Журналистка Рей решила обжаловать приговор по делу о Брижит Макрон в ЕСПЧ

Адвокат журналистки Рей сообщил об обжаловании приговора о клевете на Брижит Макрон

Tекст: Максим Попов

По словам Данглеан, в ближайшее время будет подана жалоба в Европейский суд по правам человека, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что апелляционный суд Кана вынес окончательный приговор, так как кассационный суд отклонил жалобу без объяснений.

Данглеан также отметил, что против Рей были инициированы два судебных иска после публикации ее расследования о гендерной принадлежности супруги президента Франции Брижит Макрон. Один из исков был подан Брижит Макрон и ее братом в суд Парижа, а другой – бывшими членами семьи Брижит по первому браку.

В июне 2023 года апелляционный суд Кана признал Рей, а также журналистку Амандин Руа виновными в клевете. Суд Парижа в сентябре 2024 года приговорил обеих к штрафам по 13,5 тыс. евро. По словам адвоката, приговор был основан на сфабрикованных утверждениях. Он заявил, что обвинения о семи публикациях, якобы сделанных Рей, не соответствуют действительности и были созданы членами семьи Брижит Тронье (девичья фамилия Брижит Макрон).

В декабре 2021 года Рей выпустила видео, в котором утверждала, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Видео распространилось по мировым СМИ, включая американские, и стало вирусным перед президентскими выборами во Франции. В марте 2024 года президент Макрон открыто раскритиковал эти слухи, назвав их ложной информацией, которая мешает его личной жизни.

Ранее сообщалась, что независимая журналистка Наташа Рей, обвиненная во Франции из-за заявлений о супруге французского лидера Брижит Макрон, обратилась за политическим убежищем в России. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем сторонники Трампа продвигают желтые сплетни о жене президента Франции.