  • Новость часаВ Кремле объяснили объявление в российский розыск премьера Эстонии
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    В России комиссионные агентов ограничены точно так же, как написано в регламенте ФИФА, но РФС совсем не торопится высказывать свое «фи» по поводу нововведений. А ведь повод бить тревогу есть.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Украинский конфликт заезжает в палату дома престарелых

    Судя по «индексу безопасности», опубликованному перед очередной Мюнхенской конференцией, людей беспокоит вовсе не Украина, а то, с чем они сталкиваются у себя дома: климатические проблемы и природные катастрофы, экономические проблемы – заработок и инфляция, миграция. Вот настоящая мировая повестка дня глазами так называемого простого человека.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Тихий океан готов вскипеть новыми Перл-Харборами

    Похоже, новый конфликт назрел не только в Европе, но и на Тихом океане, за гавани которого еще в XIX веке соперничали крупнейшие державы.

    6 комментариев
    13 февраля 2024, 13:40 • Новости дня

    Германский эксперт: ФРГ военизируется, немцы вступили в другую эпоху

    Германский политолог Рар: ФРГ сможет выделить 2% ВВП на военные расходы при переоценке приоритетов

    Германский эксперт: ФРГ военизируется, немцы вступили в другую эпоху
    @ Karl-Josef Hildenbrand/DPA/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Германия стремится увеличить военные расходы, так как боится роспуска НАТО в случае прихода в власти в США Дональда Трампа. ФРГ способна выделять 2% своего ВВП на оборону, однако это приведет к сокращению трат, в том числе на социальные нужды, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Германия потратит 2% ВВП на цели НАТО.

    «Теоретически Германия может тратить 2% своего ВВП на цели НАТО. Более того, раньше ФРГ уже приближала военные расходы к этому показателю. Правда, тогда деньги шли на армейские социальные проекты, например, школы и сады для детей военнослужащих», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Теперь правящая элита Германии обещает выделять 2% ВВП на вооружение. Бундестаг уже принял решение о создании специального фонда в 100 млрд евро в дополнение к оборонному бюджету. Эти средства будут направлены на модернизацию ранее финансово заброшенного бундесвера», – поясняет он.

    «В Европе опасаются, что, вернувшись к власти, Дональд Трамп распустит НАТО, если европейские страны не будут отдавать 2% своего ВВП на общее вооружение. Особенно этого боится ФРГ, которая давит на своих соседей, чтобы те раскошелились и не злили американцев», – акцентирует эксперт.

    «Немцы вступили в другую эпоху. Долгое время Германия была пацифистской страной. Теперь она военизируется, по крайней мере на словах. Судя по местным социальным опросам, рядовой немец не ощущает угрозы со стороны России. Граждан скорее волнует исламский терроризм. Однако для правящей элиты ФРГ главная опасность – это Москва, которая, по мнению лидеров Европы и США, угрожает либеральной демократической модели Запада», – отмечает он.

    «Деньги на вооружение в Германии найдутся. Однако выделение 2% ВВП возможно только при переоценке приоритетов и четких структурных реформах. Правительству придется урезать социальные бюджеты, отказываться от инфраструктурных проектов и модернизации экономики. И принятие этих мер придется объяснять населению», – заключил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с 2024 года Германия начнет тратить на оборону не менее 2% ВВП, сообщает «Коммерсант». «Германия в этом году потратит 2% от своего ВВП на цели НАТО и будет делать это все время», – сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине, трансляцию которой вел канал n-tv.

    Канцлер отметил, что сейчас ФРГ располагает средствами из специального фонда на оборону объемом 100 млрд евро, который уже освоен на 80%. Кроме того, по словам Олафа Шольца, немецкие вооруженные силы уже сейчас способны осуществлять заказы со сроком исполнения «в конце 2020-х и 2030-х годов». «Таким образом, Германия точно будет иметь самые большие расходы на оборону в Европе», – добавил он.

