11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».0 комментариев
Хуситы решили возобновить атаки на суда в Красном море
Хуситы сообщили о возобновлении атак на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях
Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о возобновлении атак на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях в связи с прекращением поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, заявил представитель сформированных мятежниками вооруженных сил Яхья Сариа.
Сариа заявил, что «вооруженные силы Йемена подтверждают возобновление запрета на проход всех израильских судов в зоне Красного и Аравийского морей, а также Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива», передает ТАСС со ссылкой на Al Masirah.
Это решение вступает в силу «с момента оглашения настоящего заявления» и продолжит действовать до тех пор, пока Израиль не откроет контрольно-пропускные пункты для доставки помощи в Газу, сказал Сариа. Он предупредил, что любое израильское судно, нарушившее запрет, подвергнется нападению.
Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявлял, что движение готово возобновить «военно-морские операции» против Израиля, если поставки помощи в Газу не будут разблокированы. Он также предупреждал о готовности начать атаки на израильские суда с 11 марта, если ситуация не изменится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе йеменские хуситы заявили о готовности возобновить удары по Израилю в случае нарушения перемирия в Газе. Из-за нападений хуситов на контейнеровозы сокращается судоходство в Красном море.