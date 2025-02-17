Tекст: Ольга Иванова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что обсуждать возможность участия Европы в переговорах по Украине преждевременно, передает ТАСС.

Представители Москвы и Вашингтона завтра начнут обсуждать в Эр-Рияде подготовку встречи между президентами России Владимиром Путиным и президентом США.

Песков уточнил, что речь идет о подготовке встречи президентов, о которой они условились во время телефонного разговора. Отвечая на вопрос о возможном участии Европы в переговорах, он подчеркнул, что завтрашние контакты с США будут посвящены подготовке возможной встречи по Украине.

«Поскольку только будут говорить во вторник о подготовке возможной встречи, то, соответственно, все модальности могут обсуждаться только во вторник. Имеются в виду те модальности, которые могут обсуждаться не на высшем уровне», – отметил представитель Кремля.

Песков также добавил, что обсуждение участия Европы в переговорах по Украине может быть актуально только после первых консультаций между Россией и США.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.

Министр – делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европа должна взять на себя ответственность за свою безопасность, включая предотвращение «капитуляции на Украине».

Военный аналитик Скотт Риттер отмечал, что европейские страны в будущих переговорах по Украине будут выполнять лишь роль слуг, так как ранее сами способствовали отказу Киева от диалога с Россией на законодательном уровне.