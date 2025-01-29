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    29 января 2025, 16:05 • В мире

    Зачем сторонники Трампа продвигают желтые сплетни о жене президента Франции

    Зачем сторонники Трампа продвигают желтые сплетни о жене президента Франции
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Вербинина

    70-летняя жена президента Франции Эммануэля Макрона оказалась в центре скандала. Некая американская журналистка пообещала представить доказательства того, что гражданка, известная как Брижит Макрон, на самом деле является мужчиной. Эта тема могла бы представлять интерес разве что для таблоидов, если бы не личность журналистки и момент, который был выбран для атаки против жены Макрона.

    Брижит Макрон и ее половая принадлежность не первый раз становятся предметом пристального внимания. Проправительственные СМИ неизменно утверждают, что разговоры о том, что мадам родилась мужчиной, – наглая ложь, призванная опорочить светлый образ супруги первого лица государства, и эта ложь «циркулирует главным образом в кругах французов, которые находятся в оппозиции по отношению к политике Эммануэля Макрона».

    В самом деле, до поры до времени эта тема была предметом, так сказать, внутреннего потребления и всерьез интересовала разве что отдельных карикатуристов, острословов или граждан, которые всегда интересуются чужими делами больше, чем своими. Но мир информации прозрачен, а скорость ее распространения сегодня мгновенна – тем более что на земле полно людей, которому Макрон и его странная жена попросту антипатичны. Когда тему пола Брижит Макрон стали затрагивать слишком уж часто, президентская чета вспомнила о том, что клевета преследуется по закону, и подала в суд на тех, до кого смогла дотянуться.

    Прежде всего под ударом оказались две ютуберши – Амандина Руа и Наташа Рей. Первая еще в 2021 году выступала в 4-часовом интервью в качестве ведущей, а вторая представилась как «независимая журналистка». Представленная ими теория заключается в том, что никакой Брижит Макрон никогда не существовало, потому что это имя принял ее брат Жан-Мишель Тронье, сменив пол. Его (ее) действия при этом характеризовались как «обман», «мошенничество» и «ложь на государственном уровне».

    В сентябре прошлого года парижский суд приговорил обеих гражданок к штрафу в размере 500 евро с отсрочкой исполнения, а также к выплате в общей сложности 8 тыс. евро в качестве компенсации Брижит Макрон и 5 тыс. евро ее брату Жан-Мишелю Тронье. Адвокат Брижит Макрон Жан Энноши, выступая перед представителями прессы, напирал на то, что ложная информация, пущенная в оборот противоположной стороной, имела «гигантские» последствия и «прокатилась по всему миру». Также он сообщил, что, учитывая все обстоятельства, он и его команда продолжат судебное преследование тех, кто будет тиражировать данный вымысел – «как во Франции, так и за рубежом».

    Стоит заметить, что рубежи, которые заставили нервничать президентскую чету, являются весьма конкретными, и это вовсе не Албания или Монголия, а США – главный союзник Европы и вечный ее соперник. В марте прошлого года проблему пола Брижит Макрон публично подняла американская журналистка Кэндис Оуэнс, вызвав новый всплеск интереса к теме. А Кэндис Оуэнс, если изучить ее как следует, не относится к числу обыкновенных инфлюэнсеров, которые стремятся любой ценой нажиться на скандале.

    Американские СМИ характеризуют ее как «крайне правую» и «правую» – эпитет, который в последнее время все чаще меняется на «консервативный», чтобы не раздражать сторонников нового президента США. В самом деле, Кэндис Оуэнс была – и осталась – последовательной сторонницей Дональда Трампа, и в конце 2020 года, когда президентские выборы выиграл Джо Байден, она до последнего сражалась за Трампа, утверждая, что его противник на самом деле не победил. В своей битве она схлестнулась даже со всемогущими соцсетями Марка Цукерберга, и ей пришлось нанимать адвокатов – удовольствие, прямо скажем, в США крайне недешевое.

    «Люди, которые там сидят, считают себя богами технологий… Они короли цензуры», – заявила Кэндис Оуэнс, которая не стеснялась привлекать внимание к тому, что соцсети в США в значительной мере контролируются демократами, которые искореняют все неугодные им мнения.