    В конце января министр обороны Германии Борис Писториус, выступая в парламенте страны, заявил о рекордном военном бюджете страны в 72 млрд евро и подчеркнул необходимость увеличения военных расходов в дальнейшем. Также он отметил, что в 2024 году траты на армию составят 2% от ВВП.

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону говорил о некомпетентности властей Германии. «Но сегодняшнее немецкое руководство не руководствуется национальными интересами, а руководствуется интересами коллективного Запада, иначе трудно объяснить логику их действий или бездействия», – цитирует главу государства сайт Кремля. «Спросите у них. (Стучит по столу.) Что здесь, что в голове у них – одно и то же. Там люди очень некомпетентные», – отметил российский лидер.

    Шольц в свою очередь утверждал, что своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине». По словам канцлера, во время интервью была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. Канцлер Германии настаивает, что Москва стремится «аннексировать часть Украины». О том, с какими высказываниями российского лидера он не согласен, глава ФРГ не уточнил.

    12 февраля 2024, 20:16 • Новости дня
    Питающийся на мусорке пенсионер купил десять домов в Германии

    Bild: В Германии питающийся отходами пенсионер накопил на десять домов

    Питающийся на мусорке пенсионер купил десять домов в Германии
    @ Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель немецкого города Дармштад, добывая еду на помойке, смог накопить 700 тыс. евро (около 70 млн рублей) и купить десять домов для сдачи в аренду, пишет Bild.

    По данным Bild, 80-летний Хайнц Б. в прошлом трудился электроинженером, сейчас мужчина живет один и получает пенсию в 3,6 тыс. евро, передает «Московский Комсомолец».

    Пенсионер не тратит деньги на питание и отопление, так как еду и дрова он находит на помойке. Единственные крупные траты мужчины – ноутбук и интернет для работы и просмотра бизнес-лекций на YouTube.

    Сэкономленные деньги он вкладывает в недвижимость, поскольку считает, что это лучший способ спасти деньги от инфляции. Пенсионер купил уже десять домов под сдачу, а ремонт для жильцов он делает своими силами.

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    13 февраля 2024, 00:44 • Новости дня
    Опрос: Немцы резко поменяли отношение к России

    Жители ФРГ перестали видеть в РФ главную угрозу

    Опрос: Немцы резко поменяли отношение к России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Немцы перестали считать Россию врагом номер один, свидетельствуют результаты исследования, проведенного в рамках доклада Munich Security Index 2024.

    «Граждане Германии считают Россию лишь седьмой по значимости проблемой, а итальянцы – 12-й», – приводит РИА «Новости» данные из доклада.

    Отмечается, что два года назад Россия была на первом месте среди угроз для жителей Германи, а в 2023 году заняла лишь четвертое место.

    Сейчас же немцев больше волнуют массовая миграция, радикальный исламизм, кибератаки, организованная международная преступность, уничтожение естественной среды обитания и рост неравенства.

    «Китай, Индия и ЮАР по-прежнему считают Россию скорее союзником, чем угрозой, а Бразилия не определилась», – подчеркивается в исследовании.

    Опрос проводился по нескольким пунктам: насколько велик риск для страны в целом, возрастет он или уменьшится в течение года, насколько риск реален, а также насколько страна готова реагировать на угрозу. В общей сложности в исследовании, проводившемся с 24 октября по 16 ноября 2023-го, приняли участие 12 тысяч человек из стран G7 и некоторых государств БРИКС. 

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    12 февраля 2024, 11:28 • Новости дня
    Сделан прогноз об ухудшении отношений России и Финляндии после избрания Стубба

    Политолог Бордачев: От нового президента Финляндии Стубба можно ожидать ухудшения отношений с Россией

    Сделан прогноз об ухудшении отношений России и Финляндии после избрания Стубба
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Победа Стубба на выборах президента Финляндии приведет к дальнейшему ухудшению отношений Москвы и Хельсинки. Будущий глава республики – проевропейский политик, ориентированный на глобалистскую повестку. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее Александр Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии с 51,6% голосов.

