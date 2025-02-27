Грузия пообещала не прощать Украине «изгнание посла» из Киева

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В интервью телекомпании «Рустави-2» он сказал, что ухудшение двусторонних отношений началось после обращения украинского лидера Владимира Зеленского к манифестантам в Тбилиси вскоре после начала СВО, в котором тот подверг критике правительство Грузии и потребовал отправить из Грузии на Украину чартеры с добровольцами.

«После этого Украина изгнала посла Грузии, который, в отличие от большинства послов других стран, не покидал Киев в самое тяжелое время», – сказал глава комитета.

«В Киеве оставались только послы Грузии и Ватикана. Выбрали нашего и изгнали. Это было постыдно! На этом фоне никакой критики Украина не предъявляла, например, послу Белоруссии», – сказал Николоз Самхарадзе.

«Это было оскорбление нашей страны. А мы правительство, которое никому не позволит оскорблять Грузию», – заявил он.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Грузия усомнилась в жизнеспособности Евросоюза.