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    Как Москва помогает Белграду в борьбе с цветной революцией
    Политолог: Перфораманс посла Канады на Пискаревском кладбище стал итогом героизации нацизма
    Times заявила о риске украинского «общества автоматов Калашникова» для Европы
    Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, обжаловала приговор в ЕСПЧ
    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине
    Песков допустил неофициальные контакты Путина и Трампа
    Минобороны сообщило о тяжелых потерях ВСУ на курском направлении
    Стармер призвал Европу «не чесать головы» в случае мира на Украине
    Bloomberg: США рассчитывают достичь соглашения о перемирии на Украине к Пасхе
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Наступление мира не даст России расслабиться

    Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.

    10 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространенному стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

    15 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Разгром «зеленых» начался с Greenpeace

    Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.

    23 комментария
    23 марта 2025, 18:34 • Новости дня

    Мэр Горловки сообщил о пострадавшем от обстрела со стороны ВСУ жителе

    Tекст: Ольга Иванова

    Житель Горловки получил ранение в результате обстрела города украинскими вооруженными силами.

    Как сообщил мэр Иван Приходько, инцидент произошел в жилом массиве «Строитель», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ атаковали беспилотником скорую помощь в Горловке, а также сообщалось, что в Горловке Донецкой Народной Республики четверо сотрудников МЧС России получили ранения после атаки БПЛА, который сбросил взрывоопасный предмет на пожарную автоцистерну.

    22 марта 2025, 20:00 • Новости дня
    Захарова назвала кощунственным пост посла Канады после Пискаревского кладбища
    Захарова назвала кощунственным пост посла Канады после Пискаревского кладбища
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Посол Канады в России Сара Тейлор посетила монумент «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге, но сделала из этого «издевательский перформанс» в соцсетях, опубликовав возмутительный пост, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова сообщила в своем Telegram-канале, что находившаяся в Петербурге канадский посол Сара Трейси «заскочила» на Пискаревское кладбище, чтобы возложить цветы к монументу «Родина-мать». Возмущение Захаровой вызвал последующий комментарий Трейси в соцсетях, она назвала его кощунственным перфомансом.

    «Наше лучшее подношение мертвым – это правда. Помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях «Пакта Молотова-Риббентропа», и Ялты – чтобы учиться у истории, а не искажать ее ради собственной выгоды», – написала посол.

    Захарова указала, что посол Канады, написав такой комментарий, в трех строках выставила СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны, осквернила решения Ялтинской конференции и обвинила Россию в искажении исторической правды.

    Кроме того, по словам Захаровой, попытка Трейси связать трагедию блокады Ленинграда с советско-германским договором о ненападении, является верхом цинизма.

    В своем комментарии Захарова подчеркнула, что Мюнхенский сговор, в котором участвовала Британия, являлся отправной точкой событий, приведших ко Второй мировой войне.

    «С пониманием исторических причинно-следственных связей и, конкретно, первопричин Второй мировой у канадцев и большинства западников постоянно возникают проблемы – избирательный вывих памяти», – подчеркнула российский дипломат.

    Ранее канадские журналисты и историки через суд пытаются добиться обнародования списка лиц, которым Канада предоставила убежище после войны за сотрудничество с нацистами.

    Президент России Владимир Путин назвал колоссальным масштаб преступлений, совершенных нацистами во время Великой Отечественной войны.

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    22 марта 2025, 19:42 • Новости дня
    Российский Су-34 совершил посадку без шасси и остался целым

    Российский истребитель Су-34 произвел посадку без шасси «на брюхо»

    Российский Су-34 совершил посадку без шасси и остался целым
    @ соцсети

    Tекст: Вера Басилая

    Российский истребитель Су-34 произвел посадку без шасси «на брюхо», самолет повреждений не получил.

    Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 успешно совершил посадку без шасси, передает Ura.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Сообщается, что у Су-34 возникла техническая неполадка, не позволившая выпустить шасси. Экипаж принял решение не катапультироваться, а сажать самолет «на брюхо».

