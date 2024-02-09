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    Киргизии предстоит отказать США
    Сырский в разговоре с матерью признался в ненависти к украинцам
    Рар: Бербок всегда удивляла немцев своей позицией по деду-нацисту
    Посол России в Лондоне назвал способ снятия антироссийских санкций
    Посмотреть интервью с Путиным генсеку ООН помешало изучение Средневековья
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 100 млн
    Трюдо уклонился от ответа на вопрос о приглашении нациста Гуньки в парламент
    Маск назвал князя Олега «неплохим парнем»
    Критика в адрес Сырского позволит Западу дистанцироваться от поражений ВСУ
    Мнения
    Марат Баширов Марат Баширов Путин перевернул картину мира колонизаторов

    Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Швеция доказала потерю Европой юридической свободы

    То, как поступают европейские власти в отношении взрывов «Северного потока», является не государственной политикой, а выживанием слабых в заведомо проигрышной для них ситуации.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Мир оказался между Оруэллом и Аверченко

    Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.

    5 комментариев
    9 февраля 2024, 22:24 • Новости дня

    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен со словами Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, указанными президентом России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Шольц утверждает, что своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине». По словам канцлера, во время интервью была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. Шольц не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Шольц настаивает, что Москва стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет, передает ТАСС со ссылкой на n-tv.

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. Он призвал страны Запада исправить ошибку, совершенную экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, который отговорил украинскую делегацию от заключения мирного договора с Россией.

    9 февраля 2024, 04:26 • Новости дня
    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине

    Путин: Конфликт на Украине закончится за недели, если США прекратят поставки оружия Киеву

    Путин назвал способ быстрого окончания конфликта на Украине
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине закончится за несколько недель, если США прекратят поставки оружия Киеву.

    «Мы доводим до руководства США: если вы действительно хотите прекратить боевые действия, вам нужно прекратить поставки вооружения – все закончится в течение нескольких недель, вот и все, и тогда можно договариваться о каких-то условиях. Перед тем как вы это сделаете – прекратите», – сказал Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин назвал госпереворот на Украине в 2014 году  политической ошибкой ЦРУ, которое его осуществило. «Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв», – подчеркнул Путин.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

    Коментарии (60)
    9 февраля 2024, 06:36 • Новости дня
    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»

    Путин заявил, что многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими

    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Многие украинцы до сих пор ощущают себя русскими и то, что происходит сейчас, это в известной степени элемент гражданской войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Он привел в пример историю на поле боя, когда украинские военные, попав в окружение, отказались сдаваться в плен российским бойцам, заявив, что «русские не сдаются».

    «Наши солдаты им кричат: «Шансов нет, сдавайтесь! Выходите, будете живы, сдавайтесь!» И вдруг оттуда на русском, хорошем русском языке кричат: «Русские не сдаются!»... Они до сих пор русскими себя ощущают», – рассказал Путин, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина. Он заявил, что Украина в ее сегодняшнем виде – искусственное государство, созданное советскими властями.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык.

    Коментарии (36)
    9 февраля 2024, 12:41 • Новости дня
    Американцы сравнили «блистательного» Путина и «бессвязного» Байдена

    Американцы после интервью Путина пожалели о плохих отношениях России и США

    Американцы сравнили «блистательного» Путина и «бессвязного» Байдена
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Американские зрители прокомментировали интервью российского президента Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону и выразили сожаления относительно того, что отношения России и США пришли в беспорядок.

    Так, многие пользователи, посмотревшие интервью на странице Карлсона в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ), стали сравнивать Путина и президента США Джо Байдена.

    «Этот человек (Путин – прим. ВЗГЛЯД) преподает нам урок истории, говоря уверенно и ясно. А наш президент (Байден – прим. ВЗГЛЯД) тем временем разговаривает с мертвецами, нюхает детей ... и не знает, где он», – написал пользователь с ником Nathan Johnson.

    «Владимир Путин, президент России, прочитал двухчасовую диссертацию об истории России и ее месте на мировой арене. Тем временем Джо Байден, глава западной гегемонии, не смог закончить связное предложение в пятиминутном тщательно поставленном выступлении», – отметила Lauren Chen.

    «Я завидую России за то, что у нее есть лидер, который знает, в каком измерении находится», – посетовал Slygarr.

