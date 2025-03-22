Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.8 комментариев
В ДТП с участием четырех машин в Тульской области пострадали несколько детей
В результате ДТП с участием четырех легковых автомобилей один человек погиб, еще десять пострадали, в том числе пятеро детей, сообщили в пресс-службе УМВД по Тульской области.
ДТП произошло на участке автодороги М-2 «Крым». Десять человек «получили травмы различной степени тяжести». Для всех пострадавших организована медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции УМВД по Тульской области ведут работу по установлению обстоятельств аварии и выяснению причин столкновения автомобилей, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Якутске произошло столкновение автобуса и грузовика, в результате аварии пострадали 14 человек.