США устранили лидеров йеменских хуситов

Tекст: Ольга Иванова

Вашингтон уничтожил лидеров йеменских хуситов, в том числе главного ракетчика движения «Ансар Аллах», передает ТАСС. Атака была направлена на штаб-квартиру, узлы связи, заводы по производству вооружений и объекты по созданию беспилотников.

Уолтц рассказал об этом в интервью телеканалу CBS News. «Мы устранили лидеров хуситов, в том числе главного ракетчика, мы нанесли удар по их штаб-квартире, узлам связи, заводам по производству вооружений и даже по их некоторым объектам по производству беспилотников надводного типа», – заявил Уолтц.

Однако он не уточнил, кого именно из руководства движения устранили США. Подробности о потерях среди хуситов и возможных последствиях этих ударов пока не раскрыты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе США начали воздушные атаки против хуситов в Йемене. Также сообщалось, что целью американских ударов по Сане был один из лидеров движения «Ансар Алла».