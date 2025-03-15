После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».39 комментариев
США начали военные действия против хуситов в Йемене
Военные США начали воздушные атаки против движения «Ансар Алла» в Йемене (хуситов), сообщил Белый дом.
Президент США приказал американским вооруженным силам начать «решительные и мощные военные действия» против хуситов. Сообщается, что идут «воздушные атаки на базы террористов, их лидеров и противоракетную оборону».
Целью таких действий названа защита судоходных, воздушных и военно-морских активов США, а также «восстановление свободы судоходства», передает РИА «Новости».
Вашингтон обратился к Ирану с призывом прекратить поддержку хуситов, подчеркнув, что США не будут терпеть угрозы в адрес американского населения и американского президента. США пригрозили привлечь власти Ирана «к ответственности».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Джраф в Сане объекты движения «Ансар Алла» подверглись ракетным ударам. В марте власти США включили шиитское движение «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций, обвиняя его в угрозе безопасности американцев и региональной стабильности.
Хуситы решили возобновить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях в связи с прекращением поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Из-за нападений хуситов на контейнеровозы сокращается судоходство в Красном море.