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    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    8 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

    2 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Россия – империя любви

    Линия фронта проходит не между Россией и отдельно взятой территорией бывшего СССР. Война идет между мировой всепошлостью, перемалывающей все и вся в глобальное человечество без рода и племени, и империей-ковчегом, принимающим и сохраняющим народы планеты.

    6 комментариев
    21 января 2025, 20:18 • Новости дня

    Хуситы пригрозили возобновить удары по Израилю при нарушении перемирия

    Хуситы из «Ансар Аллах» возобновят удары по Израилю при нарушении перемирия в Газе

    Tекст: Евгения Караваева

    Йеменские хуситы заявили о готовности возобновить удары по Израилю в случае нарушения перемирия в Газе, заверяя, что атаки будут возобновлены в ответ на израильскую эскалацию или агрессию.

    Член политбюро движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад отметил, что ограничение йеменских военных операций в Красном море и Аденском заливе связано с перемирием и снятием блокады с Газы. По его словам, йеменские вооруженные силы готовы отреагировать на возможное нарушение перемирия Израилем, передает ТАСС.

    Аль-Асад также отметил, что «Ансар Аллах» не будет атаковать военные корабли Британии и США во время перемирия. Однако, если коалиция продолжит удары по территории Йемена, удар по этим военным объектам может быть возобновлен. Таким образом, йеменское движение заявляет о поддержке действий, если текущие условия перемирия будут нарушены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее йеменское движение «Ансар Алла» нанесло удары по объектам на юге Израиля баллистической и крылатой ракетами, также заявлено, о поражении здания Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве с помощью баллистической ракеты «Зульфикар».


    20 января 2025, 08:59 • Новости дня
    ХАМАС подарил освобожденным израильским заложницам сувениры

    Освобожденные в секторе Газа израильские заложницы получили сувениры от ХАМАС

    ХАМАС подарил освобожденным израильским заложницам сувениры
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Освобожденные из сектора Газа три израильские заложницы получили от ХАМАС пакеты с подарками, в которых были сувениры и фотографии региона, сообщает Ynet.

    Палестинское движение ХАМАС освободило трех израильских заложниц в рамках сделки с Израилем, передав им пакеты с подарками. В подарочных наборах, полученных заложницами, находились сувениры и фотографии сектора Газа, передает РИА «Новости».

    Соглашение о прекращении огня между Израилем и движением ХАМАС было достигнуто при посредничестве Катара, Египта и США. Действие перемирия началось 19 января и должно продлиться 42 дня. Стороны выразили намерение к окончательному завершению конфликта, который унес за 15 месяцев жизни 46 тыс. палестинцев и примерно 1,5 тыс. израильтян.

    Конфликт в секторе Газа также затронул Ливан и Йемен, вызвав обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.

    Ранее Армия обороны Израиля подтвердила освобождение трех заложниц в секторе Газа, которых передали израильским военным для медицинского осмотра на территории Израиля.

    Тюремное управление Израиля получило список 90 палестинских заключенных для освобождения в рамках соглашения по Газе.

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    18 января 2025, 22:20 • Новости дня
    Иран показал подземную базу для военных кораблей

    КСИР Ирана раскрыл подземную базу с выходами в Персидский залив

    Tекст: Денис Тельманов

    Командующий ВМС КСИР Ирана Алиреза Тангсири продемонстрировал подземную базу, расположенную на глубине 500 метров, с системой тоннелей и выходами к Персидскому заливу.

    Иранская гостелерадиокомпания опубликовала видеосюжет о подземной базе, предназначенной для размещения военных кораблей и катеров, сообщает ТАСС. Командующий ВМС Корпуса стражей исламской революции Алиреза Тангсири описал сооружение как «хорошо защищенный подземный город кораблей».

    База расположена на побережье Персидского залива и имеет сложную систему протяженных тоннелей. Глубина расположения достигает 500 метров. База оснащена несколькими выходами в Персидский залив, что позволяет быстро спустить корабли на воду.

    По словам главы Корпуса Хосейна Салами, количество кораблей на этой базе составляет лишь часть от всего военно-морского флота КСИР. Салами подчеркнул, что новая база укрепит возможности Ирана противодействовать угрозам, исходящим и из-за пределов Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Иран обсудили шаги по введению безвизового режима. Договор о стратегическом партнерстве между странами включает обязательство не помогать агрессору при нападении на одну из сторон. Россия сможет начать поставки газа Ирану от 2 млрд кубометров в год в случае строительства газопровода.

