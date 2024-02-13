Германский эксперт: ФРГ военизируется, немцы вступили в другую эпоху

Германский политолог Рар: ФРГ сможет выделить 2% ВВП на военные расходы при переоценке приоритетов

Tекст: Илья Абрамов

«Теоретически Германия может тратить 2% своего ВВП на цели НАТО. Более того, раньше ФРГ уже приближала военные расходы к этому показателю. Правда, тогда деньги шли на армейские социальные проекты, например, школы и сады для детей военнослужащих», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Теперь правящая элита Германии обещает выделять 2% ВВП на вооружение. Бундестаг уже принял решение о создании специального фонда в 100 млрд евро в дополнение к оборонному бюджету. Эти средства будут направлены на модернизацию ранее финансово заброшенного бундесвера», – поясняет он.

«В Европе опасаются, что, вернувшись к власти, Дональд Трамп распустит НАТО, если европейские страны не будут отдавать 2% своего ВВП на общее вооружение. Особенно этого боится ФРГ, которая давит на своих соседей, чтобы те раскошелились и не злили американцев», – акцентирует эксперт.

«Немцы вступили в другую эпоху. Долгое время Германия была пацифистской страной. Теперь она военизируется, по крайней мере на словах. Судя по местным социальным опросам, рядовой немец не ощущает угрозы со стороны России. Граждан скорее волнует исламский терроризм. Однако для правящей элиты ФРГ главная опасность – это Москва, которая, по мнению лидеров Европы и США, угрожает либеральной демократической модели Запада», – отмечает он.

«Деньги на вооружение в Германии найдутся. Однако выделение 2% ВВП возможно только при переоценке приоритетов и четких структурных реформах. Правительству придется урезать социальные бюджеты, отказываться от инфраструктурных проектов и модернизации экономики. И принятие этих мер придется объяснять населению», – заключил Рар.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что с 2024 года Германия начнет тратить на оборону не менее 2% ВВП, сообщает «Коммерсант». «Германия в этом году потратит 2% от своего ВВП на цели НАТО и будет делать это все время», – сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском в Берлине, трансляцию которой вел канал n-tv.

Канцлер отметил, что сейчас ФРГ располагает средствами из специального фонда на оборону объемом 100 млрд евро, который уже освоен на 80%. Кроме того, по словам Олафа Шольца, немецкие вооруженные силы уже сейчас способны осуществлять заказы со сроком исполнения «в конце 2020-х и 2030-х годов». «Таким образом, Германия точно будет иметь самые большие расходы на оборону в Европе», – добавил он.

В конце января министр обороны Германии Борис Писториус, выступая в парламенте страны, заявил о рекордном военном бюджете страны в 72 млрд евро и подчеркнул необходимость увеличения военных расходов в дальнейшем. Также он отметил, что в 2024 году траты на армию составят 2% от ВВП.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону говорил о некомпетентности властей Германии. «Но сегодняшнее немецкое руководство не руководствуется национальными интересами, а руководствуется интересами коллективного Запада, иначе трудно объяснить логику их действий или бездействия», – цитирует главу государства сайт Кремля. «Спросите у них. (Стучит по столу.) Что здесь, что в голове у них – одно и то же. Там люди очень некомпетентные», – отметил российский лидер.

Шольц в свою очередь утверждал, что своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине». По словам канцлера, во время интервью была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. Канцлер Германии настаивает, что Москва стремится «аннексировать часть Украины». О том, с какими высказываниями российского лидера он не согласен, глава ФРГ не уточнил.