    «Александр Стубб – не национальный, а проевропейский политик. Он глобалист, который, судя по всему, видит свое дальнейшее будущее на руководящем посту какой-нибудь международной корпорации, желательно американской. Это сыграет свою роль в его поведении на посту главы государства», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    «Соответственно, ранее озвученные заявления Стубба о намерении прекратить поддерживать отношения с Россией после избрания – это не просто предвыборные обещания. Поэтому мы можем ожидать дальнейшего ухудшения отношений Хельсинки и Москвы. Даже те возможности диалога, которые сохранялись при прошлом руководстве, скорее всего, будут закрываться. Также следует ожидать, что новая власть в меру своих возможностей продолжит поставлять вооружение на Украину», – подчеркнул политолог.

    Ранее Александр Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии с 51,6% голосов, сообщило министерство юстиции страны после подсчета 100% бюллетеней. Его соперник Пекка Хаависто получил 48,4% при явке 67,7%. Окончательные подтвержденные результаты обнародуют 14 февраля. Инаугурация нового президента состоится 1 марта.

    Напомним, в рамках своей предвыборной кампании Стубб заявлял, что в случае победы на выборах не станет взаимодействовать с руководством России, пока конфликт на Украине не завершится. «В политическом плане не будет никаких отношений с президентом России или российским политическим руководством», – отметил он. Кроме того, политик подчеркивал, что Москва сейчас «не является основным направлением внешней политики Хельсинки».

    Как указывает ТАСС, избранный президент является давним сторонником присоединения Финляндии к НАТО, углубления евроинтеграции и расширения ЕС, а также установления прочных связей с США. Он приветствует размещение войск альянса в стране, но при этом подчеркивает, что ответственность за защиту территории государства лежит на Финляндии, и предлагает увеличить численность профессиональных военнослужащих.

    Что касается контактов с Москвой, он поддерживает закрытие границы с Россией, а также отрицательно относится к ее присутствию в Совете Безопасности ООН, высказывается за реформу этого органа. Стубб убежден, что Кремль проиграл на Украине. Последняя, по его мнению, непременно станет членом ЕС и «рано или поздно» присоединится к НАТО.

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    11 февраля 2024, 09:54 • Новости дня
    Трамп заявил, что стал бы поощрять «атаки России» на страны НАТО
    Трамп заявил, что стал бы поощрять «атаки России» на страны НАТО
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны-участницы НАТО, если бы те отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом, сообщает The Guardian.

    Как вспомнил Трамп в субботу во время предвыборного митинга в штате Южная Каролина, один из президентов страны-члена НАТО спросил его, будут ли США защищать их от нападения России, если они не будут платить, на что он ответил, что у этой страны просрочка и он не стал бы помогать, передает РИА «Новости».

    Трамп добавил, что он бы даже поощрял нападавших делать это.

    «Вы должны платить. Должны платить по счетам», – заключил Трамп.

    Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс осудил его высказывание, добавив, что такие слова ставят под угрозу безопасность Соединенных Штатов, стабильность и экономику государства.

    Ранее Трамп счел Байдена неспособным осознать, что все еще жив.

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    10 февраля 2024, 17:34 • Новости дня
    В Германии предупредили о массовом притоке беженцев в случае распада Украины

    Welt am Sonntag: При распаде Украину покинет около 10 млн человек

    В Германии предупредили о массовом притоке беженцев в случае распада Украины
    @ Michael Matthey/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Западной Европе следует готовиться к новой огромной волне беженцев из-за распада Украины, которую могут покинуть 10 млн человек, сообщает Welt am Sonntag.

    Правительство ФРГ опасается, что в случае распада Украины основной поток беженцев отправится в Германию, число мигрантов может достигнуть 10 мл человек, передает РИА «Новости».

    По словам эксперта в области миграции Геральда Кнауса, это будет крупнейшим перемещением беженцев в Европе с 1940-х годов. Он также призвал продолжать оказывать военную помощь киевскому режиму, чтобы не допустить развала Украины.

    По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с начала конфликта Украину покинуло более 6 млн человек. В Германии – примерно 1,1 миллиона украинцев.

    Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель заявил, что проживающие на территории Германии украинские беженцы после окончания конфликта должны будут покинуть страну.

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    12 февраля 2024, 00:41 • Новости дня
    Глава Пентагона попал в больницу с жалобами на мочевой пузырь

    Министр обороны США Ллойд Остин госпитализирован из-за проблем с мочевым пузырем

    Глава Пентагона попал в больницу с жалобами на мочевой пузырь
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Пентагона, министр обороны США Ллойд Остин был снова госпитализирован из-за возникших проблем с мочевым пузырем, сообщает американское военное ведомство.

    «Охрана доставила Остина в военный медицинский центр имени Уолтера Рида для осмотра в связи с симптомами, указывающими на проблему с мочевым пузырем», – приводит РИА «Новости» сообщение Пентагона.

    Отмечается, что в отличие от госпитализации в январе, Пентагон уведомил о случившемся Белый дом, Конгресс, заместителя Остина и главу комитета начальников штабов.

    Ранее сообщалось, что у министра обороны США Ллойда Остина выявили рак простаты и инфекцию мочевыводящих путей. 1 января был госпитализирован с осложнениями после «недавней плановой медицинской процедуры». Однако Пентагон несколько дней скрывал факт госпитализации, причем информацию, вероятно, не сообщили не только общественности, но и Белому дому.

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    11 февраля 2024, 23:19 • Новости дня
    Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии

    Александр Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии с 51,6% голосов

    Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии
    @ Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Александр Стубб победил во втором туре выборов президента Финляндии с 51,6% голосов, сообщило министерство юстиции страны после подсчета 100% бюллетеней.

    Соперник Стубба Пекка Хаависто получил 48,4% при явке 67,7%, передет РИА «Новости».

    Избирательные участки по всей стране (их было более 900) закрылись в 20.00 по местному времени (21.00 мск).

    Окончательные подтвержденные результаты обнародуют 14 февраля. Инаугурация нового президента состоится 1 марта.

    Ранее кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб, ранее занимавший пост премьера страны, заявил, что в случае победы на выборах не станет поддерживать политические отношения с руководством России, пока конфликт на Украине не завершится.

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    12 февраля 2024, 14:18 • Новости дня
    Военный эксперт: Британия не справляется с содержанием военного флота

    Военный эксперт Артамонов: Поломки на авианосцах – это только часть проблем британского флота

    Военный эксперт: Британия не справляется с содержанием военного флота
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Илья Абрамов

    Авианосцы Британии нередко находятся в ремонте, а их содержание очень дорого обходится стране. Более того, времена, когда государство «правило морями» давно прошли, а его флот стал походить на придаток американского. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее второй британский авианосец не смог принять участие в учениях НАТО.

    «Британский флот, очевидно, находится не в лучшем состоянии. Об этом свидетельствует тот факт, что уже второй авианосец просто не смог отправиться на учения. Мало того, что корабли Британии нуждаются в ремонте, так еще и команды не имеют практически никакого военного опыта. Кроме того, у британцев отсутствуют некоторые типы подводных лодок и крейсеров», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Помимо этого, оба имеющихся на вооружении Лондона авианосца довольно часто ломаются. Содержание таких больших кораблей – очень недешевое удовольствие, которое Британии дается с трудом. В целом, можно сказать, что времена, когда государство считалось правителем морей, ушли далеко в прошлое», – объясняет собеседник.

    «Страны НАТО, в частности Британия, уже давно используют авианосцы в своих флотах для «демонстрации флага». Их использование оправдано лишь инерционностью военно-дипломатического мышления, сложившегося еще во времена Холодной войны. Если какая-то страна не устраивает западные государства, то к ее берегам отправляется судно для запугивания», – добавляет аналитик.

    Ранее британский авианосец HMS Prince of Wales не смог выйти из английского порта Портсмут к побережью Норвегии для участия в учениях НАТО Steadfast Defender 2024. Задержка возникла в последний момент, когда в гавани уже ввели ограничения для других судов, а на берегу собрались несколько сотен зевак. Военные отказались называть причины инцидента и заявили, что корабль выйдет в море «в ближайшее время».

