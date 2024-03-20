В почитании нацизма Украина обошла даже Канаду

Tекст: Николай Стороженко

Что делает украинский нацист… хотя, стоп, на Украине же, как заявляет киевский режим, нет нацистов. Что делает украинский «патриот», когда Запад не дает ему боеприпасов для контрнаступа или обстрелов Донецка? Делает что может. К примеру, награждает и чествует «ветерана» дивизии ваффен-СС «Галиция» Ярослава Гуньку. Того самого, из-за которого в сентябре прошлого года канадские власти вляпались в скандал перед всем миром, были вынуждены извиняться, а спикер нижней палаты канадского парламента даже подал в отставку.

Дело не заглохло

Сам скандал давно миновал. Но круги на воде до сих пор расходятся. Вот только недавно в Канаде демонтировали памятник дивизии CC, стоявший на кладбище Оквилл. Стоял-стоял с 1988 года, а тут вдруг перестал стоять. Вопрос подняли, конечно же, после скандала с чествованием Гунько в канадском парламенте.

А ведь это Канада. Для гитлеровских коллаборантов – считай, что вторая Аргентина, дом родной. Даже у заместительницы премьер-министра Канады Христи Фриланд, если покопаться, можно найти деда-коллаборанта. Так что если уж даже там решили дистанцироваться от неудобного украинского эсэсовца, провести ревизию памятников, то сигнал очевиден: на Западе считают, что сегодня не лучшее время чествовать нацистов.

Но Запад Тернопольскому областному совету суверенной Украины не указ. Там уверены, что Ярослав Гунька имеет исключительные заслуги перед Тернопольской областью («...патриотизм, выдающиеся заслуги в обороне территориальной целостности и независимости Украины»). И отметили эти заслуги грамотой и нагрудным знаком.

Путь «героя»

В «Галицию» Гунька пошел добровольцем в 1943 году. Впрочем, ему и слово: «Время и события показали, что пришла очередь моему поколению идти следами предков. И пошло оно ради идеи Соборной Украины. Наши дороги были разными – такая была судьба нашего безгосударственного народа. На призыв ОУН* многие пошли в ряды УПА* (ОУН, УНА - УНСО* и УПА признаны экстремистскими в России и запрещены). Другие на призыв Украинского центрального комитета пошли добровольцами в дивизию «Галиция».

Тут нужно пояснить насчет разных дорог. Почему одни – в УПА, а другие – в ваффен-СС? Потому что УПА сколачивали члены ОУН(б) – бандеровцы. В свою очередь, в УЦК засели члены ОУН(м) – мельниковцы. В основном эти браты-украинцы друг друга терпеть не могли и активно истребляли. Одно из различий между ними состояло в том, что мельниковцы были более настроены на сотрудничество с Третьим рейхом, в том числе в создаваемых им структурах вроде той же дивизии. Бандеровцы от помощи не отказывались, но подчиняться не хотели.

С другой стороны, дороги разные, а итог один. В 1990-е, когда глорификация гитлеровских пособников на Украине еще только начиналась, в ходу был тезис о том, что «Галиция» себя, конечно, запятнала, а вот УПА – молодцы, они и с большевиками, и с немцами воевали. Как видим, непосредственный участник событий сам говорит, что УПА и «Галиция» – две стороны одной медали. Вернее – Железного креста.

Как бы то ни было, Гунька сумел уцелеть в боях с РККА и даже пробиться в американскую зону оккупации, из которой перебрался в Великобританию. Там осел и жил до начала 1950-х. Женился. После женитьбы – очередной важный момент биографии. Гунька с женой переехали в Канаду. Но не сами по себе, а воспользовавшись для этого так называемыми крысиными тропами.

Учитывая, что Канада входила в антигитлеровскую коалицию, ее власти не особо горели желанием привечать Гуньку и ему подобных. Но Гунька был католиком, а Ватикан, как известно, помогал решать такие вопросы и договаривался о переезде за океан еще и не для таких сволочей.

Почему этот момент важен? Во-первых, помощь церкви облегчала получение визы. Во-вторых, церковники снабжали нацистских преступников и пособников гитлеровцев документами Ватиканской организации помощи беженцам. А уже с этими документами можно было обратиться в МККК и получить паспорт перемещенного лица. С которым уже можно было ехать в ту же Канаду. Жертва войны, войдите в положение. Как утверждают исследователи, в МККК почти никогда не проверяли документы, выданные священниками РКЦ или ее структурами. Ну а в Канаде, по всей видимости, не видели причин не верить МККК.

И уж если человек пользовался этой лазейкой, у него однозначно были для этого причины. Как в той шутке: «Никогда не спрашивай немца, почему его дедушка живет в Аргентине». Вот и у борцов за Соборную Украину лучше не уточнять подробностей этой самой борьбы. Видно, канадцы и не уточняли особо. Нужно было какого-то украинца и давнего борца за вільну Україну в парламент зазвать – вот и зазвали. На свою голову.

А подробности-то имелись: причастность Гуньки к бойне в селе Гута Пеняцкая. Около тысячи человек убитых, половина сожжены заживо. То, что Россия пытается добиться экстрадиции Гуньки – ожидаемо. Другое дело, что аналогичный запрос обсуждался и поляками. А их сложно заподозрить в сочувствии позиции СК РФ.

Времена меняются

Да и шухер, который эта история навела в Канаде, тоже показателен. А ведь именно Канада сделала для реабилитации украинских пособников Гитлера едва ли больше всех прочих (работа т.н. комиссии Дешена). Свидетельства о деяниях Гуньки в селе Гута Пеняцкая (а также многие другие) могли быть предоставлены канадским властям еще в далеком 1985 году. Но те отказались их принимать. А решением комиссии (1986) все служившие в «Галиции» были, по сути, оправданы. Поэтому-то и памятник в Оквиле появился в конце 1980-х и до последнего там стоял.

Другое дело, что есть решение комиссии Дешена, а еще есть времена и общественное мнение. Времена меняются, общественное мнение тоже. Выдавать Гуньку России канадцы, конечно, не будут. Но и сами с подобными персонажами теперь стараются на одном гектаре не находиться.

Яркий пример тому – решение Альбертского университета Канады. После скандала ВУЗ вернул семье Гуньки их пожертвование в размере 30 тыс. долл., причем сделал это в ответ на обращение посольства РФ в Канаде. Не потому, конечно, что к мнению посольства РФ там прислушиваются. А потому, что еврейские организации в США и Канаде давно и упорно добиваются сноса всех памятников дивизии «Галиция» в этих странах. Прошлогодний скандал явно упрочил их позиции в этой борьбе, а ссориться с ними в планы университета скорее всего не входит.

Рискнем предположить, что еврейские организации давно взяли Гуньку на карандаш. И дополнительно – в начале 2010-х. После того, как в одной из публикаций он сравнил своих побратимов из «Галиции»… с евреями. Мол, судьба-копейка, жизнь-злодейка: раскидало, рассеяло нас по свету, как и... Да и период 1941-1943 гг. он вспоминает с грустью, как самые счастливые годы. Короче, с юмором человек.

На Украине же, как видим, ценят и заслуги, и юмор. И чествуют того, от кого все на Западе отшатнулись как от прокаженного.

Любопытно, что это уже не первая его награда от украинских властей. Еще 20 лет назад Бережанский горсовет все той же Тернопольской области присвоил своему земляку Гуньке звание почетного гражданина города Бережаны. И тоже – без уточнения, в чем же эти заслуги состоят.

Наверное, в том, что ушел тогда живым из Бродского котла. Иначе кого бы теперь тамошние «патриоты» награждали в перерывах между контрнаступами?