    Ранее самолет Ан-24, следовавший из Олекминска в Якутск, успешно приземлился с неисправным шасси, на борту находились 34 пассажира и пять членов экипажа.

    В феврале самолет Boeing 777-300 авиакомпании «Аэрофлот» вынужден был экстренно сесть в Бангкоке по причине срабатывания индикации положения створок шасси.

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    23 марта 2025, 16:40 • Видео
    Позор и поражение Каи Каллас

    План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

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    22 марта 2025, 22:16 • Новости дня
    Пентагон начал расследование из-за визита Маска

    Bloomberg: Министерство обороны США начало расследование с полиграфом после визита Маска

    Tекст: Вера Басилая

    Пентагон начал внутреннее расследование с использованием детектора лжи из-за утечек информации, связанных с визитом Илона Маска, сообщило Bloomberg.

    Пентагон начал внутреннее расследование с использованием полиграфа, чтобы выяснить источники утечек секретной информации. Это связано с недавно возникшим скандалом вокруг визита Илона Маска в Министерство обороны США. Ведомство решило привлечь к расследованию все подразделения, включая те, которые занимаются вопросами, связанными с Китаем и Ираном, передает РИА «Новости».

    Расследование инициировал глава аппарата министра обороны Джо Каспер. Он призвал выявить виновных и передать их правоохранительным органам для возбуждения уголовных дел. В результате, ожидается, что министр обороны Пит Хегсет получит доклад с рекомендациями и выводами по итогам расследования.

    Поводом для этого стала просьба Илона Маска наказать сотрудников Министерства обороны за утечку, которую Маск назвал «злонамеренно ложной». Газета The New York Times сообщила, что в Пентагоне Маску якобы представили секретные планы на случай конфликта с Китаем, что вызвало конфликт интересов из-за его деловых связей с КНР.

    Президент Дональд Трамп и министр обороны Пит Хегсет опровергли информацию, опубликованную в The New York Times. Трамп заявил, что никогда бы не позволил раскрытие таких чувствительных данных Маску, учитывая их важность и конфиденциальность.

    Ранее в США по инициативе главы ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) Илона Маска на траты по государственным кредитным картам установили лимит в один доллар.

    Газета ВЗГЛЯД предположила, какая судьба может ждать Илона Маска.

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    23 марта 2025, 14:00 • Новости дня
    Политолог: Перформанс посла Канады на Пискаревском кладбище стал итогом героизации нацизма

    Политолог Корнилов объяснил природу издевательского перфораманса посла Канады в Петербурге

    Политолог: Перформанс посла Канады на Пискаревском кладбище стал итогом героизации нацизма
    @ Dr. Sarah Taylor

    Tекст: Евгений Поздняков

    Правящий класс Канады испытывает симпатию к нацистам. Поэтому для канадских политиков уравнивание жертв блокады Ленинграда и погибших немецких захватчиков – абсолютная норма, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее посол Канады в России Сара Тейлор после посещения монумента «Родина-мать» в Петербурге призвала «помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях «Пакта Молотова – Риббентропа» и Ялты.

    «Огромное количество нацистских коллаборационистов времен Великой Отечественной нашли свое пристанище в Канаде. Данный факт не мог не повлиять на мировоззрение Оттавы. Страна, к сожалению, встала не просто на путь реабилитации фашизма, но и его героизации», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Вспомним, как местный парламент рукоплескал эсэсовцу Ярославу Гуньке. Это была показательная ситуация. Соответственно, неприемлемые комментарии Сары Тейлор после возложения цветов к монументу «Родина-мать» являются продолжением этого процесса. С ее точки зрения, ставить в один ряд жертв блокады Ленинграда и погибших немецких захватчиков – уместно», – поясняет он.

    «Думаю, она даже не понимала аморальности своих действий. Пока Россия не подняла шум, посол, скорее всего, была убеждена в корректности опубликованного ею заявления. Разумеется, после такого провала канадской дипломатии Оттаве следовало бы переосмыслить свою кадровую политику», – рассуждает собеседник.

