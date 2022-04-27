Дед вице-премьера Канады – украинский коллаборационист

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27 апреля, среда  |  Последнее обновление — 15:39  |  vz.ru
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Польша играет в самые жесткие санкции против России

Варшава претендует первой лишиться российского газа europolgaz.com.pl
Польша стремится стать первой страной в Европе, которая откажется от всех российских энергоресурсов. Поэтому она бежит впереди Евросоюза и решается на самые жесткие санкции прямо сейчас. Власти в Варшаве отказываются не только от угля и нефти из России, но и оказались на волоске от остановки поставок российского газа прямо сейчас. Почему поляки выбрали для себя этот путь? Подробности...
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Чем обернется попытка Украины захватить Приднестровье

В Киеве пригрозили захватить Приднестровье Andrea Mancini/NurPhoto/REUTERS
Армия Украины готова захватить Приднестровье, если об этом попросит Молдавия. С таким заявлением выступили в офисе президента Зеленского. При этом ранее Кишинев подверг критике серию атак на Приднестровье, обвинив в них «силы, которые заинтересованы в дестабилизации ситуации». Действительно ли Приднестровская Молдавская республика может вновь оказаться в состоянии войны и какие последствия это будет иметь для России? Подробности...
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Спецоперация привела российскую армию к новым способам маскировки

Танки нуждаются в особых маскировочных сетках Сергей Бобылев/ТАСС
Проходящая на Украине спецоперация каждый день демонстрирует новые способы ведения боевых действий. В значительной мере это касается разведки, в том числе той, которую в интересах Украины ведут США и НАТО в целом. Однако у российских вооруженных сил нашлись способы противодействия этим методам – и касаются они в первую очередь маскировки. Подробности...
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Запад накачивает Киев по-крупному

Запад наращивает поставки Украине дальнобойной артиллерии United States Marine
Соединенные Штаты и их ближайшие союзники готовы исполнить просьбу Киева – поставить ему тяжелую артиллерию. На Украину отправляется уже не только советская техника из арсеналов Восточной Европы, а современные вооружения НАТО. Причем альянс не скрывает, что разрешит ВСУ наносить этим оружием удары по России. В Москве пообещали «пропорциональный ответ», который может затронуть советников Запада в Киеве. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Дед вице-премьера Канады – украинский коллаборационист

Мария Захарова
Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Вновь нацисты используют пропаганду и трагедию для того, чтобы очернить Россию. Бездоказательно, рассчитывая исключительно на эмоциональный эффект. Вновь жизни людей – лишь разменная монета в пропагандистской игре за общественное мнение, традиционная тактика нацистов. Подробности...

Сытое «бунтарство» против патриотической контркультуры

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Настоящая контркультура, которая не боится идти против стада – это Юля Чичерина, уже восемь лет поющая в Донбассе и по этой причине отлученная от тусовки, стендапер Стас Старовойтов, выступавший для бойцов ДНР в зоне боевых действий, и рэпер Дмитрий Кузнецов по прозвищу Хаски. Подробности...

На рынке труда открылись вакансии для новых олигархов

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
У России сейчас есть шанс построить принципиально новую экономику. Не капиталистическую, не социалистическую, а гармоничную. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Генерал-губернаторша Украины

Кто взрывает Приднестровье

«Донбасский котел» закрывается

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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Мария Захарова

    Дед вице-премьера Канады – украинский коллаборационист

    Мария Захарова
    директор Департамента информации и печати МИД
    		27 апреля 2022, 14:36

    Канадский вице-премьер Христя Фриланд на недавних заседаниях министров финансов «Большой семерки» и «Большой двадцатки» активно выступала за исключение России из мировых финансовых институтов и международных организаций. Параллельно Оттава вновь увеличила поставки вооружения на Украину, включая ПТРК «Карл Густав» из состава вооруженных сил Канады.

    Все это – ответ на якобы новые свидетельства «зверств российских военных». Незадолго до встречи в формате G20 Христя Фриланд прямо заявила: «В Украине совершались военные преступления. Доказательства, которые мы видели, просто ужасают». Это выглядело бы неумелым фейком, если бы не было бы кровавой исторической реконструкцией событий времен Второй мировой войны.

    За 80 лет до «Бучи» важная польская украиноязычная газета «Краковские вести», цензурируемая и управляемая Третьим рейхом, публикует заметку о «замученных "убийцами из НКВД" людях, которые лежали на улицах Львова» в оставленном городе после отступления Красной армии («Краковские вести», 6 июля 1941 года). При этом делается акцент на национальности убитых. 8 июля 1941 года «Краковские вести» пишут о том, что «большевики расстреляли 1500 этнических украинцев пулеметным огнем в Луцке». Нацистский Рейх обвинял интернациональный Советский Союз в геноциде.

    «Краковские вести» прекрасно осознавали свою роль в этой истории – в контексте Украины они были пропагандистским проводником фашистской Германии для всего мира. Об этом прямо написано в передовице «Не плачь, а побеждай» («Краковские вести», 6 июля 1941 года, Б. Халит): «Позитивное в этой великой беде [погромах] состоит в том, что страшные погромы украинцев попали в поле зрения всего мира. Потеря десятков тысяч сознательных, активных граждан болезненна, их места не смогут занять новые люди, пропагандистский эффект, достигнутый погромами, не сопоставим с потерями. Но так как они погибли только потому, что были сознательными украинцами и больше всего любили Украину, то мы должны позаботиться о том, чтобы их драгоценная кровь не пропала даром; мы должны использовать ее на благо...

    Мы должны сделать из нее моральный капитал для нашего народа... Теперь у нас есть возможность, печальная возможность, но тем не менее возможность, которую мы не можем упустить. Еврейская мафия во всех своих ответвлениях – от коммунистического до масонского – давно убрала из мировой печати слово «Украина» или любыми способами пыталась его принизить. Вот почему теперь, когда наше национальное имя снова появилось на первых полосах крупных периодических изданий, мы не можем упустить этот интерес, хотя его предыстория столь трагична».

    Фото: Justin Tang/Global Look Press

    Ничего себе реминисценция? Только всё это происходит на наших глазах. Вновь Украина «вышла на первые полосы», а нас абсолютно безосновательно обвиняют в том, что мы хотим Украину «отменить» так же, как они отменяют все русское. Вновь нацисты используют пропаганду и трагедию для того, чтобы очернить Россию. Вновь для них это – «возможность печальная, но все же возможность». Бездоказательно, рассчитывая исключительно на эмоциональный эффект. Вновь жизни людей – лишь разменная монета в пропагандисткой игре за общественное мнение, традиционная тактика нацистов.

    А теперь самое главное. Фанфары. Редактировались «Краковские вести» – этот важный инструмент фашистской украиноязычной пропаганды – Михайло Хомяком, журналистом-коллаборационистом с Украины. Помимо преступного прошлого известен он еще только одним фактом своей биографии. Михайло Хомяк – дед Христи Фриланд, вице-премьера Канады.

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