Вопреки распространённому стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.8 комментариев
Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области
В Курской области украинские войска оказались в критическом положении, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.
В интервью Такеру Карлсону Уиткофф заявил, что вооруженные силы Украины в регионе «окружены». «Это факт», – приводит его слова РБК.
Он подчеркнул, что ВСУ оказались «в ловушке». Как заявил Уиткофф, речь идет о «серьезной ситуации на поле боя».
Напомним, Уиткофф заявил, что США считают статус регионов, присоединившихся к России, центральным вопросом в конфликте на Украине. Также Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.