    «Но надеяться на это не стоит. Несмотря на то, что в Канаде недавно сменился премьер, общая идеологическая линия останется неизменной. В конечном счете Марк Карни, как и его предшественник Джастин Трюдо, является членом Либеральной партии, которая все эти годы и продвигала идеи реабилитации нацизма», – напоминает эксперт.

    Ранее посол Канады в России Сара Тейлор после посещения монумента «Родина-мать» в Петербурге призвала «помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях «Пакта Молотова – Риббентропа» и Ялты. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, данный поступок был призван стать «издевательским перформансом».

    В своем Telegram-канале она отметила, что представитель Оттавы сумела «кощунственно выставить СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны». «Вершина цинизма в комментариях Тейлор – попытка представить трагедию блокады Ленинграда как прямое следствие советско-германского договора о ненападении», – добавила Захарова.

    Дипломат напомнила, что в Канаде нашли убежище многие сторонники Украинской повстанческой армии (УПА), а сама Оттава «с исступлением поддерживает нынешних потомков бандеровцев». Таким образом, по ее мнению, тысячи замученных голодом граждан Советского Союза выступают для страны «поводом отработать методичку».

    Захарова также напомнила Тейлор, что отправной точкой событий, приведших к началу Второй мировой, стал Мюнхенский сговор, в котором участвовала Британия, возглавляющая Содружество наций (в данную организацию входит и Канада). В связи с этим она уточнила, что у «западников» зачастую случаются «избирательные вывихи памяти».

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    23 марта 2025, 00:58 • Новости дня
    Сафронов ответил на вопрос о стоимости подаренного Путиным Трампу портрета

    Сафронов назвал подаренный Путиным Трампу портрет бесценным

    Tекст: Антон Антонов

    Портрет, который президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, вероятно, является бесценным, заявил народный художник России Никас Сафронов, отметив, что авторство картины не сообщалось.

    Сафронов отметил, что художники обычно не комментируют свои работы, а также не указывают, для кого они были созданы. Он подчеркнул, что «в России много талантливых людей, слава богу, много художников», пишут «Аргументы и факты».

    На вопрос о возможной стоимости картины художник ответил: «Такая работа, вероятнее всего, бесценна». Сафронов добавил, что если кто-то раскроет авторство произведения, он будет готов прокомментировать ситуацию по-другому.

    Искусствовед Елизавета Лихачева заявила RT, что автором портрета может быть сам Сафронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал главе американского государства портрет Трампа, заказанный Путиным у известного российского художника. На прошлой неделе Путин провел встречу с Уиткоффом.

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    23 марта 2025, 01:29 • Новости дня
    Перед смертью в хосписе Голубкина весила 30 килограммов

    КП: Перед смертью вдова Андрея Миронова потеряла зрение и слух

    Перед смертью в хосписе Голубкина весила 30 килограммов
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина, которая скончалась в хосписе, перед смертью похудела до 30 килограммов, она потеряла зрение и слух, сообщают СМИ.

    Как пишет «Комсомольская правда», злокачественное заболевание системы крови у вдовы Андрея Миронова выявили в Германии несколько лет назад. Недавно ей присвоили паллиативный статус, последние дни жизни она провела в хосписе.

    «Голубкина перед смертью похудела до 30 килограммов. Из-за нарушения работы мозга ослепла и оглохла. Все время находилась под присмотром сиделки. Тело знаменитости покрылось пролежнями. Из-за недуга пенсионерка лишилась всех волос», – пишет издание.

    Ее подруга, продюсер Наталья Иванова, которая долго общалась с Голубкиной, пояснила, что в хоспис народную артистку перевели во второй половине января по решению дочери, пишет «Московский комсомолец».

    Иванова сообщила, что Голубкина «болела перманентно», ежегодно посещала Германию для лечения. В последние годы Голубкина жила «в пансионате «Сосны» на Николиной горе».

    «И вот в последний раз я видела ее осенью прошлого года – в начале октября. Приехала, Лариса Ивановна узнала меня, пообщались, но было видно, что ей тяжело вставать. И, тем не менее, она встала, потом села на кровать. А через 20 минут сказала, что устала», – рассказала Иванова.

