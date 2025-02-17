Покидая Россию, червь кричала изо всех сил: «Мы – культура, и у вас не будет другой!». Но прошло три года – и слухи о смерти культуры оказались преувеличены. Новая культура уже на пороге.22 комментария
Шольц: Европа не позволит демилитаризировать Украину без ее участия
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.
Выступая на предвыборных дебатах, он подчеркнул, что Европа не позволит никому договориться о демилитаризации Украины без ее участия. Шольц отметил, что «мы, европейцы, этого не допустим» и что Украине нужна сильная армия, передает ТАСС.
Шольц также отверг возможность эксклюзивных американо-российских соглашений по Украине, заявив: «Без нас это сделать невозможно. Конечно, нам есть что сказать». Его слова стали реакцией на заявление США о том, что Европа не будет участвовать в переговорах физически. Шольц подчеркнул, что европейцы имеют право голоса, и что никакие гарантии безопасности не могут быть предоставлены без участия Европы.
Ранее министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европа должна взять на себя ответственность за свою безопасность, включая предотвращение «капитуляции на Украине».
Военный аналитик Скотт Риттер отмечал, что европейские страны в будущих переговорах по Украине будут выполнять лишь роль слуг, так как ранее сами способствовали отказу Киева от диалога с Россией на законодательном уровне.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Евросоюза прекратить жалобы из-за отсутствия на переговорах по Украине и предложить конкретные идеи.