейти в раздел

Враги России и Трампа готовят удар из могилы Президент США Дональд Трамп показывает такую прыть, какой мало кто ждал: проехался по «глубинному государству» катком и поручил Илону Маску осушить «вашингтонское болото». Демократы – партия Джо Байдена – кажутся поверженными и униженными. Но в реальности у Трампа очень много проблем – при нем Америку побили даже по яйцам. Подробности Перейти в раздел

Энергетическое перемирие станет проверкой влияния Трампа на Зеленского Несмотря на оговоренное Владимиром Путиным и Дональдом Трампом энергетическое перемирие в рамках СВО, войска противника нанесли удар по объекту нефтяной промышленности в Краснодарском крае. В Москве действия ВСУ оценили как попытку подрыва миротворческих инициатив лидеров России и США. Но может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей? Подробности Перейти в раздел

Германский милитаризм возвращается в гитлеровскую эпоху «Те же самые страны, которые были денацифицированы и демилитаризованы – Германия и Япония, возвращают и идею реваншизма, и возможность милитаризироваться». Такими словами эксперты объясняют беспрецедентное решение ФРГ изменить конституцию страны – ради борьбы с «русской угрозой». Возрождение германского милитаризма должно пугать далеко не только Россию. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел

Новый конфликт Зеленского и Трампа Владимир Зеленский отказался передавать под контроль США энергетические объекты Украины, но американцы ведут себя так, как будто он согласился. Что происходит? И причем здесь Запорожская АЭС?

Новый канцлер Германии предал Германию В пятницу верхняя палата парламента Германии утвердит изменение в Конституции, с помощью которого новый канцлер Фридрих Мерц загонит страну в долги. Ради этого он отказался от обещаний, которые давал избирателям. Предал их ради второй холодной войны.

Орбан против Зеленского. Чья возьмет? Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан? Перейти в раздел