    Позднее Ивановой не удавалось дозвониться до Голубкиной или ее сиделок. «А потом через других людей я узнала, что Маша, дочь, ее изолировала от всех нас по своим каким-то соображениям», – сказала она.

    Напомним, Лариса Голубкина, известная по роли в фильме «Гусарская баллада», скончалась  в субботу на 82-м году жизни. За свою карьеру актриса сыграла множество ролей как в театре, так и в кино, и была удостоена звания народной артистки РСФСР в 1991 году. Состояла в браке с актером театра и кино Андреем Мироновым.

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    23 марта 2025, 02:51 • Новости дня
    Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области
    Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области украинские войска оказались в критическом положении, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

    В интервью Такеру Карлсону Уиткофф заявил, что вооруженные силы Украины в регионе «окружены». «Это факт», – приводит его слова РБК.

    Он подчеркнул, что ВСУ оказались «в ловушке». Как заявил Уиткофф, речь идет о «серьезной ситуации на поле боя».

    Напомним, Уиткофф заявил, что США считают статус регионов, присоединившихся к России, центральным вопросом в конфликте на Украине. Также Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

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    22 марта 2025, 19:55 • Новости дня
    В США предсказали появление позволяющего выигрывать ядерные войны суперинтеллекта
    В США предсказали появление позволяющего выигрывать ядерные войны суперинтеллекта
    @ AP/ТАСС

    Развитие суперинтеллектуального искусственного интеллекта может привести к появлению систем, которые делают невозможным ответный ракетный удар противника или дают ему возможность видеть все подводные лодки с ядерным оружием в мировом океане, предупреждает ведущий исследователь в области ИИ, директор Центра безопасности ИИ Дэн Хендрикс. По его мнению, ИИ способен изменить баланс военной мощи между США и их конкурентами.

    Как пишет The New York Times,  Хендрикс считает, что суперинтеллектуальные системы несут в себе риски дестабилизации мировой политики. Он определяет суперинтеллектуальный ИИ как систему, которая превосходит человека во всех аспектах мышления и решения задач.

    Вместе с другими исследователями он опубликовал статью «Стратегия суперинтеллекта», в которой предложил механизм сдерживания подобных систем, аналогичный тому, что применялся во время ядерного противостояния в холодной войне.

    «В эпоху холодной войны существовала доктрина взаимного уничтожения, контроль над распространением ядерных материалов и стратегия сдерживания СССР. В случае с Китаем это проявляется в виде стратегического соперничества. Таким образом, и в вопросе ИИ необходимы меры сдерживания и предотвращения распространения», – отметил Хендрикс.

    При этом он подчеркнул, что технологии ИИ имеют двойственное применение: они могут как приносить пользу гражданскому населению, так и становиться инструментом дестабилизации в оборонной сфере.

    «Поскольку у ИИ есть как положительные, так и отрицательные стороны, нельзя сказать, что он исключительно хорош или плох. Важно минимизировать факторы нестабильности и не допустить попадания технологий в руки злоумышленников», – пояснил он.

    По его мнению, если суперинтеллектуальный ИИ окажется в распоряжении недружественных государств или террористических организаций, это может привести к глобальной нестабильности. Также, если в будущем некоторые страны получат доступ к суперинтеллекту, это приведет к резкому изменению баланса сил.

    «Представьте, что они разработают новую систему противоракетной обороны, устраняющую возможность ответного удара, или получат возможность делать океаны «прозрачными» для обнаружения подводных лодок с ядерным оружием. Такие изменения в технологиях приведут к серьезным последствиям для стратегической стабильности», – подчеркнул исследователь.

    Хендрикс назвал и еще одну проблему ИИ-систем: по мере увеличения мощности они становятся более устойчивыми к модификациям. Это значит, что изменить или скорректировать их поведение становится сложнее.

    «Например, можно создать систему, которая учитывает мнение случайно отобранных граждан о том, что хорошо, а что плохо. Однако с ростом мощности моделей они демонстрируют все большую сопротивляемость изменениям и корректировке их ценностей. Это может стать серьезной проблемой в будущем», – предупредил Хендрикс.

