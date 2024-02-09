Это информационная бомба, прорыв. Такер сделал то, что войдет в историю. Он совершил большое дело для безопасности в мире. Странно звучит, что миротворцем выступает журналист, а не президент США, но это факт.5 комментариев
Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен со словами Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, указанными президентом России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Шольц утверждает, что своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине». По словам канцлера, во время интервью была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. Шольц не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Шольц настаивает, что Москва стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет, передает ТАСС со ссылкой на n-tv.
Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. Он призвал страны Запада исправить ошибку, совершенную экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, который отговорил украинскую делегацию от заключения мирного договора с Россией.