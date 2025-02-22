Орбан пошутил, что страны ЕС могут участвовать в переговорах по Украине в качестве лакеев

Tекст: Вера Басилая

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя желание стран Евросоюза участвовать в переговорах по Украине, пошутил, что они могли бы там присутствовать как лакеи, передает РИА «Новости».

Орбан заметил, что Евросоюз обижен началом переговоров без его участия и хочет сесть за стол переговоров, где играют «большие парни».

«Если хочешь сесть за стол, где играют большие парни, оглянись вокруг и найди лакея. Если не находишь, то знай, что это ты», – пошутил Орбан.

Он также выразил свое мнение о Франции, сказав, что европейские союзники на встрече в Париже выглядели так, словно «незрелых груш наелись».

Ранее Орбан заявил, что Евросоюз будет играть второстепенную роль в будущих переговорах между Россией и США., и узнавать новости из газет.

Военный аналитик Скотт Риттер отмечал, что европейские страны будут выполнять лишь роль слуг, поскольку ранее способствовали отказу Киева от диалога с Россией.

Генсек НАТО Марк Рютте призвал ЕС предпринять конкретные действия для участия в переговорах об Украине, несмотря на отсутствие консультаций с НАТО.

Пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков заявил, что обсуждение участия ЕС в переговорах преждевременно из-за подготовки встречи президентов России и США.