    Ранее министр обороны США приказал расформировать и реорганизовать Управление общих оценок Пентагона в целях усиления национальной обороны и концентрации на ключевых проблемах безопасности.

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    23 марта 2025, 08:15 • Новости дня
    Одесское подполье пригрозило противодействием французским военным

    Одесское подполье заявило о готовности выявлять дислокации французских военных

    Одесское подполье пригрозило противодействием французским военным
    @ Michael Runkel/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одесское подпольное движение «Stop Grave» объявило о намерении выявлять позиции французских сил в случае их прибытия в регион, что, по их словам, станет возможным из-за слабой деятельности СБУ.

    Как сообщает РИА «Новости», пророссийское подполье в Одессе заявило о готовности противодействовать французским военным в случае их прибытия в город. Представитель движения «Stop Grave» отметил, что их сеть будет задействована для выявления мест дислокации солдат, если они будут направлены в Одессу. Он подчеркнул, что из-за слабой активности местного отделения СБУ, которое сосредоточено на малом криминале, их действия могут быть успешными.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien выразил намерение европейских стран направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Он заявил о планах отправить несколько тысяч военнослужащих в ключевые районы для реализации программ подготовки и демонстрации поддержки.

    Представитель одесского подполья скептически отнесся к заявлениям Макрона, отметив, что изначально речь шла о 30 тыс. человек, затем число уменьшилось до 10 тыс. Он добавил, что такие заявления направлены на срыв мирных переговоров, и выразил соболезнования иностранным наемникам, которые могут прибыть в Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило о взрывах на тренировочной базе ВСУ в Одесской области. Также поразили судно с британскими наемниками ВСУ в Одессе. Подполье также сообщило о ликвидации цеха по изготовлению масксетей для ВСУ в Одессе.

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    23 марта 2025, 11:47 • Новости дня
    Times заявила о риске украинского «общества автоматов Калашникова» для Европы
    Times заявила о риске украинского «общества автоматов Калашникова» для Европы
    @ Teun Voeten/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине усилилась необходимость принятия закона о праве на ношение оружия после начала СВО, так как страна стала крупнейшим импортером оружия, пишет The Times.

    На Украине после начала российской военной операции резко возросла необходимость принятия закона, регулирующего право граждан на ношение оружия, передает РБК со ссылкой на The Times. В настоящее время Украина остается единственным государством в Европе, где использование огнестрельного оружия не регулируется законом. На фоне продолжающихся боевых действий страна стала крупнейшим импортером оружия в мире.

    Эксперты бьют тревогу, предупреждая, что без законодательного регулирования Украина может превратиться в «общество автоматов Калашникова». Координатор полевой сети Украины для Глобальной инициативы по борьбе с транснациональной организованной преступностью Федор Сидорук подчеркнул, что на данный момент никто не знает точное количество оружия, находящегося на территории страны. Он занимается исследованием и сбором данных о численности и местоположении огнестрельного оружия.

    Брайан Ли, эксперт по торговле оружием в Восточной и Западной Европе, выразил обеспокоенность тем, что произойдет с оружием после окончания боевых действий. Ли отметил, что на Украине отсутствует закон, который бы регулировал вопросы демобилизации, разоружения и интеграции ветеранов в общество. Он добавил, что близлежащие Балканы предоставляют легкодоступные транзитные маршруты для поставок оружия в Западную Европу. По его словам, даже если небольшое число украинских ветеранов будут вовлечены в организованную преступность, это может оказать серьезное влияние на правопорядок в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа выразила обеспокоенность по поводу контрабанды оружия с Украины. Киев выразил недовольство публикацией Financial Times о контрабанде оружия с Украины. Украина направит иностранное оружие против Запада.


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    22 марта 2025, 19:15 • Новости дня
    Запад предложил отправить на Украину «миротворцев» из Азии и Южной Америки

    На Западе предложили отправить миротворцев из Азии и Южной Америки на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Западные страны обсуждают озможность отправки миротворческих сил из Азии и Южной Америки на российско-украинскую границу после подписания перемирия между Москвой и Киевом, сообщила газета Repubblica.

