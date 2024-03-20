  • Новость часаВС России полностью зачистили от диверсантов Козинку в Белгородской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Раде назвали цель отправки французских военных на Украину
    На Украине потребовали переименовать детсады с русскими названиями
    Медведев усмотрел пользу в возможном появлении французских войск на Украине
    В Европе заявили о победе России в «мировой зерновой войне»
    Шойгу озвучил потери ВСУ с начала года
    В России ужесточили ответственность за спам-звонки и рекламу кредитов
    Армения и Азербайджан не смогли определиться с общей границей
    Стало известно о подвиге российского лейтенанта в зоне СВО
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Пошлины на зерно из России сделают хлеб роскошью для европейцев

    ЕС экономическими методами, но сугубо из политических соображений блокирует импорт зерна из РФ. В краткосрочной перспективе это, вероятно, обрадует европейских фермеров, но в долгосрочной – расстроит европейских потребителей.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась против папы Римского

    Ответственные государственные лидеры должны руководствоваться реальностью, а не собственной пропагандой. Мужество состоит не в том, чтобы посылать людей на смерть, сидя у себя в саду, а в том, чтобы завершить проигранную войну с наименьшими потерями.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Путин выписал предателям билет в ад

    Мы допускаем, а Путину, скорей всего, известно точно, что в нападениях на приграничные регионы России принимали участие какие-то экс-русские люди, которых, собственно, глава государства и называет власовцами. Путин поручил ФСБ не забывать про них, искать поименно и наказывать без срока давности.

    12 комментариев
    20 марта 2024, 17:00 • В мире

    В почитании нацизма Украина обошла даже Канаду

    В почитании нацизма Украина обошла даже Канаду
    @ кадр из видео

    Tекст: Николай Стороженко

    Преклонение перед нацизмом на Украине получило новое подтверждение, и даже более позорное, чем обычно. Тернопольская область официально наградила бывшего эсэсовца, чествование которого несколько месяцев назад привело к грандиозному политическому скандалу в Канаде. О ком идет речь и как Украина перестала стесняться того, от чего отшатывается даже Запад?

    Что делает украинский нацист… хотя, стоп, на Украине же, как заявляет киевский режим, нет нацистов. Что делает украинский «патриот», когда Запад не дает ему боеприпасов для контрнаступа или обстрелов Донецка? Делает что может. К примеру, награждает и чествует «ветерана» дивизии ваффен-СС «Галиция» Ярослава Гуньку. Того самого, из-за которого в сентябре прошлого года канадские власти вляпались в скандал перед всем миром, были вынуждены извиняться, а спикер нижней палаты канадского парламента даже подал в отставку.

    Дело не заглохло

    Сам скандал давно миновал. Но круги на воде до сих пор расходятся. Вот только недавно в Канаде демонтировали памятник дивизии CC, стоявший на кладбище Оквилл. Стоял-стоял с 1988 года, а тут вдруг перестал стоять. Вопрос подняли, конечно же, после скандала с чествованием Гунько в канадском парламенте.

    А ведь это Канада. Для гитлеровских коллаборантов – считай, что вторая Аргентина, дом родной. Даже у заместительницы премьер-министра Канады Христи Фриланд, если покопаться, можно найти деда-коллаборанта. Так что если уж даже там решили дистанцироваться от неудобного украинского эсэсовца, провести ревизию памятников, то сигнал очевиден: на Западе считают, что сегодня не лучшее время чествовать нацистов.

    Но Запад Тернопольскому областному совету суверенной Украины не указ. Там уверены, что Ярослав Гунька имеет исключительные заслуги перед Тернопольской областью («...патриотизм, выдающиеся заслуги в обороне территориальной целостности и независимости Украины»). И отметили эти заслуги грамотой и нагрудным знаком.

    Путь «героя»

    В «Галицию» Гунька пошел добровольцем в 1943 году. Впрочем, ему и слово: «Время и события показали, что пришла очередь моему поколению идти следами предков. И пошло оно ради идеи Соборной Украины. Наши дороги были разными – такая была судьба нашего безгосударственного народа. На призыв ОУН* многие пошли в ряды УПА* (ОУН, УНА - УНСО* и УПА признаны экстремистскими в России и запрещены). Другие на призыв Украинского центрального комитета пошли добровольцами в дивизию «Галиция».

