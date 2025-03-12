Хуситы решили возобновить атаки на суда в Красном море

Хуситы сообщили о возобновлении атак на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях

Tекст: Антон Антонов

Сариа заявил, что «вооруженные силы Йемена подтверждают возобновление запрета на проход всех израильских судов в зоне Красного и Аравийского морей, а также Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива», передает ТАСС со ссылкой на Al Masirah.

Это решение вступает в силу «с момента оглашения настоящего заявления» и продолжит действовать до тех пор, пока Израиль не откроет контрольно-пропускные пункты для доставки помощи в Газу, сказал Сариа. Он предупредил, что любое израильское судно, нарушившее запрет, подвергнется нападению.

Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявлял, что движение готово возобновить «военно-морские операции» против Израиля, если поставки помощи в Газу не будут разблокированы. Он также предупреждал о готовности начать атаки на израильские суда с 11 марта, если ситуация не изменится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе йеменские хуситы заявили о готовности возобновить удары по Израилю в случае нарушения перемирия в Газе. Из-за нападений хуситов на контейнеровозы сокращается судоходство в Красном море.