    То, что Кэндис Оуэнс воспринимают крайне серьезно, доказывает и то, что всего несколько месяцев тому назад ей отказали во въездных визах в Австралию и Новую Зеландию, которые она собиралась посетить с коммерческим туром.

    Более того, австралийский министр по делам иммиграции Тони Берк публично заявил, что «для национальных интересов Австралии гораздо лучше, когда Кэндис Оуэнс находится где-то в другом месте», потому что она обладает «талантом сеять раздор при любом удобном случае». В итоге Кэндис все же получила визу в Новую Зеландию, как сообщают, после правительственного вмешательства – факт, косвенно показывающий степень ее влияния, потому что правительственные чиновники пожелают вписаться далеко не за каждого журналиста. Но дело даже не в этом.

    Сколько бы ни было у нее подписчиков в YouTube и в соцсетях, Кэндис Оуэнс работает все же на домашнюю аудиторию, а американцы так устроены, что мало интересуются чужими странами, особенно если те расположены в другом полушарии. Так зачем столь настойчиво заниматься женой французского президента, который для рядовых американцев не значит примерно ничего?

    Причиной может быть разве что политика – а политически Кэндис Оуэнс находится на стороне Трампа и трампистов, интересам которых служит.

    Первый раз журналистка подняла в скандальном разрезе тему половой принадлежности жены Макрона в прошлом году, как раз когда шла избирательная кампания в США. Сейчас, уже после победы Трампа, Кэндис Оуэнс активизировала эту тему, пообещав представить 30 января неоспоримые доказательства того, что Брижит Макрон не является женщиной. Кроме того, журналистка дала понять, что ей угрожают судебным преследованием, и объявила, что запугать ее не удастся: «У вас нет прав на то, чтобы помешать мне воспользоваться моей свободой слова, мистер Макрон».

    Как сообщают французские СМИ, так называемое расследование «независимой журналистки» Наташи Рей, упомянутой выше, попало в рассылку сайта Faits et Documents («Факты и документы»), который возглавляет некий Ксавье Пуссар. Если верить журналистке Эммануэль Анизон, в конце 2023-го Пуссар стал переводить свои материалы на английский, и таким образом они стали известны в кругах, близких к Дональду Трампу. Как утверждает Анизон, Пуссар и его помощник Орельен Пуарсон «мечтали о том, чтобы на их сплетню обратили внимание по ту сторону Атлантики», так что можно сказать, что их мечта сбылась.

    Настоящим объектом этой медийной атаки является, конечно, не супруга Макрона, а сам президент Франции. У нового хозяина Белого дома свои представления о том, как надо устраивать дела, в том числе торговать с его страной, пользоваться ее военной защитой и улаживать конфликт на Украине. Евросоюзу не нравилась перспектива его избрания, и уж точно политика Трампа не вызывает у европейцев восторга. А Франция, несмотря на общую медленную деградацию своих позиций, и экономических, и политических, все еще считает себя одной из главных стран в Европе и значимой величиной.

    Атака на жену Макрона, которая внезапно вышла за рамки таблоидов, это и способ поставить Макрона на место, и отвлекающий маневр, на который французскому президенту волей-неволей придется реагировать, и козырь для его противников во Франции.

    Распустив парламент и добившись лишь ухудшения позиций своей партии в Национальной ассамблее нового созыва, Макрон явно собирается повторить маневр с роспуском этим летом. Не факт, что ему удастся добиться улучшения, тем более что то и дело раздаются призывы объявить ему импичмент.

    Макроном недовольны не только сторонники Ле Пен или Меланшона, крайне правые и крайне левые – им недовольны уже его собственные сторонники, которые ставят ему в упрек ненужный роспуск ассамблеи, создавший политический цугцванг. Пока правительство Байру держится, но ходит по краю, инфляция бьет рекорды, французы жалуются на ухудшение качества жизни и криминогенную обстановку. На этом фоне атака, предпринятая американской журналистской, превращается в дополнительный фактор дестабилизации.

    Что касается самой мадам Макрон, то тут и сказать нечего: Эммануэль сам ее выбрал, какая бы она ни была, и сам несет ответственность за последствия своего решения. Говорят, Кэндис Оуэнс предложили аж 5 млн за то, чтобы она прекратила муссировать тему Брижит, так что жена Макрону точно дорога. Во всех смыслах.

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