Итальянский депутат Вальдегамбери призвал ЕС начать диалог с Россией

Tекст: Валерия Городецкая

Евросоюзу следует проявить смелость и начать диалог с Россией, учитывая изменение общественного мнения европейцев о конфликте на Украине, заявил Вальдегамбери в беседе с РИА «Новости».

Он отметил, что Евросоюз находится в состоянии дезориентации и выразил сомнение в том, что все страны выберут путь конфронтации. По его словам, большинство европейцев считают путь конфликта ошибочным, и такие действия могут наказаться избирателями. Вальдегамбери уверен, что необходимо обратиться к России для начала диалога, чтобы избежать новых ошибок.

Политик подчеркнул, что, несмотря на годы обвинений в адрес России, он начал получать признание от простых людей, которые благодарят его за поднятие вопроса о тупиковом конфронтационном курсе Европы. Он добавил: «Люди все больше осознавали, что решения об изоляции России и предоставлении оружия и финансовой помощи Владимиру Зеленскому были неправильными».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в шутку назвал страны ЕС «лакеями» на переговорах по Украине и заявил, что Евросоюз будет играть второстепенную роль в будущих переговорах между Россией и США и узнавать новости из газет.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал ЕС предпринять конкретные действия для участия в переговорах об Украине, несмотря на отсутствие консультаций с НАТО.