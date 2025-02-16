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Франция призвала Европу не допустить «капитуляции на Украине»
Европа должна взять на себя ответственность за свою безопасность, включая предотвращение «капитуляции на Украине», заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.
Оценивая дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности, Аддад заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Посыл ясен: больше не может быть никакого отрицания. Пришло время взять на себя ответственность за собственную безопасность. Первым испытанием станет отказ от капитуляции на Украине».
В интервью BFMTV Аддад акцентировал внимание на том, что европейцам необходимо обходиться без опеки США в сфере безопасности, передает ТАСС.
«Никто не может давать Европе уроки демократии, даже США», – подчеркнул он, добавив, что заявления американских представителей на конференции в Мюнхене должны стать сигналом к «пробуждению» для европейцев.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции подчеркнул, что демократии, включая Германию, рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан. Спецпосланник президента США Кит Келлог на конференции заявил, что Вашингтон не видит роли ЕС за столом переговоров с Россией по Украине, однако интересы Европы будут учтены.