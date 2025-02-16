Оборону Европы от США возглавит Макрон

Tекст: Евгений Поздняков

По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, на мероприятии ожидается «очень серьезное обсуждение» проблем, создаваемых президентом США Дональдом Трампом. Новая администрация США проводит «разведку боем», то есть оказывает на оппонентов давление и оценивает их реакцию. «Нам необходимо ответить на это», – подчеркнул он.

Отношения США и ЕС резко обострились после речи вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции. По его оценке, основные угрозы Европе исходят не от Китая или России, а изнутри объединения – это отход от ключевых ценностей. Он обратил внимание на отмену итогов выборов в Румынии, предупредил об угрозе аналогичных событий в Германии, усомнился в свободном характере волеизъявления европейского населения и призвал политиков прислушиваться к мнению собственных граждан. «Если вы боитесь ваших избирателей, США вам не поможет», – отрезал он.

Обсуждать в Париже, впрочем, будут не ошибки европейцев, а Украину и разморозку политического диалога между Вашингтоном и Москвой. В пятницу состоялся телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря Штатов Марка Рубио. Стороны обозначили настрой на взаимодействие по актуальной международной повестке, в частности, по урегулированию конфликта на Украине и ситуации в Палестине.

Беседа стала развитием диалога Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшегося в среду. Американский лидер в соцсети Truth Social назвал его «продуктивным». «Мы договорились о тесном сотрудничестве, которое будет включать визиты в наши страны», – отметил он. Президент США также напомнил о совместной борьбе двух стран в период Второй мировой войны.

Французское издание Chellenges считает, что российско-американские контакты грозят навязыванием ЕС и Украине «шаткого решения» противоречий, которое будет «чревато угрозами в будущем». «Европейцы в шоке» от «запутанной» политики Трампа, подчеркивает газета, делая вывод, что Евросоюзу придется «обеспечить себе средства» для дальнейшего оказания влияния на ситуацию в мире.

«Макрон пытается создать себе образ спасителя Европы. Он намекает ЕС: время для судьбоносных решений о будущем континента настало. Пора отказаться от трансатлантических отношений с США, пока главой Белого дома является Трамп. Кроме того, на фоне слабеющего НАТО необходимо заняться наращиванием ВПК Старого Света», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Скорее всего, лидер Франции также предложит Европе окончательно принять в свои ряды Украину и подкрепить это заявлениями о готовности к войне с «агрессивной» Россией. Конечно, денег на столь масштабные преобразования у ЕС нет. Последней надеждой могут стать немцы, которые всегда готовы раскошелиться на подобные инициативы», – отмечает он.

«Тем не менее Макрон понимает, что страны Южной и Восточной Европы не поддержат его предложения. Именно поэтому он делает ставку на северных участников объединения. Время уговоров несогласных уже прошло, поскольку в Париже, Берлине и Брюсселе разразился нешуточный страх «потери» ЕС», – полагает собеседник.

«У либеральных элит Европы появляется ощущение, что их пытаются вывести из обсуждения тем большой политики.

Поэтому они будут бойкотировать решения, которые могут быть приняты на переговорах США и России. Но что это будет означать на практике – большой вопрос. Попытается ли Брюссель подстрекать Киев на продолжение конфликта с Москвой?» – задается вопросом эксперт.

«Могут звучать и более радикальные предложения, например, передать Украине ракеты Taurus или ввести на территорию республики французские и немецкие войска. Макрон наверняка будет предлагать экстравагантные меры, вполне возможно, что кто-то его поддержит. Однако далеко не факт, что саммит станет хоть в чем-то успешным», – считает он.

«Идея французского лидера может превратиться в подтверждение заката правящих кругов Европы. Уже сейчас разрыв между Брюсселем и Вашингтоном очевиден. В Евросоюзе надеются, что эта ситуация носит краткосрочный характер. Однако скоро раскол перебросится и внутрь ЕС. Объединение разделится на «либералов», собирающихся вокруг Берлина, и «правых», которые будут набирать силу на востоке», – рассказывает Рар.

«Макрон пытается представить альтернативный формат урегулирования конфликта на Украине. Во многом эта инициатива носит характер импровизации, поскольку лидеры ЕС не ожидали такого напора от Трампа в вопросе диалога с Россией», – говорит Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований.

«Скорее всего, формирование единого подхода к реагированию на давление со стороны США окажется непростым.

Внутри Евросоюза немало мнений насчет того, как именно стоит разговаривать с Москвой и что нужно делать в отношении Киева. Диапазон мнений максимально широк: от Венгрии до Франции и Германии», – акцентирует собеседник.

«Таким образом, саммит в Париже точно не станет особо результативным мероприятием. Договориться о чем-либо с первого раза европейцы в столь сложных условиях не смогут. Для России это несет некоторые выгоды. Потрясения, вызванные заявлениями администрации Трампа, могут вынудить ЕС пересмотреть внешнеполитические подходы последних лет», – отмечает эксперт.

«Москва не столько заинтересована в том, чтобы полностью «выбить» Брюссель в качестве самостоятельного актора из переговорного процесса, сколько заставить его адекватно оценивать сложившуюся политическую реальность. На мой взгляд, имеются все шансы на то, что со временем Европа будет двигаться именно в этом направлении», – рассуждает он.

«Именно поэтому говорить о наличии двух лагерей в коллективном Западе пока преждевременно. Конечно, эффект от речи Вэнса был очень ярким, но все же это только начало переосмысления отношений США и ЕС. Произойти еще может очень многое. И Вашингтон, как и Брюссель, способен скорректировать свои итоговые позиции», – заключил Соколов.