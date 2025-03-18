При столкновении автобуса и грузовика в Якутске пострадали 14 человек

Tекст: Алексей Дегтярев

ДТП произошло в 16:21 по местному времени (10:21 мск), на перекрестке улиц Билибина и Уустаах Избекова столкнулись маршрутный автобус № 41 и грузовик «КамАЗ», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Согласно предварительной информации, водитель грузовика ехал со стороны Билибина, на перекрестке при повороте налево он не пропустил маршрутный автобус «ПАЗ».

Пострадали 13 пассажиров и водитель автобуса.

Ранее в Дагестане столкнулись микроавтобус и автомобиль, пострадали 14 человек.