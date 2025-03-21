Новый конфликт Зеленского и Трампа

Игорь Мальцев
Разгром «зеленых» начался с Greenpeace
Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.
Сергей Лебедев
Какая судьба может ждать Илона Маска
Особенности политического выживания диаметрально противоположны тому, чему учат в школе. Слишком часто быть правым опасно, как и быть слишком ярким. Но самое опасное – случайно затмить правителя. Тот никогда об этом не забудет, хотя ответ может последовать далеко не сразу.
Геворг Мирзаян
Страх убивает европейский разум
Европа понимает, что Москва и Вашингтон сейчас оставляют ее на обочине переговорного процесса. Россия и США решают все вопросы в рамках двусторонних контактов – и речь не только об украинском кризисе. Фактически Путин и Трамп рисуют контуры системы международных отношений и безопасности в Европе без участия самих европейцев.