    При этом 4 февраля стало известно, что флагман британского флота авианосец HMS Queen Elizabeth также не смог отправиться для участия в крупномасштабных натовских учениях Steadfast Defender 24. Как сообщило британское командование, у авианосца сломался гребной вал правого борта.

    В статье The Times отмечали, что корабли британского ВМФ должны были стать центральным элементом самых масштабных со времен холодной войны учений НАТО. Более того, издание добавляет, что авианосец Queen Elizabeth должен был вскоре после окончания мероприятия отправится в Красное море.

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    11 февраля 2024, 12:28 • Новости дня
    СМИ: Успешная оборона России заставила НАТО поменять стратегию

    Economist: Успешная оборона ВС России на Украине заставляет НАТО менять стратегию

    СМИ: Успешная оборона России заставила НАТО поменять стратегию
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Успешная оборона ВС России в спецоперации на Украине привела НАТО к изменению оборонной стратегии, сообщили СМИ.

    Как пишет The Economist, российские оборонительные сооружения на востоке и юге Украины стали самыми протяженными в Европе со времен Второй мировой войны. Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский распорядился ускорить строительство оборонных сооружений, а также возведение сооружений и укрытий ускорила Польша, а о создании «линии обороны» договорились Латвия, Эстония и Литва, передает Ura.ru.

    В сообщении говорится, что это ставит перед странами НАТО, которые выбирали другую стратегию, дилемму, поскольку члены альянса предпочитали эластичную оборону, направленную на то, чтобы задержать нападающие силы, вступая в столкновение на более благоприятных для себя позициях.

    В воскресенье министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что страна планирует продолжить создание линии обороны, в рамках которого намерена построить 600 бункеров на границе с Россией.

    Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что разделяет опасения относительно угрозы нападения России на НАТО в ближайшие годы.

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    10 февраля 2024, 14:49 • Новости дня
    Генсек НАТО призвал готовиться к противостоянию с Россией «на десятилетия»

    Генсек НАТО Столтенберг заявил, что конфронтация с Россией может затянуться на долгие годы

    Генсек НАТО призвал готовиться к противостоянию с Россией «на десятилетия»
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Странам НАТО необходимо подготовиться к возможности многолетней конфронтации с Россией, которая может затянуться на десятилетия, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг газете Welt am Sonntag.

    Столтенберг отметил, что НАТО не стремится к войне с Россией, но необходимо вооружаться для возможного противостояния, увеличить и ускорить заказы для европейских оборонных компаний. Он подчеркнул, что производителям вооружений нужны подписанные контракты для наращивания производства, передает ТАСС.

    Глава генсека подчеркнул, что необходимо восстанавливать и расширять промышленную базу для увеличения поставок на Украину и пополнения собственных запасов. Столтенберг отметил, что «лучшая защита сейчас – это поддержка Украины и инвестиции в военный потенциал НАТО».

    Ранее Столтенберг заявил, что НАТО не видит прямой или надвигающейся угрозы странам, входящим в военный блок.

    Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что западные страны стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. «И думающие люди – не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди – прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза», – отметил глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как население стран НАТО учат думать о войне с Россией.

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    12 февраля 2024, 12:31 • Новости дня
    Песков указал на главное в реакции западных лидеров на интервью Путина

    Песков: Главное, что западные лидеры ознакомились с интервью Путина

    Tекст: Ольга Никитина

    Эмоциональная реакция западных лидеров на интервью президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону – это не главное, важнее то, что они ознакомились с позицией российского лидера, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля отметил, что Запад и ранее имел возможность постоянно знакомиться с позицией Путина, однако в этот раз она была представлена в полной мере, чем они и воспользовались.

    «А уже эмоциональная реакция – это, наверное, в угоду той ситуации, в которой находятся сейчас их страны», – приводит его слова ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что нервная реакция британского премьера Риши Сунака и канцлера Германии Олафа Шольца на интервью Путина вызвана бессилием европейских лидеров.

