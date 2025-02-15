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Риттер предрек для Европы роль слуги за столом переговоров по Украине
Военный аналитик Риттер заявил, что Европа не будет иметь права голоса на переговорах по Украине
Европейские страны в будущих переговорах по Украине будут выполнять лишь роль слуг, так как ранее сами способствовали отказу Киева от диалога с Россией на законодательном уровне, заявил военный аналитик Скотт Риттер.
Военный аналитик Скотт Риттер выразил мнение, что европейские страны не смогут влиять на переговоры по Украине, передает РИА «Новости».
По его словам, именно Европа заставила Киев отказаться от диалога с Россией.
«Запретив ранее переговоры, вы теперь требуете место за столом Трампа и Путина. У вас будет доступ к этому столу. Не в качестве гостей. Но в качестве слуг», – подчеркнул он.
Так Риттер прокомментировал заявление главы дипломатии ЕС Каи Каллас о важности присутствия европейцев на мирных переговорах.
Ранее генсекретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жаловаться из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи. Также лидеры Европы отвергли мирный план Белого дома с уступками Путину по Украине.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал, и Европа прошла три стадии принятия смерти за одни сутки.