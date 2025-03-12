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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В Европе представляют Россию «новым ковидом»

    11 марта исполнилось пять лет объявления пандемии ковида ВОЗ. В ней, помимо прочего, – источник сегодняшних политических войн Запада: правые и левые популисты друг против друга и вместе против «центра».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва и Вашингтон уже решили, кто заплатит за украинскую авантюру

    Форма и содержание, в которую будут упакованы европейские репарации в пользу России, еще слишком расплывчаты. Но тот факт, что Москва и Вашингтон одинаково видят то, кто и как должен заплатить за авантюру по взлому России, уже можно считать серьезным прогрессом.

    20 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Смертная казнь не победит преступность

    Люди выработали сложные системы различных юридических тонкостей – состязательный процесс, защиту прав обвиняемых и все остальное – совсем не для того, чтобы помочь преступникам, а чтобы по возможности вывести из-под удара невиновных. Отказ от смертной казни – это тоже мера защиты законопослушных граждан.

    43 комментария
    12 марта 2025, 04:53 • Новости дня

    Хуситы решили возобновить атаки на суда в Красном море

    Хуситы сообщили о возобновлении атак на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях

    Tекст: Антон Антонов

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) объявило о возобновлении атак на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях в связи с прекращением поставок гуманитарной помощи в сектор Газа, заявил представитель сформированных мятежниками вооруженных сил Яхья Сариа.

    Сариа заявил, что «вооруженные силы Йемена подтверждают возобновление запрета на проход всех израильских судов в зоне Красного и Аравийского морей, а также Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива», передает ТАСС со ссылкой на Al Masirah.

    Это решение вступает в силу «с момента оглашения настоящего заявления» и продолжит действовать до тех пор, пока Израиль не откроет контрольно-пропускные пункты для доставки помощи в Газу, сказал Сариа. Он предупредил, что любое израильское судно, нарушившее запрет, подвергнется нападению.

    Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявлял, что движение готово возобновить «военно-морские операции» против Израиля, если поставки помощи в Газу не будут разблокированы. Он также предупреждал о готовности начать атаки на израильские суда с 11 марта, если ситуация не изменится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе йеменские хуситы заявили о готовности возобновить удары по Израилю в случае нарушения перемирия в Газе. Из-за нападений хуситов на контейнеровозы сокращается судоходство в Красном море.

    9 марта 2025, 23:22 • Новости дня
    Россия и США запросили закрытые консультации Совбеза ООН по Сирии

    Россия и США запросили консультации СБ ООН из-за насилия в Западной Сирии

    Россия и США запросили закрытые консультации Совбеза ООН по Сирии
    @ Russian Foreign Ministry/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Россия и США обратились с запросом на проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по поводу обострения ситуации в Сирии.

    Россия и США обратились к Совету Безопасности ООН с просьбой провести срочные закрытые консультации по ситуации в Западной Сирии, сообщает ТАСС.

    Как отметил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, консультации могут состояться в понедельник. «Россия и США запросили срочные закрытые консультации СБ ООН в связи с насилием в отношении мирных жителей в Западной Сирии. Ожидаем, что датское председательство Совета назначит их на 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве) 10 марта», – написал Полянский.

    Напомним, 6 марта в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, подчиняющимися новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада. Наиболее ожесточенные бои велись в Джебле, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому относится семья Асада. В ответ власти отправили армейские части и бронетехнику в конфликтные зоны и ввели комендантский час.

    На следующий день Минобороны Сирии сообщило о восстановлении контроля над прибрежными районами, а 8 марта было принято решение усилить присутствие армейских сил для обеспечения безопасности и подавления сопротивления сторонников Асадов.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, по информации курдского телеканала Rudaw, в результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.

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    9 марта 2025, 22:00 • Новости дня
    Президент Сирии обещал не допустить гражданской войны

    Ахмед аш-Шараа заявил об угрозе гражданской войны и противостоянии внешним вмешательствам

    Tекст: Максим Попов

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что страна не допустит втягивания в гражданскую войну, подчеркнув угрозу со стороны остатков прежнего режима и внешних сил.

    Как отметили в канцелярии президента Сирии, Ахмед аш-Шараа заявил о недопустимости втягивания Сирии в гражданскую войну, акцентируя внимание на попытках остатков прежнего режима и внешних сил спровоцировать раздор в стране, передает ТАСС.

    Аш-Шараа подчеркнул, что Сирия останется стойкой и не позволит никаким внешним и местным силам погрузить ее в хаос.

