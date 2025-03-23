Эрмитаж обвинил блогера в провокации из-за фэшн-съемки

Эрмитаж обвинил блогера в провокации и незаконной съемке рекламы бренда в музее

Tекст: Антон Антонов

Девушка-блогер заявила в соцсетях, что ее и подругу якобы не пустили в Эрмитаж из-за слишком нарядной одежды, передает РИА «Новости».

«На этой неделе в Эрмитаж пришли две посетительницы, пожелавшие провести фотосессию в залах. Сотрудники музея проинформировали их, что съемка должна быть оплачена дополнительно. Однако девушки заверили, что это не входит в их планы», – говорится в сообщении Эрмитажа.

По словам представителей музея, девушка и ее подруга провели не просто фотосессию для блога, а фэшн-съемку для рекламы. «Такие съемки в музее запрещены», – сказано в сообщении.

Отмечается, что блогер в своем аккаунте утверждала, что ее не пустили в музей, хотя публикация сопровождалась видео и фотографиями, сделанными внутри Эрмитажа.

Эрмитаж считает действия блогера провокацией, направленной на повышение рейтинга ее страницы и рекламу бренда. В музее подчеркнули, что многие подписчики заметили несоответствия в истории блогера.

В Эрмитаже напомнили, что для проведения съемок в интерьерах музея необходимо приобрести специальный билет, что позволяет музею поддерживать льготы для посетителей и сохранять низкие цены на входные билеты. Поясняется, что любая съемка в интерьерах музея требует особого внимания службы безопасности и смотрителей.

Музей также выразил готовность продолжать предоставлять своим гостям возможность проведения фотосессий, но предупредил, что в случае увеличения злоупотреблений этой услугой, они могут быть вынуждены ее отменить.

«Новый способ заработать на имени Эрмитажа выглядит неинтеллигентно, но достаточно эффективно», – отмечает музей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году Эрмитаж пожаловался на хулиганство противников QR-кодов. В 2021 году блогер Анастасия Миронова обвинила охранника Эрмитажа в избиении ее спутника, и в Эрмитаже пояснили, что инцидент произошел, когда посетители пытались зайти в музей через выход, после чего учреждение принесло извинения.