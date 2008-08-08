Алексей Венедиктов написал в соцсетях, что разобрался с нестыковками в фотоматериалах, которые вчера обнародовал Лондон. Якобы это был не один коридор, а несколько, по которым одновременно шли так называемые сотрудники ГРУ, и поэтому время на скриншотах вплоть до секунды одинаковое.

У меня вопрос. А почему мы должны каждый раз гадать на кофейной гуще? Почему мы должны «разбираться в нестыковках»? И разбираться в нестыковках относительно только коридоров, а по другим глобальным вопросам оставаться в тотальном неведении? Почему мировое журналистское сообщество позволяет официальным властям Великобритании держать себя за «полезных идиотов»?

Может, наконец задать главный вопрос: на каком основании официальные британские власти полгода скрывают имеющиеся данные по случившемуся?

Ведь фотографии явно появились не вчера. И следовало бы сразу передать их Следственному комитету России по дипломатическим каналам. Тогда российская сторона могла бы проработать и подтвердить или опровергнуть хотя бы гражданство этих людей.

Но нет! Всё было сделано так, чтобы вновь ткнуть пальцем в Россию и сказать: они не смогли оперативно ничего прокомментировать, они не говорят правду, скрывают данные и занимаются дезинформацией.

Всё это большой фейк, который, к сожалению, обслуживают многие представители СМИ.

Не надо уводить дискуссию в сторону – пусть дадут документы на этих людей и отпечатки пальцев. Или будем ждать данные через Интерпол, а за это время в Лондоне сфабрикуют ещё пару историй?

Источник: Блог Марии Захаровой