    Согласно публикации, рассматривается идея отправки на Украину двух миротворческих контингентов. Первый контингент, который будет состоять из представителей азиатских и южноамериканских стран, планируется разместить на российско-украинской границе. Второй контингент из стран, входящих в «коалицию желающих», предполагается разместить на западной границе Украины с Польшей, Болгарией, Словакией и, возможно, Венгрией, передает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается, что хотя мирные переговоры между Россией и Украиной еще не начались, обсуждается «гарантийный план» на случай возможного подписания перемирия. Этот план рассматривается в рамках сотрудничества по оси Нью-Йорк-Брюссель-Киев-Москва.

    Repubblica также пишет, что под эгидой ООН в миротворческий контингент могут войти военнослужащие из Индии, Бразилии, Индонезии и Саудовской Аравии. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш присутствовал на саммите лидеров Евросоюза, где обсуждался этот вопрос. Представители США, по данным издания, готовы предоставить логистическую и технологическую поддержку, но не планируют участие в миротворческих силах на Украине.

    Ранее Британия ускорила работу над формированием миротворческих сил для отправки на Украину.

    Президент Франции Макрон предложил начать миссию ООН с участием европейских войск на Украине для защиты будущего мирного соглашения.

    Силы специального назначения Британии подготовлены к возможной отправке на Украину в составе миротворческого контингента для урегулирования конфликта.

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет приравнена к началу войны, о чем Россия неоднократно предупреждала западные страны.

    Коментарии (24)
    23 марта 2025, 14:46 • Новости дня
    Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, обжаловала приговор в ЕСПЧ
    Журналистка, назвавшая жену Макрона мужчиной, обжаловала приговор в ЕСПЧ
    @ Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Наташа Рей, осужденная во Франции за клевету после заявлений о прошлом Брижит Макрон, подала иск в Европейский суд по правам человека, утверждая о нарушении ее прав, включая статьи 6 и 13 Европейской конвенции, сообщил ее адвокат Франсуа Данглеан.

    Как сообщает РИА «Новости», французская журналистка Наташа Рей, осужденная за свои высказывания о супруге президента Франции Эммануэля Макрона, подала иск в Европейский суд по правам человека. Данглеан заявил, что иск был направлен в субботу. В нем журналистка обжалует приговор, утверждая, что не произносила заявлений, в которых ее обвиняют.

    Адвокат отметил, что жалоба против Франции основывается на нарушении статей 6 и 13 Европейской конвенции о правах человека. Данглеан подчеркнул, что Апелляционный суд Кана признал Наташу Рей виновной в клевете, однако она оспаривает это решение, считая его несправедливым.

    Ранее против Рей были поданы два иска после ее расследования о прошлом Брижит Макрон. Первый иск был подан самой Брижит Макрон и ее братом в суд Парижа. Второй был инициирован Жаном-Луи и Катрин Озьер, бывшими членами семьи Брижит Макрон по первому браку, которые проживают в Нормандии. Оба иска касались обвинений в клевете.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французская журналистка Наташа Рэй решила обжаловать приговор по делу о Брижит Макрон в ЕСПЧ. Наташа Рэй объяснила свое желание получить политическое убежище в России, выразив интерес к русской культуре и политике.

    Коментарии (11)
    23 марта 2025, 01:47 • Новости дня
    Президент Чехии признал отсутствие предпосылок для успеха ВСУ

    Президент Чехии Павел заявил об отсутствии предпосылок для успеха ВСУ еще до «контрнаступления» 2023 года

    Президент Чехии признал отсутствие предпосылок для успеха ВСУ
    @ Robert Michael/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Перед началом «контрнаступления» ВСУ в 2023 году Украина уже не имела предпосылок для успеха, нужно как можно быстрее создать условия для прекращения огня, заявил президент Чехии Петр Павел.

