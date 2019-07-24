Все ещё не верится, на краю какой адской пропасти стоит Украина

Не так давно Отдел итальянской полиции особого назначения произвел задержание двух граждан Италии и одного гражданина Швейцарии в рамках ведущегося в северных областях страны антитеррористического расследования. Следователи в течение года пеленговали действия группы итальянских праворадикалов, близкой, как выясняется, к украинскому батальону специального назначения «Азов». Один из задержанных Фабио дель Берджоло принимал участие в военных действиях в Донбассе, не скрывает своих профашистских взглядов (в 2001 г. даже баллотировался в Парламент Италии от ультраправой политической партии «Новая сила»).

В рамках спецоперации был изъят внушительный арсенал оружия: 9 автоматов, 8 автоматических пистолетов, 20 штыков, 3 охотничьих ружья и ракета S-530F французского производства класса «воздух-воздух». Товарищи хранили ракету в ангаре и планировали продать иностранному коллекционеру (по другим сведениям – иностранному государственному служащему). Следователи утверждают, что речь идет о «беспрецедентной конфискации оружия».

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что «помог обнаружить арсенал, сообщив спецслужбам о поступающих в его адрес угрозах от группы украинских радикалов».

Одна из версий увязывает это дело с осуждением в Италии активиста Евромайдана бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива. 12 июля с.г. суд по особо важным делам г. Павии приговорил Виталия Маркива, который, помимо украинского, имеет итальянское гражданство, к 24 годам тюремного заключения за умышленное убийство итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика гражданина России Андрея Миронова 24 мая 2014 г. в окрестностях Славянска на Юго-Востоке Украины.

Приговор привел к «напряжению в итало-украинских отношениях». Посол Италии на Украине был вызван в украинский МИД. Замглавы МИД Украины Егор Божок назвал решение итальянского суда «несправедливым» и подчеркнул, что дело находится на личном контроле Президента Украины Зеленского (который со своей стороны пообещал «приложить максимальные усилия, чтобы вернуть на Украину ветерана АТО Виталия Маркива»).

Егор Божок также выразил надежду, что итальянская сторона проведет «всестороннее и непредвзятое расследование» в рамках апелляционного производства, и Украина готова оказать Италии необходимую правовую помощь. Мы слишком хорошо знакомы с эффективностью и беспристрастностью украинской Фемиды – хотя бы на примере «дела» руководителя портала «РИА Новости – Украина» Кирилла Вышинского, больше года незаконно удерживаемого в украинском СИЗО – чтобы в ней сомневаться.

А последовавшие заявления украинской стороны как из рога изобилия оросили информационные поля. Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в эксклюзивном интервью итальянскому журналу «Формике» сказал буквально следующее: «Судебный процесс против Виталия Маркива и вынесенный ему приговор – доказательство широкомасштабной российской операции на итальянской территории по дискредитации сопротивления Украины агрессии со стороны России».

Посольство Украины в Италии опубликовало заявление для прессы, в котором утверждается, что «помимо десятка украинских политических заключенных в России у нас теперь появился политический узник в Италии».

Богоподобный Аркадий Бабченко и вовсе обвинил Италию в «игре на стороне России, о которой она сильно пожалеет». На мой взгляд, уже это можно юридически квалифицировать как прямую угрозу властям и народу иностранного государства, однако старожилы украинского политического бомонда с лихвой переплюнули Аркадия.

Бывший лидер «Правого сектора*» Дмитрий Ярош в соцсетях заявил буквально следующее: «В связи с решением итальянского «независимого» суда в так называемом «деле Виталия Маркива» предлагаю провести спецоперацию. Давайте «упакуем» с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам в Украину (Помощь Украинской Добровольческой Армии гарантирую!). Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР/ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш «самый объективный» суд вынесет им приговор о пожизненном заключении. Такую же схему введем и с нашими моряками и пленными относительно страны-агрессора России». Вот это уже угроза так угроза.

Если помните – а в Италии помнят – 24 марта 1944 г. партизаны атаковали расквартированный в Риме полк СС «Боцен». В ответ была устроена показательная расправа над мирными жителями. Массовый расстрел немецкими оккупационными властями гражданского населения Рима в Ардеатинских пещерах – одна из самых трагических страниц национальной истории. Эсэсовцы расстреляли тогда 335 человек: за каждого убитого немца жизни лишились 10 итальянцев.

Все ещё не верится, на краю какой адской пропасти хочется написать «стояла», но суеверно оставлю «стоит» Украина? Или туман рассеялся и стали проступать коричневые оттенки местного национализма, который много лет воплощали в жизнь карательные отряды, ставшие частью вооруженных сил страны, и режим, опекаемый фашиствующими элементами? Ой, забыла: #ихтамнет.

Удивительно, что в декларирующей на словах приверженность европейским ценностям Украине целый ряд известных и популярных деятелей, находящихся в рамках политико-правового поля, открыто призывают сфабриковать судебный процесс и засадить в каталажку под вымышленными обвинениями «десяток» невинных граждан иностранного государства. И это проходит практически незамеченным со стороны международного сообщества, соответствующих международных инстанций. А как международное сообщество что-то заметит, если ему его же СМИ преподнесли историю с оружейными арсеналами как обнаружение схрона «пророссийских элементов Донбасса»? Мы же помним эти чудесные заголовки Евроньюс и остальных «честных» западных агенств.

Кстати, почему официальный Киев, как минимум, не одёргивает своих «общественных деятелей», тоже загадка. Напомню: призывы к внесудебной расправе – за гранью международно-правовых норм и здравого смысла.

Источник: Блог Марии Захаровой