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    21 января 2025, 19:49 • Видео
    Насколько опасен Илон Маск

    На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

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    19 января 2025, 12:27 • Новости дня
    Прекращение огня в Газе вступило в силу

    Прекращение огня в секторе Газа началось после получения списка заложников

    Прекращение огня в Газе вступило в силу
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать в 12:15 мск после того, как Израиль получил список заложников, которые должны быть освобождены 19 января, согласно сообщению канцелярии премьер-министра.

    Как передает ТАСС, в четверг в 12:15 мск было введено прекращение огня в секторе Газа, о чем сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Этот шаг был предпринят после того, как Израиль получил список заложников, которые должны быть освобождены в этот же день.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху приказал армии Израиля продолжать огонь до передачи списка заложников, а ХАМАС опубликовало список израильских заложниц для освобождения 19 января.

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    19 января 2025, 00:51 • Новости дня
    Митинг в поддержку Палестины начался у здания редакции The New York Times

    Активисты обвинили The New York Times в соучастии в геноциде палестинцев

    Tекст: Денис Тельманов

    Более ста активистов собрались у офиса The New York Times в Нью-Йорке с палестинскими флагами и плакатами, обвиняя издание в поддержке геноцида палестинского народа.

    Более ста активистов в Нью-Йорке провели демонстрацию у здания редакции газеты The New York Times, сообщает корреспондент ТАСС. Протестующие выступили в поддержку Палестины с лозунгами «свободу Палестине» и «нет геноциду». Они также обвинили газету в «соучастии в геноциде» палестинцев. Некоторые демонстранты принесли плакаты, критикующие политику США.

    Акция собрала также ортодоксальных евреев, которые выступили против действий израильского правительства. Порядок на месте обеспечивали несколько десятков полицейских. Оцепление здания было осуществлено с использованием железных ограждений. Ситуация оставалась спокойной, полиция не вмешивалась.

    Напомним, что 15 января было объявлено о соглашении между Израилем и движением ХАМАС, достигнутом благодаря посредничеству Дохи, Каира и Вашингтона. В рамках договора ХАМАС освободит 33 израильских заложника в обмен на палестинских заключенных. Ожидается, что это соглашение поможет стабилизировать обстановку в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лондона прошла акция в поддержку палестинского народа с участием десятков тысяч человек, которые требовали от международных лидеров соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа. В другой демонстрации в Лондоне, полиция задержала 17 человек, участвовавших в акции в поддержку Палестины. Во время пропалестинской демонстрации у Белого дома мужчина поджег себя, однако его травмы не угрожают жизни.

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    19 января 2025, 00:00 • Новости дня
    В Лондоне прошла многотысячная акция в поддержку Палестины

    Тысячи протестующих в Лондоне потребовали прекращения огня в Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    В центре Лондона прошла акция в поддержку палестинского народа с участием десятков тысяч человек, требовавших от международных лидеров соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа.

    Как сообщает ТАСС, в центре Лондона прошла многотысячная демонстрация в поддержку Палестины. Участники акции требовали от международных лидеров добиваться от Израиля соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа. Демонстранты несли транспаранты с лозунгами «Прекращение огня немедленно» и «Свободу Палестине». Также протестующие критиковали премьер-министра Британии Кира Стармера за бездействие в отношении гуманитарной катастрофы в Газе.

    Организаторы планировали провести акцию у штаб-квартиры Би-би-си, но получили отказ полиции из-за близости синагоги. Перед собравшимися на улице Уайтхолл выступили представители партии «зеленых» и Кампании солидарности с Палестиной. Они отметили соглашение о перемирии в Газе как «большую победу», но подчеркнули необходимость продолжать борьбу за создание палестинского государства. Протестующие также выражали желание предать суду премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

    На акции присутствовали ортодоксальные евреи и родственники узников концлагерей, выступавшие против «геноцида в Газе». За порядком следили более одной тысячи сотрудников лондонской полиции. По итогам демонстрации было задержано 77 человек, большинство из которых пытались прорваться к штаб-квартире Би-би-си через полицейские кордоны.

    Согласно заявлению Скотленд-Ярда, это самое большое количество задержанных участников протестов Кампании солидарности с Палестиной с октября 2023 года. Один из задержанных нес плакат в поддержку движения «Хезболлах», запрещенного в Британии. Представитель Скотленд-Ярда отметил, что серьезных травм среди полицейских не зафиксировано.

    Достигнутое соглашение о перемирии в Газе включает освобождение заложников и прекращение огня. Израиль и ХАМАС договорились обменять 33 израильских заложника на палестинских заключенных. Посреднические усилия в этом процессе оказали Доха, Каир и Вашингтон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лондоне прошла демонстрация в поддержку Палестины, на которой полиция задержала 17 человек, участвовавших в акции; протестующие в поддержку Палестины выстроились цепью поперек основных мостов и туннеля в центре Нью-Йорка, перекрыв движение транспорта; во время сольного концерта в Мельбурне вокалист Radiohead Том Йорк подвергся критике со стороны зрителя за его молчание по поводу ситуации в секторе Газа, что вызвало перепалку и временный уход музыканта со сцены.

