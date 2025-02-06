Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.0 комментариев
Осужденная во Франции журналистка объяснила выбор России в качестве убежища
Осужденная за заявления о Брижит Макрон французская журналистка Наташа Рэй объяснила свое желание получить политическое убежище в России, отметив, что ее привлекает русская культура и политика.
По словам журналистки, ее адвокат предложил ей обратиться за убежищем в США, однако Наташа Рэй выразила свое нежелание делать это из-за своих негативных взглядов на американский империализм, передает РИА «Новости».
Она подчеркнула, что Россия всегда была второй страной в ее сердце и она давно мечтала ее посетить. Хотя ей пока не удалось посетить страну, она была впечатлена рассказами сестры и мужа о поездке в Россию.
Рэй отметила свою любовь к русской культуре и архитектуре, добавив, что носит одежду с русскими национальными мотивами, и многие считают ее русской. Она также выразила уважение к президенту России Владимиру Путину и поддержала российскую политику, упомянув, что согласна с мнением депутата Госдумы Петра Толстого об упадке Запада.
Также Рэй рассказала, что российская НКО, основанная французом, переехавшим в Москву 15 лет назад, предложила ей помощь и поддержку. Несмотря на то что Рэй еще не подавала запрос на политическое убежище в России, она выразила желание провести две недели в стране, если позволит здоровье.
Рэй отметила, что процесс подачи прошения на политическое убежище в России еще не начат, так как он требует времени. Она добавила, что в данный момент у нее нет средств для переезда в Россию. Тем не менее Рэй серьезно рассматривает возможность визита в страну, по крайней мере, до смены власти во Франции.
Накануне стало известно, что журналистка Рей решила обжаловать приговор по делу о Брижит Макрон в ЕСПЧ.
Ранее сообщалась, что независимая журналистка Наташа Рей, обвиненная во Франции из-за заявлений о супруге французского лидера Брижит Макрон, обратилась за политическим убежищем в России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем сторонники Трампа продвигают желтые сплетни о жене президента Франции.