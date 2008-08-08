Всё было сделано так, чтобы вновь ткнуть пальцем в Россию

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Придумана особая схема для спасения рубля

К концу сентября рубль может укрепиться до 66 по отношению к долларуФото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Стало известно о масштабных мерах, которые намерен предпринять Центробанк для противодействия падению курса рубля. Речь идет в первую очередь о рекордных закупках иностранной валюты, причем по особой, ранее не применявшейся схеме. Это не только поможет рублю укрепиться, но и позволит решить некоторые задачи, важные для бюджета. Подробности...
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Оппозиция объявила Навального новым попом Гапоном

Навальный повторяет ходы попа Гапона, обманывая сторонников и зазывая их на якобы согласованный митингФото: Дмитрий Серебряков/ТАСС,wikipedia.org
Либеральные журналисты и политики объявили о своем недоверии к акции протеста, назначенной Алексеем Навальным на единый день голосования. Очередной конфликт между оппозиционерами откалывает от Навального активистов с разных флангов – от системных либералов до радикальных оппозиционеров. Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Почему в Швеции решили бороться с «Северным потоком – 2»

Шведы хотят подложить свинью соседней Германии, у чьих берегов уже вовсю прокладывают трубы для «Потока»Фото: Stefan Sauer/DPA/Global Look Press
Антироссийское лобби в парламенте Швеции решило отметить старт нового политического сезона попыткой реванша в борьбе против «Северного потока – 2». Кабинет министров дал добро на проект еще три месяца назад, однако теперь представители всех партий требуют отменить это решение. Члены парламента даже назвали юридический способ, как заблокировать проект газопровода. Что заставило шведов резко поменять позицию и каковы их шансы на успех? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Всё было сделано так, чтобы вновь ткнуть пальцем в Россию

Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД
Фотографии явно появились не вчера. И следовало бы сразу передать их Следственному Комитету России по дипломатическим каналам. Тогда российская сторона могла бы подтвердить или опровергнуть хотя бы гражданство этих людей. Но нет! Подробности...
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Наглость против позорища. Кто кого сборет?

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Коллеги тут же вписались в теоретические разборы, цепенея от степени своей осведомленности в работе разведок мира. Они готовы объяснять откровенный бред в деле Скрипалей в пользу Всемогущей Британской Разведки. Но это пусть остается на их совести, которая давным-давно была продана Гусинскому с Березовским, а новой с тех пор так и не куплено. Подробности...
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          Мария Захарова

          Всё было сделано так, чтобы вновь ткнуть пальцем в Россию

          Мария Захарова
          директор Департамента информации и печати МИД
          		 6 сентября 2018, 14:12

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          Алексей Венедиктов написал в соцсетях, что разобрался с нестыковками в фотоматериалах, которые вчера обнародовал Лондон. Якобы это был не один коридор, а несколько, по которым одновременно шли так называемые сотрудники ГРУ, и поэтому время на скриншотах вплоть до секунды одинаковое.

          У меня вопрос. А почему мы должны каждый раз гадать на кофейной гуще? Почему мы должны «разбираться в нестыковках»? И разбираться в нестыковках относительно только коридоров, а по другим глобальным вопросам оставаться в тотальном неведении? Почему мировое журналистское сообщество позволяет официальным властям Великобритании держать себя за «полезных идиотов»?

          Может, наконец задать главный вопрос: на каком основании официальные британские власти полгода скрывают имеющиеся данные по случившемуся?

          Ведь фотографии явно появились не вчера. И следовало бы сразу передать их Следственному комитету России по дипломатическим каналам. Тогда российская сторона могла бы проработать и подтвердить или опровергнуть хотя бы гражданство этих людей.

          Но нет! Всё было сделано так, чтобы вновь ткнуть пальцем в Россию и сказать: они не смогли оперативно ничего прокомментировать, они не говорят правду, скрывают данные и занимаются дезинформацией. 

          Всё это большой фейк, который, к сожалению, обслуживают многие представители СМИ.

          Не надо уводить дискуссию в сторону – пусть дадут документы на этих людей и отпечатки пальцев. Или будем ждать данные через Интерпол, а за это время в Лондоне сфабрикуют ещё пару историй?

          Источник: Блог Марии Захаровой


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