    Напомним, 6 марта в сирийских провинциях Латакия, Тартус и Хомс начались столкновения между силами безопасности, подчиняющимися новым властям, и сторонниками экс-президента Башара Асада. Наиболее ожесточенные бои велись в Джебле, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому относится семья Асада. В ответ власти отправили армейские части и бронетехнику в конфликтные зоны и ввели комендантский час.

    На следующий день Минобороны Сирии сообщило о восстановлении контроля над прибрежными районами, а 8 марта было принято решение усилить присутствие армейских сил для обеспечения безопасности и подавления сопротивления сторонников Асадов.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вооруженные сторонники Башара Асада атаковали газовую электростанцию в Баниясе, стремясь уничтожить энергетическую инфраструктуру города и столкнувшись с сирийскими силами безопасности. Позднее власти Сирии объявили о создании независимой комиссии для расследования вооруженных столкновений, произошедших в провинциях Латакия и Тартус.

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    11 марта 2025, 10:22 • Видео
    Американцы дожимают Зеленского

    Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

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    10 марта 2025, 13:23 • Новости дня
    Сирийские власти заявили о стабилизации ситуации в Латакии и Тартусе

    Сирийские власти завершили операцию и стабилизировали ситуацию в Латакии и Тартусе

    Сирийские власти заявили о стабилизации ситуации в Латакии и Тартусе
    @ BILAL AL HAMMOUD/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В сирийских провинциях Латакия и Тартус после успешной военной операции восстановлена стабильность, что позволило государственным учреждениям возобновить свою работу, сообщил официальный представитель министерства обороны Сирии Хасан Абдельгани.

    Абдельгани заявил, что ситуация в провинциях Латакия и Тартус стабилизировалась. Абдельгани отметил завершение операции, целью которой было обеспечение безопасности и восстановление работы государственных учреждений, передает РИА «Новости».

    По словам представителя Минобороны, силовики успешно отразили все атаки вооруженных отрядов, обеспечив безопасность крупных населенных пунктов и контроль на большинстве автомобильных трасс в регионе.

    Ранее сирийские силы безопасности отразили атаку сторонников свергнутого Башара Асада на блокпост в Меззе.

    В результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.

    Россия и США обратились с запросом на проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН по поводу обострения ситуации в Сирии.

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    10 марта 2025, 21:40 • Новости дня
    Сирия выразила заинтересованность в партнерстве с Россией

    Временный президент Сирии заявил о стремлении сохранить стратегические отношения с Россией

    Сирия выразила заинтересованность в партнерстве с Россией
    @ Андрей Лузик/пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа подчеркнул важность поддержания стратегических связей с Россией, стремясь избежать раскола в отношениях между странами.

    Сирия заинтересована в сохранении глубоких стратегических связей с Россией, передает ТАСС. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа в интервью агентству Rueters заявил о стремлении поддерживать отношения с Россией на высоком уровне, избегая разногласий.

    «Мы не хотим, чтобы между Сирией и Россией произошел раскол. Мы не хотим, чтобы российское присутствие в Сирии представляло опасность или угрозу для какой-либо страны мира, но мы хотим сохранить эти глубокие стратегические отношения», – отметил аш-Шараа.

    Новые власти Сирии пытаются не допустить раскола в отношениях с Россией, что может повлиять на региональную стабильность. Ахмед аш-Шараа подчеркнул, что российское присутствие в Сирии не должно восприниматься как угроза, и выразил уверенность в необходимости дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о координации действий с Соединенными Штатами в ответ на эскалацию насилия в Сирии.

    В сирийских провинциях Латакия и Тартус после успешной военной операции восстановлена стабильность, что позволило государственным учреждениям возобновить свою работу, сообщил официальный представитель министерства обороны Сирии Хасан Абдельгани.

    Как сообщалось, предложенный сирийскими властями диалог является самым оптимальным путем урегулирования ситуации в стране, заявил в четверг официальный представитель МИД России Александр Лукашевич.

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    11 марта 2025, 06:58 • Новости дня
    Госдеп указал время начала переговоров США с Украиной в Саудовской Аравии

    Начало переговоров США с Украиной в Саудовской Аравии запланировано на 12.00

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры США с Украиной в Саудовской Аравии должны стартовать в 12.00 по местному времени (совпадает с московским), следует из расписания Госдепа.

