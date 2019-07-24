Все ещё не верится, на краю какой адской пропасти стоит Украина

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Экономисты разглядели приближение мирового кризиса

Мировой кризис подходит вплотнуюФото: Damir Sagolj/Reuters
Мировой экономический кризис уже на пороге. Напряженность в мировой торговле может перерасти в экономический спад к концу 2019 года. Такой прогноз сделало российское Аналитическое рейтинговое агентство (АКРА). Признаков надвигающейся беды все больше, а апокалипсические прогнозы теперь не выглядят такими уж невероятными. Подробности...
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Почему мы запомним Константина Борового

Как карикатура выпячивает наиболее яркие черты, так и Боровой вобрал в себя то, что вызывающе и мерзко в глазах сразу многихФото: Александр Саверкин/ТАСС
Некогда известный биржевик и непримиримый либеральный оппозиционер Константин Боровой «унес ноги» в США, попросив там политического убежища. Ранее Сеть удивило странное объявление, из которого следует, что фантастически богатый некогда человек столь же фантастически обеднел. Теперь мы прощаемся с политиком Боровым, и нам есть что сказать на прощание. Подробности...
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Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества

Чеченский танец строго регламентирован, и горе тому, кто посмеет внести в него измененияФото: Елена Афонина/ТАСС
Исполняемые в Чечне песни должны строго соответствовать местной культурной традиции – и напоминание об этом от одного из чеченских чиновников вызвало на днях изрядный скандал. Однако какова она, эта традиция? Чем чеченский народ принципиально отличается от других? И можно ли сказать, что под влиянием современной жизни чеченцы стремительно меняются? Подробности...
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Анатолий Шарий: Новая Рада не продержится до конца срока

«Думаю, что многие избиратели очень скоро поймут, что именно они сделали», – заметил ШарийФото: из личного архива
Благодаря партии Зеленского в Верховную раду попало много людей, не имевших прежде никакого отношения к политике. Они станут горьким разочарованием для избирателей уже в самое ближайшее время. Такое мнение высказал в интервью газете ВЗГЛЯД украинский медиаэксперт и блогер, создавший собственную политическую партию, Анатолий Шарий. Он рассказал, как будет дальше развиваться ситуация на Украине. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Все ещё не верится, на краю какой адской пропасти стоит Украина

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Туман рассеялся и стали проступать коричневые оттенки местного национализма, который много лет воплощали в жизнь карательные отряды, ставшие частью вооруженных сил страны, и режим, опекаемый фашиствующими элементами. Подробности...

Мы боимся потерь, которые несет старость

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              Мария Захарова

              Все ещё не верится, на краю какой адской пропасти стоит Украина

              Мария Захарова
              директор Департамента информации и печати МИД
              		 24 июля 2019, 16:38

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              Не так давно Отдел итальянской полиции особого назначения произвел задержание двух граждан Италии и одного гражданина Швейцарии в рамках ведущегося в северных областях страны антитеррористического расследования. Следователи в течение года пеленговали действия группы итальянских праворадикалов, близкой, как выясняется, к украинскому батальону специального назначения «Азов». Один из задержанных Фабио дель Берджоло принимал участие в военных действиях в Донбассе, не скрывает своих профашистских взглядов (в 2001 г. даже баллотировался в Парламент Италии от ультраправой политической партии «Новая сила»).

              В рамках спецоперации был изъят внушительный арсенал оружия: 9 автоматов, 8 автоматических пистолетов, 20 штыков, 3 охотничьих ружья и ракета S-530F французского производства класса «воздух-воздух». Товарищи хранили ракету в ангаре и планировали продать иностранному коллекционеру (по другим сведениям – иностранному государственному служащему). Следователи утверждают, что речь идет о «беспрецедентной конфискации оружия».

              Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что «помог обнаружить арсенал, сообщив спецслужбам о поступающих в его адрес угрозах от группы украинских радикалов».

              Одна из версий увязывает это дело с осуждением в Италии активиста Евромайдана бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива. 12 июля с.г. суд по особо важным делам г. Павии приговорил Виталия Маркива, который, помимо украинского, имеет итальянское гражданство, к 24 годам тюремного заключения за умышленное убийство итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и его переводчика гражданина России Андрея Миронова 24 мая 2014 г. в окрестностях Славянска на Юго-Востоке Украины.