    Тут нужно пояснить насчет разных дорог. Почему одни – в УПА, а другие – в ваффен-СС? Потому что УПА сколачивали члены ОУН(б) – бандеровцы. В свою очередь, в УЦК засели члены ОУН(м) – мельниковцы. В основном эти браты-украинцы друг друга терпеть не могли и активно истребляли. Одно из различий между ними состояло в том, что мельниковцы были более настроены на сотрудничество с Третьим рейхом, в том числе в создаваемых им структурах вроде той же дивизии. Бандеровцы от помощи не отказывались, но подчиняться не хотели.

    С другой стороны, дороги разные, а итог один. В 1990-е, когда глорификация гитлеровских пособников на Украине еще только начиналась, в ходу был тезис о том, что «Галиция» себя, конечно, запятнала, а вот УПА – молодцы, они и с большевиками, и с немцами воевали. Как видим, непосредственный участник событий сам говорит, что УПА и «Галиция» – две стороны одной медали. Вернее – Железного креста.

    Как бы то ни было, Гунька сумел уцелеть в боях с РККА и даже пробиться в американскую зону оккупации, из которой перебрался в Великобританию. Там осел и жил до начала 1950-х. Женился. После женитьбы – очередной важный момент биографии. Гунька с женой переехали в Канаду. Но не сами по себе, а воспользовавшись для этого так называемыми крысиными тропами.

    Учитывая, что Канада входила в антигитлеровскую коалицию, ее власти не особо горели желанием привечать Гуньку и ему подобных. Но Гунька был католиком, а Ватикан, как известно, помогал решать такие вопросы и договаривался о переезде за океан еще и не для таких сволочей.

    Почему этот момент важен? Во-первых, помощь церкви облегчала получение визы. Во-вторых, церковники снабжали нацистских преступников и пособников гитлеровцев документами Ватиканской организации помощи беженцам. А уже с этими документами можно было обратиться в МККК и получить паспорт перемещенного лица. С которым уже можно было ехать в ту же Канаду. Жертва войны, войдите в положение. Как утверждают исследователи, в МККК почти никогда не проверяли документы, выданные священниками РКЦ или ее структурами. Ну а в Канаде, по всей видимости, не видели причин не верить МККК.

    И уж если человек пользовался этой лазейкой, у него однозначно были для этого причины. Как в той шутке: «Никогда не спрашивай немца, почему его дедушка живет в Аргентине». Вот и у борцов за Соборную Украину лучше не уточнять подробностей этой самой борьбы. Видно, канадцы и не уточняли особо. Нужно было какого-то украинца и давнего борца за вільну Україну в парламент зазвать – вот и зазвали. На свою голову.

    А подробности-то имелись: причастность Гуньки к бойне в селе Гута Пеняцкая. Около тысячи человек убитых, половина сожжены заживо. То, что Россия пытается добиться экстрадиции Гуньки – ожидаемо. Другое дело, что аналогичный запрос обсуждался и поляками. А их сложно заподозрить в сочувствии позиции СК РФ.

    Времена меняются

    Да и шухер, который эта история навела в Канаде, тоже показателен. А ведь именно Канада сделала для реабилитации украинских пособников Гитлера едва ли больше всех прочих (работа т.н. комиссии Дешена). Свидетельства о деяниях Гуньки в селе Гута Пеняцкая (а также многие другие) могли быть предоставлены канадским властям еще в далеком 1985 году. Но те отказались их принимать. А решением комиссии (1986) все служившие в «Галиции» были, по сути, оправданы. Поэтому-то и памятник в Оквиле появился в конце 1980-х и до последнего там стоял.

    Другое дело, что есть решение комиссии Дешена, а еще есть времена и общественное мнение. Времена меняются, общественное мнение тоже. Выдавать Гуньку России канадцы, конечно, не будут. Но и сами с подобными персонажами теперь стараются на одном гектаре не находиться.

    Яркий пример тому – решение Альбертского университета Канады. После скандала ВУЗ вернул семье Гуньки их пожертвование в размере 30 тыс. долл., причем сделал это в ответ на обращение посольства РФ в Канаде. Не потому, конечно, что к мнению посольства РФ там прислушиваются. А потому, что еврейские организации в США и Канаде давно и упорно добиваются сноса всех памятников дивизии «Галиция» в этих странах. Прошлогодний скандал явно упрочил их позиции в этой борьбе, а ссориться с ними в планы университета скорее всего не входит.