    Госдеп указал, что в Джидде глава ведомства Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц проведут переговоры с главами МИД и минобороны Украины Андреем Сибигой и Рустемом Умеровым, а также с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским в Джидде. Однако сам Зеленский не будет участвовать в переговорах с США. При этом Рубио не исключил неформального разговора с Зеленским в Саудовской Аравии.

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    11 марта 2025, 02:56 • Новости дня
    Зеленский встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

    Tекст: Антон Антонов

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили в Джидде отношения двух стран и украинский кризис, сообщило Саудовское агентство печати.

    Стороны обсудили «последние события и обстоятельства украинского кризиса». Наследный принц выразил поддержку международным усилиям по установлению мира на Украине, передает ТАСС со ссылкой на Саудовское агентство печати.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 февраля в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Советник офиса президента Украины Сергей Лещенко сообщал, что Зеленский отменил свой визит в Саудовскую Аравию 19 февраля, чтобы не создавать иллюзию работы переговорного процесса.

    На прошлой неделе Зеленский объявил о визите в Саудовскую Аравию, но уточнил, что не будет участвовать в переговорах с США.

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    9 марта 2025, 07:52 • Новости дня
    Al Arabiya: «Хезболла» причастна к дестабилизации ситуации в Сирии

    Представитель сил безопасности Латакии обвинил «Хезболлу» в поддержке сторонников Асада

    Tекст: Максим Попов

    Представитель сил безопасности Латакии Саджид ад-Дик обвинил «Хезболлу» в дестабилизации в Сирии, утверждая, что организация поддерживала сторонников экс-президента Асада в прибрежных районах.

    Как сообщает Al Arabiya, представитель сил безопасности в сирийской провинции Латакия Саджид ад-Дик заявил, что ливанская шиитская организация «Хезболла» сыграла значительную роль в дестабилизации ситуации в Сирии, передает ТАСС. По его словам, «Хезболла» и иностранные государства поддерживали сторонников бывшего президента Сирии Башара Асада в ряде районов сирийского побережья.

    Ад-Дик отметил, что силы безопасности арестовали пять человек из числа высокопоставленных лиц прежнего режима, однако их имена не раскрываются по соображениям безопасности. Он также подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем на 90%.

    Напомним, столкновения между силами безопасности и сторонниками экс-президента начались 6 марта в провинциях Латакия, Тартус и Хомс. Наиболее жестокие бои произошли в городе Джебла, где проживают алавиты – религиозное меньшинство, к которому принадлежит семья Асада. В ответ на эти события власти ввели комендантский час и направили армейские части в регион.

    Минобороны Сирии 7 марта объявило о восстановлении контроля над прибрежными районами.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, по информации курдского телеканала Rudaw, за два дня в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.

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    9 марта 2025, 22:45 • Новости дня
    В Сирии пообещали привлечь к суду виновных в расправах над мирными жителями

    Временный президент Сирии объявил о наказании участников расправ над мирными жителями

    Tекст: Максим Попов

    Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что ответственные за расправы над мирными жителями на западе страны будут привлечены к суду, вне зависимости от их статуса и полномочий.

    Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил о решительном намерении привлечь к ответственности всех, кто причастен к убийствам на западе страны, передает ТАСС. Он подчеркнул, что никто не будет освобожден от наказания, вне зависимости от занимаемой должности или уровня полномочий.

    Аш-Шараа отметил, что все, чьи действия привели к смертям мирных жителей, будут подвергнуты правосудию. «Никто не выше закона, поэтому любой, чьи руки запятнаны кровью сирийцев, рано или поздно предстанет перед судом», – заявил он в своем обращении к нации.

    По его словам, новое правительство стремится восстановить справедливость и защитить права граждан, чтобы впредь избежать подобных трагедий. Временный президент подчеркнул, что будет применено самое строгое наказание к тем, кто превысил государственные полномочия или использовал власть для своих целей.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, по информации курдского телеканала Rudaw, в результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя.

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    10 марта 2025, 22:15 • Новости дня
    Израиль атаковал военные объекты в Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Военные объекты в сирийской провинции Деръа подверглись атакам ВВС Израиля, сообщает Syria TV.

    Израильские самолеты атаковали цели на севере провинции Деръа. Удары были нацелены на позиции 89-го батальона в Джбаб и в районе города Израа. Военные объекты в сирийской провинции Деръа подверглись атакам ВВС Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Syria TV.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские власти пригрозили нанести удар по Сирии в случае нападок на друзов в пригороде Дамаска. Позднее истребители ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам в районе морского порта Тартус.