              Приговор привел к «напряжению в итало-украинских отношениях». Посол Италии на Украине был вызван в украинский МИД. Замглавы МИД Украины Егор Божок назвал решение итальянского суда «несправедливым» и подчеркнул, что дело находится на личном контроле Президента Украины Зеленского (который со своей стороны пообещал «приложить максимальные усилия, чтобы вернуть на Украину ветерана АТО Виталия Маркива»).

              Фото: Кадр из видео

              Егор Божок также выразил надежду, что итальянская сторона проведет «всестороннее и непредвзятое расследование» в рамках апелляционного производства, и Украина готова оказать Италии необходимую правовую помощь. Мы слишком хорошо знакомы с эффективностью и беспристрастностью украинской Фемиды – хотя бы на примере «дела» руководителя портала «РИА Новости – Украина» Кирилла Вышинского, больше года незаконно удерживаемого в украинском СИЗО – чтобы в ней сомневаться.

              А последовавшие заявления украинской стороны как из рога изобилия оросили информационные поля. Посол Украины в Италии Евгений Перелыгин в эксклюзивном интервью итальянскому журналу «Формике» сказал буквально следующее: «Судебный процесс против Виталия Маркива и вынесенный ему приговор – доказательство широкомасштабной российской операции на итальянской территории по дискредитации сопротивления Украины агрессии со стороны России».

              Посольство Украины в Италии опубликовало заявление для прессы, в котором утверждается, что «помимо десятка украинских политических заключенных в России у нас теперь появился политический узник в Италии».

              Богоподобный Аркадий Бабченко и вовсе обвинил Италию в «игре на стороне России, о которой она сильно пожалеет». На мой взгляд, уже это можно юридически квалифицировать как прямую угрозу властям и народу иностранного государства, однако старожилы украинского политического бомонда с лихвой переплюнули Аркадия.

              Бывший лидер «Правого сектора*» Дмитрий Ярош в соцсетях заявил буквально следующее: «В связи с решением итальянского «независимого» суда в так называемом «деле Виталия Маркива» предлагаю провести спецоперацию. Давайте «упакуем» с десяток итальянцев, которые время от времени приезжают к нам в Украину (Помощь Украинской Добровольческой Армии гарантирую!). Выдвинем им обвинения в участии в незаконных вооруженных формированиях ДНР/ЛНР и убийстве мирных украинских граждан в течение 2014-2019 годов и будем долго судить. А потом наш «самый объективный» суд вынесет им приговор о пожизненном заключении. Такую же схему введем и с нашими моряками и пленными относительно страны-агрессора России». Вот это уже угроза так угроза.

              Если помните – а в Италии помнят – 24 марта 1944 г. партизаны атаковали расквартированный в Риме полк СС «Боцен». В ответ была устроена показательная расправа над мирными жителями. Массовый расстрел немецкими оккупационными властями гражданского населения Рима в Ардеатинских пещерах – одна из самых трагических страниц национальной истории. Эсэсовцы расстреляли тогда 335 человек: за каждого убитого немца жизни лишились 10 итальянцев.

              Все ещё не верится, на краю какой адской пропасти хочется написать «стояла», но суеверно оставлю «стоит» Украина? Или туман рассеялся и стали проступать коричневые оттенки местного национализма, который много лет воплощали в жизнь карательные отряды, ставшие частью вооруженных сил страны, и режим, опекаемый фашиствующими элементами? Ой, забыла: #ихтамнет.

              Удивительно, что в декларирующей на словах приверженность европейским ценностям Украине целый ряд известных и популярных деятелей, находящихся в рамках политико-правового поля, открыто призывают сфабриковать судебный процесс и засадить в каталажку под вымышленными обвинениями «десяток» невинных граждан иностранного государства. И это проходит практически незамеченным со стороны международного сообщества, соответствующих международных инстанций. А как международное сообщество что-то заметит, если ему его же СМИ преподнесли историю с оружейными арсеналами как обнаружение схрона «пророссийских элементов Донбасса»? Мы же помним эти чудесные заголовки Евроньюс и остальных «честных» западных агенств.

              Кстати, почему официальный Киев, как минимум, не одёргивает своих «общественных деятелей», тоже загадка. Напомню: призывы к внесудебной расправе – за гранью международно-правовых норм и здравого смысла.

              Источник: Блог Марии Захаровой

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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