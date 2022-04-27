Дед вице-премьера Канады – украинский коллаборационист

Канадский вице-премьер Христя Фриланд на недавних заседаниях министров финансов «Большой семерки» и «Большой двадцатки» активно выступала за исключение России из мировых финансовых институтов и международных организаций. Параллельно Оттава вновь увеличила поставки вооружения на Украину, включая ПТРК «Карл Густав» из состава вооруженных сил Канады.

Все это – ответ на якобы новые свидетельства «зверств российских военных». Незадолго до встречи в формате G20 Христя Фриланд прямо заявила: «В Украине совершались военные преступления. Доказательства, которые мы видели, просто ужасают». Это выглядело бы неумелым фейком, если бы не было бы кровавой исторической реконструкцией событий времен Второй мировой войны.

За 80 лет до «Бучи» важная польская украиноязычная газета «Краковские вести», цензурируемая и управляемая Третьим рейхом, публикует заметку о «замученных "убийцами из НКВД" людях, которые лежали на улицах Львова» в оставленном городе после отступления Красной армии («Краковские вести», 6 июля 1941 года). При этом делается акцент на национальности убитых. 8 июля 1941 года «Краковские вести» пишут о том, что «большевики расстреляли 1500 этнических украинцев пулеметным огнем в Луцке». Нацистский Рейх обвинял интернациональный Советский Союз в геноциде.

«Краковские вести» прекрасно осознавали свою роль в этой истории – в контексте Украины они были пропагандистским проводником фашистской Германии для всего мира. Об этом прямо написано в передовице «Не плачь, а побеждай» («Краковские вести», 6 июля 1941 года, Б. Халит): «Позитивное в этой великой беде [погромах] состоит в том, что страшные погромы украинцев попали в поле зрения всего мира. Потеря десятков тысяч сознательных, активных граждан болезненна, их места не смогут занять новые люди, пропагандистский эффект, достигнутый погромами, не сопоставим с потерями. Но так как они погибли только потому, что были сознательными украинцами и больше всего любили Украину, то мы должны позаботиться о том, чтобы их драгоценная кровь не пропала даром; мы должны использовать ее на благо...

Мы должны сделать из нее моральный капитал для нашего народа... Теперь у нас есть возможность, печальная возможность, но тем не менее возможность, которую мы не можем упустить. Еврейская мафия во всех своих ответвлениях – от коммунистического до масонского – давно убрала из мировой печати слово «Украина» или любыми способами пыталась его принизить. Вот почему теперь, когда наше национальное имя снова появилось на первых полосах крупных периодических изданий, мы не можем упустить этот интерес, хотя его предыстория столь трагична».

Ничего себе реминисценция? Только всё это происходит на наших глазах. Вновь Украина «вышла на первые полосы», а нас абсолютно безосновательно обвиняют в том, что мы хотим Украину «отменить» так же, как они отменяют все русское. Вновь нацисты используют пропаганду и трагедию для того, чтобы очернить Россию. Вновь для них это – «возможность печальная, но все же возможность». Бездоказательно, рассчитывая исключительно на эмоциональный эффект. Вновь жизни людей – лишь разменная монета в пропагандисткой игре за общественное мнение, традиционная тактика нацистов.

А теперь самое главное. Фанфары. Редактировались «Краковские вести» – этот важный инструмент фашистской украиноязычной пропаганды – Михайло Хомяком, журналистом-коллаборационистом с Украины. Помимо преступного прошлого известен он еще только одним фактом своей биографии. Михайло Хомяк – дед Христи Фриланд, вице-премьера Канады.

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