    В Сирии вспыхнули боестолкновения между сирийскими силами безопасности и армией с одной стороны и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске, с другой. По информации курдского телеканала Rudaw, в результате боестолкновений 6 и 7 марта в Латакии, Тартусе и Хомсе погибло 745 человек, включая 532 мирных жителя. Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что ответственные за расправы над мирными жителями на западе страны будут привлечены к суду, вне зависимости от их статуса и полномочий.

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    9 марта 2025, 18:09 • Новости дня
    Израиль прекратил подачу электричества в сектор Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр энергетики Израиля Эли Коэн распорядился немедленно прекратить поставки электричества в сектор Газа, чтобы усилить давление на ХАМАС.

    Соответствующий приказ был опубликован министерством энергетики. Коэн подчеркнул, что это решение принято в рамках усилий по освобождению заложников и устранению ХАМАС из Газы после окончания конфликта, передает РИА «Новости».

    В видеообращении он заявил: «Я только что подписал приказ о немедленном прекращении поставок электричества в сектор Газа. Мы задействуем все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты с целью освобождения всех заложников, и чтобы гарантировать, что ХАМАС не останется в Газе на следующий день после войны».

    Ранее президент США Дональд Трамп сделал последнее предупреждение палестинскому движению, потребовав немедленного освобождения всех израильских заложников и возвращения тел погибших.

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    11 марта 2025, 04:53 • Новости дня
    Курдские силы согласились войти в государственные структуры Сирии

    Курдские вооруженные структуры согласились интегрироваться в государственные институты Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство курдских «Сирийских демократических сил» заключило соглашение с сирийскими властями о включении всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты, сообщила канцелярия президента страны.

    «По результатам встречи между господином Ахмадом Аш-Шараа и господином Мазлумом Абди в понедельник достигнуто соглашение», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Соглашение включает интеграцию северо-восточных структур Сирии в государственные структуры, охватывая такие объекты, как пограничные переходы, аэропорты и нефтегазовые месторождения. Отмечается, что курдское население является неотъемлемой частью сирийского государства и обладает всеми гражданскими правами согласно конституции страны.

    Также стороны заключили договоренность о прекращении огня на всей территории Сирии. Представители курдского населения подтвердили свою приверженность действиям против сторонников бывшей власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон анонсировал решение о выводе войск из Сирии, что вызвало обеспокоенность среди местных союзников. Курдские вооруженные формирования заявили, что намерены защищать собственные земли в случае ухода из страны американских военных.

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    11 марта 2025, 05:56 • Новости дня
    Syria TV сообщил о сигналах США о намерении вывести войска из Сирии

    Syria TV сообщил о сигналах со стороны сил США о намерении Вашингтона вывести войска из Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Командиры американских войск в Сирии сигнализировали о намерении Вашингтона вывести войска из страны, сообщил телеканал Syria TV со ссылкой на источники.

    По данным источников Syria TV, эти сообщения стали катализатором для достижения соглашения между переходным правительством Сирии и курдскими «Силами демократической Сирии», передает ТАСС.

    В результате командующий СДС Мазлум Абди согласился на заключение соглашения с новыми властями в Дамаске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СМИ сообщали, что Пентагон разработает план вывода всех войск США из Сирии. В феврале курды пообещали защищать свои земли в случае ухода США из Сирии.


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    10 марта 2025, 05:29 • Новости дня
    Израильская армия взяла штурмом больницу в Хевроне

    Израильские войска изъяли оборудование из больницы «Аль-Ахли» на Западном берегу

    Tекст: Максим Попов

    Израильская армия штурмовала больницу «Аль-Ахли» в Хевроне, изъяв оборудование службы безопасности, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Армия обороны Израиля провела штурм больницы «Аль-Ахли», которая находится в Хевроне на Западном берегу реки Иордан, передает ТАСС. Военнослужащие изъяли компьютеры и устройства для хранения информации, принадлежавшие службе безопасности медучреждения.

    Министерство здравоохранения Палестины заявило, что действия израильских войск нарушают международное право, которое гарантирует защиту больниц и других гражданских объектов. Представитель ведомства подчеркнул: «Это нарушение стало еще одним в череде совершенных оккупационными войсками в отношении палестинской системы здравоохранения».

    Минздрав также указал на ранее совершенные израильской армией налеты на палестинские больницы в Дженине, Тулькарме и Тубасе. Эти действия нарушают работу медицинских учреждений и ставят под угрозу их функционирование.

    Ранее представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк осудил израильское решение прекратить поставки электроэнергии в Газу, назвав его «грубым нарушением» соглашений о прекращении огня и международного права.

