Грузия усомнилась в жизнеспособности Евросоюза

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Евросоюз был интересен потому, что это было пространство мира и постоянного улучшения благосостояния граждан. Гарантом этому были США, но если США решат выйти из обеспечения безопасности Европы, то это приведет к тектоническим изменениям в самом ЕС», – заявил председатель комитета телекомпании «Рустави-2».

«Без обеспечения безопасности невозможно повышать экономическое благосостояние, – отметил он. – Если не будет США, то от НАТО ничего не останется».

По словам Николоза Самхарадзе, «сегодня поэтому в Европе неопределенность, что США могут решить выйти из обеспечения ее безопасности, доверив Европе самой это делать».

«Грузия ничего не меняет в своих планах, мы будем к 2030 году готовы к членству в ЕС, но сегодня вопрос стоит уже иначе – будет ли сам Евросоюз в 2030 году готов к расширению и приему новых членов», – сказал он.

Грузия получила статус кандидата в ЕС в декабре 2023 года, однако в прошлом году заявила, что не будет просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, чтобы лучше подготовиться к процессу. За это Брюссель заморозил сотрудничество с Тбилиси.