    «Я, вероятно, буду отмечен и включен в какой-нибудь список за то, что говорю это, но Путин говорит с большим смыслом всякий раз, когда я слышу его речь. И я думаю, что у русских есть лидер, которым они могут гордиться, чего нам (американцам – прим. ВЗГЛЯД), к сожалению, не хватает. Мне бы хотелось, чтобы у нас была настоящая группа настоящих лидеров правого крыла в нашей стране. Самое близкое, что мы получили – это [республиканец Дональд] Трамп, а он, по сути, тот же демократ, только 15 лет назад, и это печально», – считает пользователь KingDoms-Kingdom.

    «Странно ли, что я доверяю Путину больше, чем своему президенту Байдену? – задался FoshiRho после просмотра интервью российского лидера. – Мне кажется, Путин никогда не хотел, чтобы отношения России с Америкой оставались такими, какими они были на протяжении всего его президентства. Но десятилетия хитрости Америки создали Путина, которого мы видим сегодня. Кто еще со мной согласен?»

    Пользователь Lorigarza прокомментировал слова Путина о том, что Россия выражала готовность вступить в НАТО. Комментатор считает, что если бы это все-таки произошло, то США и Россия были бы союзниками, однако всему помешали «эти гнилые, жаждущие власти люди». Он отметил, что событий последних лет не должно было произойти, в мире установился беспорядок из-за «поджигателей войны на той стороне, которая должна быть за мир, – США».

    «Карлсон был подготовлен и искренен, Путин – блистателен и умело уклончив, особенно в вопросах, обсуждаемых спецслужбами», – заключил James Woods.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

    Коментарии (37)
    9 февраля 2024, 17:17 • Новости дня
    Рар: Бербок всегда удивляла немцев своей позицией по деду-нацисту

    Политолог Рар: В вермахте служили родственники не только Бербок, но и других министров ФРГ

    Рар: Бербок всегда удивляла немцев своей позицией по деду-нацисту
    @ Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    У каждого второго министра ФРГ, бывшего или действующего, родственники сражались в рядах немецкой армии, причем многие на Восточном фронте. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее газета Bild опубликовала документы, в которых говорится, что дед Анналены Бербок был офицером вермахта.

    «Еще пару лет назад, прежде чем стать главой МИД ФРГ, Бербок многих удивила, сказав, что ее дед в апреле 1945 года сражался за свободу на границе с Польшей. Когда ей напомнили, что он тогда мог воевать только за Гитлера, она промолчала», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Новые подробности о службе ее деда в рядах вермахта никак не повлияют на карьеру Бербок. У каждого второго министра ФРГ, бывшего или действующего, родственники сражались в рядах немецкой армии, причем многие на Восточном фронте. Это началось еще при канцлере Аденауэре. Когда его спросили, почему в составе новой немецкой элиты так много бывших нацистов, то он ответил: «Откуда мне брать другой народ?» – отмечает он.

    «Мне кажется, что нынешнее поколение немцев уже не хочет чувствовать вину за злодеяния режима Гитлера. И сегодня Бербок и ей подобные выступают, как они говорят, на стороне либеральных ценностей», – резюмировал Рар.

    Ранее газета Bild опубликовала документы, в которых говорится, что дед главы МИД германии Анналены Бербок был офицером вермахта. Он упоминается как полковник и боевой офицер немецкой армии. В 1944 году был награжден крестом «За военные заслуги».

    Кроме того, Вальдемар Бербок, возможно, был «убежденным национал-социалистом по зову сердца». В характеристике деда нынешнего министра иностранных дел Германии говорится, что тот читал книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которых запрещено в России). Однако издание добавляет, что подобные формулировки использовались часто и не всегда отражают реальность.

    Как отмечают в издании, нацистское прошлое Вальдемара Бербока было чувствительной темой для ее семьи. Отец будущего министра спорил с дедом, потому что тот не хотел открыто говорить о своем участии во Второй мировой войне. И только в конце 1990-х годов, когда по Германии гастролировала выставка «Вермахт», последний признался, что служил в немецкой армии.

    Самой главе МИД Германии Анналене Бербок было неизвестно содержание архивных документов, в которых рассказывается о службе ее деда Вальдемара Бербока в вермахте, заявили в германском внешнеполитическом ведомстве.

    Коментарии (13)
    9 февраля 2024, 16:37 • Новости дня
    Маск назвал князя Олега «неплохим парнем»
    Маск назвал князя Олега «неплохим парнем»
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский предприниматель Илон Маск принимает активное участие в обсуждении интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону, в частности, он прокомментировал экскурс в историю от российского лидера.

    «Олег Вещий, наверное, был неплохим парнем», – написал Маск в комментариях под интервью в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает РИА «Новости».