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    10 февраля 2024, 18:06 • Новости дня
    Типографию Bild заблокировали из-за несогласия с освещением прессой протестов
    Типографию Bild заблокировали из-за несогласия с освещением прессой протестов
    @ Michael Gstettenbauer/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    Около 120 демонстрантов в Германии, которые выступают против отказа властей освещать протесты в стране, заблокировали типографию, где печатаются популярные немецкие газеты Bild и Welt am Sonntag, сообщило издание Bild.

    Более 40 машин заблокировали типографию в Аренсбурге, поэтому распространение газет замедлилось, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкое издание.

    Медиаконцерн Axel Springer, который владеет Bild, уже выразил озабоченность.

    Ранее протестующие фермеры освистали министра финансов в Берлине.

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    11 февраля 2024, 03:16 • Новости дня
    Франция, Германия и Польша решили вместе бороться с «российской дезинформацией»

    Франция, Германия и Польша решили запустить совместный проект по борьбе с «российской дезинформацией»

    Tекст: Антон Антонов

    В понедельник страны Веймарского треугольника (Франция, Германия и Польша) объявят о совместном проекте по борьбе с дезинформацией, сообщил глава МИД Франции Стефан Сежурне.

    Сежурне утверждает, что Франция, Германия и Польша оказались «жертвами одной и той же стратегии дестабилизации» и решили вместе бороться «против дезинформации и российских информационных атак», передает РИА «Новости» со ссылкой на Ouest France.

    Главы МИД трех стран намерены «в прозрачной манере разъяснить общественности инструменты этой дезинформации», а также представить «доказательства». Кроме того, планируется предоставить информацию о «спящих операциях, инструментах, активируемых в любой момент, в особенности – во время выборов».

    Напомним, Сежурне заявил об угрозе широкомасштабного выхода стран из Евросоюза, если сторонники нынешней политики Брюсселя на летних выборах потеряют абсолютное большинство в Европарламенте.

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    12 февраля 2024, 13:31 • Новости дня
    В Германии задержали подозреваемого в убийстве 17-летнего украинского баскетболиста

    В Германии задержали убившего 17-летнего украинского баскетболиста Ермакова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На немецкой территории полиция задержала подозреваемого в убийстве 17-летнего баскетболиста украинской молодежной сборной Владимира Ермакова, сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

    Полиция задержала подозреваемого, ведутся следственные действия, сообщил Николенко, передает ТАСС.

    Состояние партнера Ермакова по команде ART Giants Артема Козаченко, также пострадавшего при нападении, стабильное, его жизни ничего не угрожает, указал представитель ведомства.

    До этого украинская пресса со ссылкой на Федерацию баскетбола Киева указывала, что Ермакова убили в Дюссельдорфе. Козаченко при нападении получил ранения, его положили в реанимацию.

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    12 февраля 2024, 14:15 • Новости дня
    Боррель призвал НАТО не зависеть от настроения американских политиков

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО не может функционировать в зависимости от настроения президента США в конкретные дни, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя высказывания экс-президента США Дональда Трампа об альянсе.

    Боррель призвал страны НАТО быть серьезными, и заявил, что во время избирательной кампании США, можно будет увидеть и услышать «много разного». Он отметил, что НАТО не может быть военным альянсом, работающим «по меню», не может функционировать в зависимости от настроения президента США, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что не будет комментировать все высказанные идеи во время избирательной кампании в США. По его словам, альянс «либо есть, либо его нет».

    В то же время глава ЕС Шарль Мишель на фоне этих критических заявлений экс-президента США заявил о необходимости срочно добиваться стратегической автономии Евросоюза и инвестировать в оборону.

    Ранее Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Южная Каролина заявил, что «стал бы поощрять» Россию атаковать страны НАТО, если бы они отказались выполнять свои финансовые обязательства перед альянсом.

    В Кремле отказались комментировать заявления Трампа о России и НАТО.

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