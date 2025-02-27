Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.5 комментариев
Грузия пообещала не прощать Украине «изгнание посла» из Киева
Тбилиси не простит Киеву «изгнание» грузинского посла, заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В интервью телекомпании «Рустави-2» он сказал, что ухудшение двусторонних отношений началось после обращения украинского лидера Владимира Зеленского к манифестантам в Тбилиси вскоре после начала СВО, в котором тот подверг критике правительство Грузии и потребовал отправить из Грузии на Украину чартеры с добровольцами.
«После этого Украина изгнала посла Грузии, который, в отличие от большинства послов других стран, не покидал Киев в самое тяжелое время», – сказал глава комитета.
«В Киеве оставались только послы Грузии и Ватикана. Выбрали нашего и изгнали. Это было постыдно! На этом фоне никакой критики Украина не предъявляла, например, послу Белоруссии», – сказал Николоз Самхарадзе.
«Это было оскорбление нашей страны. А мы правительство, которое никому не позволит оскорблять Грузию», – заявил он.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Грузия усомнилась в жизнеспособности Евросоюза.