    В интервью Путин, рассказывая о формировании Российского государства, упомянул князя Олега: «В 882 году преемник Рюрика, князь Олег, который выполнял, по сути, функции регента при малолетнем сыне Рюрика, а Рюрик умер к этому времени, пришел в Киев. Отстранил от власти двух братьев, которые, судя по всему, были когда-то членами дружины Рюрика, и, таким образом, Россия начала развиваться, имея два центра: в Киеве и в Новгороде».

    Ранее Маск согласился с Путиным по поводу превращения доллара в оружие.

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    Коментарии (22)
    9 февраля 2024, 08:18 • Новости дня
    Медведев заявил о презрении к «бандеровскому предателю» Сырскому

    Медведев о Сырском: Советский русский офицер стал бандеровским предателем

    Медведев заявил о презрении к «бандеровскому предателю» Сырскому
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Биография Александра Сырского, назначенного новым главнокомандующим вооруженными силами Украины, внушает «чувство ненависти, презрения и омерзения», заявил зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале отметил, что чувство ненависти возникает ко всем причастным к разрушению Советского Союза. «По сути, Российской империи», – уточнил он, напомнив, что в итоге исчезла огромная страна и «миллионы людей были обречены на страдания и смерть».

    Презрение, по словам зампреда Совбеза России, возникает к Западу, который «маниакально» и «исступленно» толкал народы России и Украины – единый русский народ – к новой гражданской войне.

    А также Медведев заявил, что испытывает омерзение к человеку, который «был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем». Он напомнил, что Сырский нарушил присягу и служит нацистам. «Пусть земля горит у него под ногами!» – пожелал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.

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    9 февраля 2024, 19:45 • Новости дня
    В Киеве собрался новый майдан против Зеленского

    Требующие вернуть Залужного вышли на митинг в центре Киева

    В Киеве собрался новый майдан против Зеленского
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    На митинг против отставки Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами Украины (ВСУ), который начался на площади Независимости («майдан») в центре Киева, пришли несколько десятков человек, сообщили местные СМИ.

    Как пишет издание «Страна», участники акции скандировали лозунги: «Зеленского – вон (геть)!» и «Верните генерала Залужного». Отмечается, что некоторые пришли с плакатами, на которых также были написаны эти лозунги. По данным украинских СМИ, обстановка в районе проведения акции спокойная, военных среди ее участников нет, передает ТАСС.

    В пятницу бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному присвоили звание героя Украины.

    Напомним, Залужного отстранили от должности главнокомандующего ВСУ, его место занял Александр Сырский.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

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    9 февраля 2024, 11:16 • Новости дня
    Путин назвал единственный повод для введения российских войск в Польшу
    Путин назвал единственный повод для введения российских войск в Польшу
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Сценарий, при котором российские войска будут направлены в Польшу, возможен только в одном случае – если Польша осуществит нападение на Россию, заявил президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Путин отметил, что западные страны стараются запугать свое население мнимой российской угрозой. «И думающие люди – не обыватели, а думающие люди, аналитики, те, кто занимается реальной политикой, просто умные люди – прекрасно понимают, что это фейк. Раздувается российская угроза», – приводятся слова Путина в расшифровке интервью, опубликованной на сайте Кремля.

    Карлсон поинтересовался у российского лидера, может ли он представить сценарий, когда ему приходится направить российские войска в Польшу. «Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии – нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов. Одни угрозы», – подчеркнул глава государства.

    Журналист отметил, что на Западе в таком случае противопоставляют аргумент о том, что Россия якобы вторглась на Украину, а значит, у нее будто бы есть территориальные притязания на всем континенте. «Вы недвусмысленно говорите о том, что таких притязаний территориальных у вас нет?» – спросил Карлсон.

    Путин ответил, что это абсолютно исключено. «Не надо быть никаким аналитиком: это противоречит здравому смыслу – втягиваться в какую-то глобальную войну. А глобальная война поставит на грань уничтожения все человечество. Это очевидно», – сказал глава государства.

    Вместе с тем он напомнил о средствах сдерживания. «Нами все время всех пугали: завтра Россия использует тактическое ядерное оружие, завтра вот то использует – нет, послезавтра. Ну и что? Это просто страшилки для обывателей, для того чтобы выбить из налогоплательщиков США, выбить из налогоплательщиков Европы дополнительные деньги в противостоянии с Россией на украинском театре военных действий. Цель – как можно сильнее ослабить Россию», – сказал Путин.

    В Кремле заявляли ранее, что Польша является агрессивной страной, которая не гнушается подрывной деятельности и вмешательства во внутренние дела других государств, Россия и Белоруссия учитывают исходящие от нее угрозы.

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром появилась письменная расшифровка.

