Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?9 комментариев
При столкновении автобуса и грузовика в Якутске пострадали 14 человек
В Якутске произошло столкновение автобуса и грузовика, в результате аварии пострадали 14 человек, сообщили в МВД по Якутии во вторник.
ДТП произошло в 16:21 по местному времени (10:21 мск), на перекрестке улиц Билибина и Уустаах Избекова столкнулись маршрутный автобус № 41 и грузовик «КамАЗ», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Согласно предварительной информации, водитель грузовика ехал со стороны Билибина, на перекрестке при повороте налево он не пропустил маршрутный автобус «ПАЗ».
Пострадали 13 пассажиров и водитель автобуса.
Ранее в Дагестане столкнулись микроавтобус и автомобиль, пострадали 14 человек.