Осужденная во Франции журналистка объяснила выбор России в качестве убежища

Tекст: Александра Юдина

По словам журналистки, ее адвокат предложил ей обратиться за убежищем в США, однако Наташа Рэй выразила свое нежелание делать это из-за своих негативных взглядов на американский империализм, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что Россия всегда была второй страной в ее сердце и она давно мечтала ее посетить. Хотя ей пока не удалось посетить страну, она была впечатлена рассказами сестры и мужа о поездке в Россию.

Рэй отметила свою любовь к русской культуре и архитектуре, добавив, что носит одежду с русскими национальными мотивами, и многие считают ее русской. Она также выразила уважение к президенту России Владимиру Путину и поддержала российскую политику, упомянув, что согласна с мнением депутата Госдумы Петра Толстого об упадке Запада.

Также Рэй рассказала, что российская НКО, основанная французом, переехавшим в Москву 15 лет назад, предложила ей помощь и поддержку. Несмотря на то что Рэй еще не подавала запрос на политическое убежище в России, она выразила желание провести две недели в стране, если позволит здоровье.

Рэй отметила, что процесс подачи прошения на политическое убежище в России еще не начат, так как он требует времени. Она добавила, что в данный момент у нее нет средств для переезда в Россию. Тем не менее Рэй серьезно рассматривает возможность визита в страну, по крайней мере, до смены власти во Франции.

Накануне стало известно, что журналистка Рей решила обжаловать приговор по делу о Брижит Макрон в ЕСПЧ.

Ранее сообщалась, что независимая журналистка Наташа Рей, обвиненная во Франции из-за заявлений о супруге французского лидера Брижит Макрон, обратилась за политическим убежищем в России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем сторонники Трампа продвигают желтые сплетни о жене президента Франции.