    Рискнем предположить, что еврейские организации давно взяли Гуньку на карандаш. И дополнительно – в начале 2010-х. После того, как в одной из публикаций он сравнил своих побратимов из «Галиции»… с евреями. Мол, судьба-копейка, жизнь-злодейка: раскидало, рассеяло нас по свету, как и... Да и период 1941-1943 гг. он вспоминает с грустью, как самые счастливые годы. Короче, с юмором человек.

    На Украине же, как видим, ценят и заслуги, и юмор. И чествуют того, от кого все на Западе отшатнулись как от прокаженного.

    Любопытно, что это уже не первая его награда от украинских властей. Еще 20 лет назад Бережанский горсовет все той же Тернопольской области присвоил своему земляку Гуньке звание почетного гражданина города Бережаны. И тоже – без уточнения, в чем же эти заслуги состоят.

    Наверное, в том, что ушел тогда живым из Бродского котла. Иначе кого бы теперь тамошние «патриоты» награждали в перерывах между контрнаступами?

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Главное
    Шойгу объяснил попытки киевского режима зайти на российские территории
    Глава МИД Польши фразеологизмом ответил на вопрос о западных военных на Украине
    РСТ предупредил о росте цен на отдых за рубежом на 10-15%
    Премьер-министр Ирландии решил уйти в отставку
    Эксперты предложили ответ на перевод экономики Европы на военные рельсы
    Преподаватель Кологривого объяснил пьяный дебош актера
    Память Василия Уткина решили почтить перед матчем Россия-Сербия

    Зачем Европа выгоняет российское зерно

    Европа собирается ввести запретительные пошлины на российское зерно, хотя европейские фермеры страдают в первую очередь от украинского. Однако, похоже, что другого способа остановить беспрецедентные по масштабам фермерские бунты Еврокомиссия не придумала. Чем обернется такой шаг для России и для самих европейцев? Подробности

    Перейти в раздел

    США сделали России оскорбительно несвоевременное предложение

    Вашингтон, перерезавший почти все линии контактов с Москвой, вдруг предложил ей начать стратегический диалог по контролю за вооружениями. Причем предложил публично – на полях ООН, где такому развитию событий многие рады. Это ловушка для России или шанс на восстановление хотя бы таких отношений с США, которые подстрахуют мир от начала ядерной войны? Подробности

    Перейти в раздел

    Как русская радиоразведка обманывала японцев и немцев

    Современные боевые действия невозможно представить без радиоразведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти методы активно применяются сегодня российскими войсками и во время спецоперации. Между тем сами эти виды вооруженной борьбы зародились в России ровно 120 лет назад усилиями знаменитого русского флотоводца, командующего Тихоокеанским флотом вице-адмирала Степана Макарова. Как это произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Антиукраинскую коалицию в США расшатывают изнутри

    Сенатор-русофоб Линдси Грэм привез из Вашингтона в Киев плохие вести для президента Украины Владимира Зеленского: коалиция Дональда Трампа, контролирующая Палату представителей, готова выделять Украине помощь только в кредит и только в случае срочной мобилизации. Однако и у этой коалиции не все гладко: над ней нависла угроза, о которой там раньше не задумывались. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США выгоняют из Нигера

      Власти Нигера разорвали соглашение с США, на основании которого в стране находятся две американские военные базы. Ранее из Нигера изгнали французский военный контингент, что стало большим ударом для Парижа. Но это разные истории, и новое решение африканцев отдает сенсацией.

    • Итоги выборов в России не устроили Запад

      Переизбрание Владимира Путина президентом России прошло в условиях рекордной явки, результат тоже оказался рекордным. Однако на Западе все равно открыли дискуссию о «легитимности» российских выборов и о признании их итогов. Что на это можно ответить?

    • Президент Латвии призвал разрушить Россию

      Президент Франции Эммануэль Макрон наконец-то нашел союзников для отправки войск на Украину. Это Латвия, властям которой полностью отказал инстинкт самосохранения, что и доказал ее президент Эдгар Ринкевич.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............