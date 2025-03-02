Президент Чехии Петр Павел предложил создать коалицию стран для «справедливого мира» на Украине

Tекст: Денис Тельманов

Как пишет РИА «Новости», президент Чехии Петр Павел выразил идею создания международной коалиции стран, готовых поддержать справедливый мир на Украине. Об этом он заявил в социальной сети.

«Пришло время начать рассматривать широкую коалицию из желающих справедливого мира на Украине». Павел также подчеркнул, что мирное соглашение, не учитывающее условий Киева, будет расценено как капитуляция.



Ранее, 18 февраля, в Эр-Рияде прошли российско-американские переговоры высокого уровня. С российской стороны участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США присутствовали помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Сергей Лавров заявил, что стороны договорились о создании условий для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес, включая разрешение кризиса на Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявил, что мирное урегулирование конфликта на Украине возможно даже без участия Владимира Зеленского, подчеркнув необходимость соглашения между США и Россией.

Депутат областного совета итальянского Венето Стефано Вальдегамбери заявил о необходимости смелости для начала диалога Евросоюза с Россией на фоне изменения общественного мнения европейцев о конфликте на Украине. Тбилиси не простит Киеву «изгнание» грузинского посла, заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.