    Коментарии (8)
    9 февраля 2024, 16:20 • Новости дня
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 100 млн
    Число просмотров интервью Путина Карлсону превысило 100 млн
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, опубликованное в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), посмотрели уже свыше 100 млн раз за 13 часов с момента его публикации.

    Более 705 тыс. пользователей поставили под публикацией отметку «мне нравится», 225 тыс. сделали репост, передает ТАСС.

    Интервью Путина, опубликованное на YouTube-канале Карлсона, посмотрели более 5 млн раз.

    Ранее политолог Петр Колчин в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал интервью Путина Карлсону событием всемирного масштаба. Газета ВЗГЛЯД писала, что интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

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    Коментарии (27)
    9 февраля 2024, 14:06 • Новости дня
    Дед главы МИД Германии Бербок оказался нацистом и служил в вермахте

    МИД Германии: Бербок не знала содержания архивных дел о ее деде, служившем в вермахте

    Дед главы МИД Германии Бербок оказался нацистом и служил в вермахте
    @ Flashpic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Главе МИД Германии Анналене Бербок было не известно содержание архивных документов, в которых рассказывается о службе ее деда Вальдемара Бербока в вермахте, заявили в германском внешнеполитическом ведомстве.

    В публикации газеты Bild говорится, что Бербок был не только офицером вермахта, но и, возможно, «убежденным национал-социалистом по зову сердца», передает ТАСС.

    Издание добавляет, что подобные формулировки использовались часто и не всегда отражают реальность.

    Как писал журнал Bunte, Вальдемар Бербок упоминается в архивных документах вермахта как полковник и боевой офицер. В 1944 году был награжден крестом «За военные заслуги».

    В характеристике деда нынешнего министра иностранных дел Германии говорится, что тот читал книгу Адольфа Гитлера «Моя борьба» (Mein Kampf, признана экстремистским материалом, распространение которых запрещено в России).

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    9 февраля 2024, 11:58 • Новости дня
    Путин: Маска остановить невозможно

    Президент Путин заявил, что американского миллиардера Маска нужно призывать договариваться в вопросе его экспериментов

    Путин: Маска остановить невозможно
    @ Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что американского миллиардера Илона Маска невозможно остановить в его необычных опытах, однако можно пытаться договариваться.

    На сайте Кремля опубликован фрагмент беседы, где президент отмечает, что у человечества есть множество угроз, например, исследования в области генетики, которые могут «создать сверхчеловека», чем уже, возможно, занимается Маск.

    «Говорят, что в США Илон Маск внедрил уже чип в мозг какого-то человека», – заметил Путин.

    При этом глава государства отметил, что остановить его в своих экспериментах невозможно, так как «он все равно будет делать то, что считает нужным». Тем не менее с ним надо договариваться и искать способы убедить его, считает Путин.

    «Мне кажется, он умный человек, то есть я уверен в том, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канонизировать, подчинять каким-то правилам», – подчеркнул президент.

    По его словам, когда человечество почувствовало угрозу своему существованию от ядерного оружия, все обладатели ядерного оружия начали между собой договариваться, потому что понимали, что их неаккуратное применение может привести к полному, тотальному уничтожению.

    В этой связи он добавил, что и в случае беспредельного и бесконтрольного развития искусственного интеллекта или генетики, либо других современных направлений, остановить которые невозможно, «наступит период договариваться на межгосударственном уровне о том, как мы будем это регулировать».

    Ночью на сайте Карлсона была опубликована видеозапись беседы с Путиным, которая сопровождалась переводом на английский язык. Утром появилась письменная расшифровка.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как интервью Путина Карлсону прорвало информационную блокаду Запада.

    Коментарии (5)
    9 февраля 2024, 03:28 • Новости дня
    Путин назвал условия сохранения Крыма в составе Украины в 2014 году

    Путин заявил, что если бы власть в Киеве в 2014 году сменилась законно, это бы сохранило Украине Крым

    Tекст: Денис Тельманов

    Крым остался бы в составе Украины, если бы смена власти в Киеве в 2014 году прошла законно и бескровно, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону.

    «Зачем госпереворот, зачем жертвы? Зачем угрозы для Крыма? Зачем начали потом операции в Донбассе? Вот этого я не понимаю, Зачем это надо было делать? Все то же самое можно было сделать, только легальным путем, без всяких жертв, без начала военных операций и без утраты Крыма. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было вот этих кровавых событий на Майдане, в голову бы никогда не приходило», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он подчеркнул, что украинский конфликт был спровоцирован госпереворотом в Киеве, который в 2014 году был реализован ЦРУ.