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    10 марта 2025, 01:43 • Новости дня
    Госдеп заявил о депортации сторонников ХАМАС

    Госдепартамент США заявил о депортации сторонников ХАМАС с аннулированием виз

    Tекст: Максим Попов

    США намерены аннулировать визы и грин-карты сторонников ХАМАС для последующей депортации, как это случилось с палестинцем Махмудом Халилом, арестованным за участие в антиизраильских протестах в Нью-Йорке.

    Госсекретарь Марко Рубио сообщил, что власти США аннулируют визы и грин-карты сторонников движения ХАМАС, проживающих в стране, с целью их депортации, передает ТАСС.

    Это заявление было сделано в связи с недавним арестом палестинца Махмуда Халила, который участвовал в антиизраильских акциях протеста в Колумбийском университете в Нью-Йорке. У Халила были студенческая виза и грин-карта, которые теперь будут аннулированы.

    Ранее президент США Дональд Трамп обещал, что американские власти начнут высылать иностранных студентов и других лиц без гражданства, которые участвовали в пропалестинских акциях. Эти протесты, прошедшие в 2024 году в кампусах университетов США, были вызваны вооруженным конфликтом в секторе Газа и сопровождались задержаниями, а также столкновениями с полицией и произраильскими демонстрантами.

    Основным требованием протестующих к властям США было прекращение финансовой поддержки Израиля.

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    9 марта 2025, 23:57 • Новости дня
    ХАМАС обвинил Израиль в нарушении соглашения по Газе

    ХАМАС раскритиковал решение Израиля прекратить поставки электроэнергии в Газу

    Tекст: Максим Попов

    Палестинское движение ХАМАС назвало решение Израиля прекратить поставки электричества в сектор Газа «грубым нарушением» соглашения о прекращении огня, обвинив израильские власти в невыполнении обязательств.

    Как передает ТАСС, представитель ХАМАС Иззат ар-Ришк осудил израильское решение прекратить поставки электроэнергии в Газу, назвав его «грубым нарушением» соглашений о прекращении огня и международного права. В заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале ХАМАС, подчеркивается, что Израиль не выполняет свои обязательства, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху стремится затянуть реализацию соглашения и навязывает собственные интересы.

    Израильская гостелерадиокомпания Kan сообщила, что решение о прекращении поставок электроэнергии в Газу было принято министром энергетики Эли Коэном. До этого Израиль обеспечивал работу опреснительной установки в секторе Газа, однако теперь основную часть электроэнергии приходится вырабатывать с помощью генераторов. За последнюю неделю топливо для генераторов в Газу не поступало.

    Напомним, в январе текущего года Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня при посредничестве Египта, Катара и США. Первоначальное соглашение было выполнено с освобождением 33 заложников и 1,5 тыс. палестинцев. Однако уже 2 марта Израиль прекратил поставки гуманитарной помощи в Газу и закрыл пункты пропуска, так как ХАМАС отказался принять предложенный США план для продолжения переговоров.

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    Украина атаковала мирные переговоры беспилотниками

    ВСУ совершили массированную атаку БПЛА на европейскую часть России. Силы ПВО перехватили и уничтожили 343 беспилотника над мирными районами. В результате прилетов есть погибшие и раненые, также урон понесла гражданская инфраструктура. По словам экспертов, атака гражданских объектов – это акт терроризма, который преследует конкретные вероломные цели Зеленского и направлен на срыв мирных переговоров. Подробности

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    Турция ищет новую «крышу» в неправильном месте

    Турция тоже хочет подключиться к стремлению Европы обрести геополитическую и военную самостоятельность. Анкара заявила, что «нам нужно объединяться и создавать собственный центр силы». Однако политические реалии показывают, что если Турции действительно нужны внешние силы поддержки, то искать их она должна совсем в другом месте. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Американцы дожимают Зеленского

      Во вторник в Саудовской Аравии пройдут переговоры американцев и украинцев о принципах урегулирования конфликта. Владимир Зеленский маячит где-то рядом в ожидании прорыва: у него есть план, с помощью которого он хочет вернуть поддержку США.

    • Резня алавитов в Латакии

      Ужасы сирийской войны настигли Латакию – самую спокойную провинцию этой страны, где проживают алавиты и находятся военные базы РФ. На этих базах теперь ищут укрытие мирные жители. Но за их территорией число жертв «зачистки» со стороны новой власти продолжает расти.

    • Трамп против Маска. Началось?

      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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