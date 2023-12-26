Выборы-2024: Голосование – это возможность для молодежи ответить на внешние вызовы

Официальный представитель МИД Мария Захарова: Молодежь с годами понимает, насколько важно ходить на избирательные участки

Tекст: Алёна Задорожная

«Для тех, кто уже принимал участие в выборах, все понятно – речь идет об ответственном отношении граждан к судьбе страны и народа. Поэтому я хочу обратиться к тем, кто впервые сможет прийти на избирательные участки», – сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Молодежи важно понять, что выборы – это история про будущее, которое они творят своими собственными руками. Многим гражданам страны в возрасте 18-20 лет понятие ответственности в полной мере еще только предстоит прочувствовать», – добавляет она.

«Конечно, на первый взгляд может показаться, что есть множество других интересных, важных и увлекательных дел, которыми можно заняться в день голосования. Я это помню по своему опыту», – замечает собеседница.

«И только потом, проходя вместе с обществом и государством через различные исторические моменты, ты понимаешь, насколько важно не игнорировать голосование. Мы все люди. И каждый из нас подвержен сомнениям, недоверию и опоре на собственный опыт», – рассуждает спикер.

«Но иногда, как мне кажется, стоит прислушаться к тому, что говорит старшее поколение. И сейчас это именно тот случай. И как человек, связанный с международными отношениями, скажу, что ситуация во всем мире настолько драматично развивается, что от нас во многом зависит готовность нашей страны ответить на внешние вызовы», – заключила Захарова.