    При этом он уточнил, что у тогдашнего президента Украины Виктора Януковича не было шансов на победу в выборах, и все это знали. И несмотря на это Янукович согласился на досрочные выборы.

    На сайте Карлсона появилась видеозапись беседы с Путиным, сопровождаемая переводом на английский язык.

    Коментарии (13)
    9 февраля 2024, 14:32 • Новости дня
    Сырский назвал обновленные задачи ВСУ

    Главнокомандующий ВСУ Сырский назвал обновленные задачи ВСУ

    Сырский назвал обновленные задачи ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам, заявив, что перед украинской армией стоят новые цели.

    По его словам, важнее всего четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров, передает ТАСС.

    Также Сырский отметил, что Киеву необходимо соблюдать баланс между выполнением боевых задач и восстановлением личного состава подразделений.

    Кроме того, главком ВСУ добавил, что военные штабы всех уровней должны знать все «потребности фронта» и владеть ситуацией на всех участках линии боевого соприкосновения.

    Более того, он подчеркнул, что интенсификация обучения и подготовки личного состава является «как никогда актуальным» вопросом.

    Помимо прочего, Сырский сообщил, что армия нуждается в постоянном совершенствовании «методов ведения боевых действий», во внедрении новых технологий и в масштабировании «успешного опыта».

    Напоследок главком ВСУ выразил благодарность «бывшим руководителям Вооруженных сил Украины».

    В Кремле ранее заверили, что отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и замена его на Александра Сырского не повлияет на ход СВО на Украине.

    Коментарии (19)
    9 февраля 2024, 20:02 • Новости дня
    Сырский в разговоре с матерью признался в ненависти к украинцам

    Соседка матери Сырского рассказала, что новый главком ВСУ признался в ненависти к украинцам

    Сырский в разговоре с матерью признался в ненависти к украинцам
    @ Volodymyr Tarasov/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соседка родителей Александра Сырского, проживающих во Владимире, рассказала, что новый главком ВСУ признавался в разговоре с матерью, что ненавидит «хитрых и пронырливых» украинцев, которые сидят с ним в одном штабе.

    Соседка рассказала RT, что Сырский признался матери, когда последний раз приезжал в Россию, примерно в период с 2008 года по 2010-й, что украинцы очень хитрые и пронырливые, особенно те, кто с ним в одном штабе сидит. По ее словам, главком ВСУ смирился с такой ситуацией, потому что у него там, на Украине, вся жизнь прошла.

    Кроме того, она рассказала, что Сырский звонит своей матери «каждый божий день» или пишет сообщения. «Если бы Сырский отказался [от должности главкома ВСУ], его бы расстреляли», – уверена соседка, добавив, что никакой радости назначение сына не принесло: «Ну что родители могут сделать?»

    Общается ли Сырский с отцом-полковником, который служил в разных городах России и в Германии, неизвестно.

    Ранее в Сети было опубликовано письмо матери главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.

    Брат нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег, проживающий в российском городе Владимире, сообщил, что много лет не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Сын нового главкома ВСУ Антон Сырский выступал в поддержку российской операции в Сирии.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что испытывает омерзение к человеку, который «был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем». Он напомнил, что Сырский нарушил присягу и служит нацистам. «Пусть земля горит у него под ногами!» – пожелал Медведев.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.

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    9 февраля 2024, 09:48 • Новости дня
    FT: Ситуация для ВСУ на передовой гораздо хуже, чем они признают

    FT: Отчаянная ситуация для ВСУ на передовой гораздо хуже, чем они признают

    FT: Ситуация для ВСУ на передовой гораздо хуже, чем они признают
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Западе заявляют, что отчаянная ситуация для украинских сил на передовой гораздо хуже, чем они признают, а без военной помощи от партнеров ВСУ будет сложно удерживать даже нынешние позиции, пишет Financial Times.

    Газета приводит слова дипломата НАТО, заявившего, что для ВСУ ситуация на передовой гораздо хуже, чем они показывают. При этом чиновники в США и Европе предупреждают, что Украина сталкивается с критической нехваткой артиллерийских боеприпасов на фоне отсутствия обещанной помощи со стороны Запада, передает РИА «Новости».

    Как приводит Financial Times слова высокопоставленного американского военного чиновника, задержка помощи со стороны Конгресса США рискует создать «разрыв в шланге» поставок Киеву». Как пишет издание, украинцам будет трудно достичь даже удержания нынешних позиций.

    Ранее в Раде указали на критическую ситуацию из-за нехватки боеприпасов у ВСУ.

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