    «Два года назад, перед тем как Украина начала большое контрнаступление, у вас уже не было предпосылок для успеха, ведь для успешного наступления, согласно военной теории, необходимо соотношение сил по меньшей мере 3 к 1, а лучше 5 к 1, а вместо этого соотношение сил между Украиной и Россией было даже в пользу России», – приводит слова Павела РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Как отметил Павел, «было вполне очевидно», что ВСУ не добьются желаемых результатов. При этом Павел подчеркнул необходимость продолжать поддержку Украины, чтобы она могла удерживать свои территории и «не потерять больше ничего». Он подчеркнул, что требуется «как можно быстрее создать условия для прекращения огня, а в дальнейшем и мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Павел посетил Одессу, ранее он посещал страну вскоре после своей инаугурации в 2023 году.

    В сентябре президент Чехии предсказал, что Россия сохранит контроль над новыми регионами предсказал. В ноябре сообщалось, что он разрешил служить 60 гражданам своей страны в ВСУ. В марте Павел предложил инициативу по созданию коалиции стран для поддержки мира на Украине, подчеркнув, что мирное соглашение без учета условий Киева будет означать капитуляцию.

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    23 марта 2025, 13:43 • Новости дня
    Минобороны сообщило о тяжелых потерях ВСУ на Курском направлении

    Минобороны: ВСУ потеряли более 190 боевиков на Курском направлении

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате боевых действий на Курском направлении украинские силы потеряли более 190 военнослужащих и значительное количество техники, сообщили в Минобороны России.

    Как передает РИА «Новости», Министерство обороны России сообщило о значительных потерях Вооруженных сил Украины на Курском направлении. За сутки украинская сторона лишилась более 190 военнослужащих, трех боевых бронированных машин, 16 автомобилей, пяти артиллерийских орудий, шести минометов, пусковой установки реактивной системы залпового огня и двух складов боеприпасов.

    По данным Минобороны, с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 69 510 военнослужащих, 400 танков, 323 боевые машины пехоты и 289 бронетранспортеров. Источник в российской группировке «Север» сообщил, что украинская бронетехника не доходит до Курской области, так как уничтожается на подъездах к госгранице в Сумской области. Операторы беспилотных летательных аппаратов следят за дорогами, по которым ранее передвигались украинские силы, и артиллерия России нацелена на эти маршруты.

    Согласно сводке Минобороны РФ, российская группировка «Север» нанесла удары по формированиям украинских бригад в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня, отразив четыре контратаки ВСУ. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику у двадцати населенных пунктов в Сумской области Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области. Женщина получила ожоги в результате атаки беспилотника на Курскую область. ВСУ за сутки потеряли более 200 военных на Курском направлении.

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    23 марта 2025, 09:29 • Новости дня
    Россия стала третьей по темпам роста ВВП в G20

    Россия заняла третье место по росту ВВП среди стран G20 в 2024 году

    Россия стала третьей по темпам роста ВВП в G20
    @ Владимир Трефилов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В 2024 году Россия заняла третье место по темпам роста ВВП среди стран «Большой двадцатки», увеличив экономику на 4,1%, в то время как Аргентина и Германия стали единственными странами, столкнувшимися со спадом.

    Россия в 2024 году заняла третье место по темпам роста ВВП среди стран «Большой двадцатки», сообщают РИА «Новости». Экономика России второй год подряд увеличилась на 4,1%, уступая только Индии и Китаю. Индия, хоть и замедлила темпы, лидирует с ростом 6,7%, а Китай и Индонезия делят второе место с 5% роста.

    Аргентина и Германия остаются единственными странами в G20, чьи экономики сократились. ВВП Аргентины уменьшился на 1,7% на фоне реформ президента Хавьера Милея, а Германия столкнулась с сокращением на 0,2% из-за санкций против России и конкуренции с Китаем.

    Среди других стран G20, Бразилия заняла четвертое место, ускорив рост до 3,4%, а Турция, замедлив рост до 3,2%, замкнула пятерку лидеров. Саудовская Аравия вернулась к росту на 1,3%, а Южная Корея ускорила темпы до 2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия имеет потенциал для ежегодного роста ВВП на три процента при улучшении институциональной среды и реализации обновленных национальных проектов. ВВП России достиг исторического максимума в 2024 году.

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