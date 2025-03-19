Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.22 комментария
США попытались убить одного из лидеров хуситов в Йемене
Al Arabiya сообщил о попытке США убить одного из лидеров хуситов в Йемене
Американские военные нанесли удары по Сане, целью которых был один из лидеров йеменского движения «Ансар Алла» (хуситов), сообщает Al Arabiya.
Вооруженные силы США провели атаку на объекты в районе Эс-Саура в столице Йемена. Целью удара было предполагаемое местонахождение одного из лидеров хуситов. Не сообщается, удалось ли американцам убить его. Также американские силы атаковали и склады оружия, принадлежащие хуситам, расположенные в этом же районе, передает ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США начали воздушные атаки против хуситов в Йемене. Вашингтон объяснил атаки защитой судоходства в Красном море. В свою очередь, хуситы атаковали авианосец США в Красном море.