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    18 января 2025, 22:40 • Новости дня
    Нетаньяху предупредил о возобновлении боев в Газе в случае необходимости

    Нетаньяху заявил о готовности Израиля возобновить боевые действия в Газе в случае необходимости

    Tекст: Вера Басилая

    Израиль готов возобновить боевые действия в секторе Газа новыми методами и с поддержкой США, если возникнет необходимость, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Нетаньяху в своем телеобращении заявил, что страна готова возобновить боевые действия в секторе Газа, если это будет необходимо, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Израиль при этом будет использовать новые способы и делать это с огромной мощью. Нетаньяху заверил, что настоял на этом требовании во время переговоров о прекращении огня.

    Также премьер-министр отметил, что по данному вопросу он пользуется поддержкой США. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль сохраняет свою приверженность защите своих граждан и обеспечению безопасности страны.

    По словам израильского премьера, Израиль готов к любым вызовам и сможет действовать решительно и эффективно, если ситуация потребует этого.

    Ранее премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что переговоры по Газе затянулись на 13 месяцев безрезультатно, что привело к дополнительным жертвам.

    СМИ писали, что израильский премьер-министр Нетаньяху пообещал продолжить войну в Газе после завершения сделки по освобождению заложников.

    ХАМАС объявил о разрешении разногласий с Израилем.

    Кроме того, палестинское движение ХАМАС планирует освободить трех израильских заложниц 19 января в рамках соглашения о прекращении огня с Израилем.

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    19 января 2025, 12:03 • Новости дня
    ХАМАС опубликовало список израильских заложниц для освобождения 19 января

    ХАМАС объявило о планах освободить трех израильских заложниц из плена

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС объявило о планах освободить 19 января трех израильских заложниц в рамках сделки об обмене пленными, включая 24-летнюю Роми Гонен.

    Палестинское движение ХАМАС объявило о намерении освободить трех израильских заложниц, сообщает ТАСС. Об этом заявил Абу Убайда, представитель «Бригад Иззэддина аль-Кассама», военного крыла ХАМАС. Освобождение заложниц планируется провести в воскресенье, 19 января.

    В рамках сделки об обмене пленными решено освободить Роми Гонен (24 года), Эмили Демари (28 лет) и Дорон Штайнбрехер (31 год).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху заявил, что большинство из 33 заложников живы, и приказал армии продолжать огонь до передачи списка заложников, а ХАМАС обещало освободить трех израильских заложниц 19 января.

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    18 января 2025, 21:40 • Новости дня
    Хуситы заявили о ракетном ударе по израильскому Эйлату

    Хуситы заявили об ударе по израильскому городу Эйлату баллистической и крылатой ракетами

    Tекст: Вера Басилая

    Йеменское движение «Ансар Алла» нанесло удары по объектам на юге Израиля баллистической и крылатой ракетами, заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

    Мятежники-хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении ракетных ударов по городу Эйлату на юге Израиля, передает ТАСС.

    Представитель вооруженных сил повстанцев Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah отметил, что были проведены две военные операции. Целями атак стали важные объекты в районе Умм-эр-Рашраш, более известном как Эйлат.

    Сариа уточнил, что первая операция была осуществлена с использованием баллистической ракеты типа «Зульфикар». Вторая атака, по его словам, была проведена с применением крылатой ракеты.

    Ранее хуситы заявили, что нанесли удар по зданию Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве с помощью баллистической ракеты «Зульфикар».

    До этого шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), правящее на севере Йемена, объявило о массированных атаках на Израиль после достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

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    19 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Грузовики с гумпомощью пересекли границу Египта с Газой

    Первые грузовики ВПП ООН пересекли границу Египта и Газы после перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Первые грузовики с гуманитарной помощью пересекли египетско-газскую границу, начав поставки в сектор Газа после перемирия, с целью доставки помощи как на север, так и на юг региона.

    Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН сообщила о пересечении первыми грузовиками с гуманитарной помощью границы между Египтом и сектором Газа, пишет РИА «Новости». Это знаменует начало гуманитарных поставок после заключенного перемирия.

    В заявлении ВПП говорится, что организация намерена ежедневно отправлять в сектор Газа не менее 150 грузовиков, если позволят условия. ВПП планирует использовать каждый пункт пересечения границы, включая маршруты из Иордании, Израиля и Египта, для доставки грузов. Таким образом, из Иордании и Израиля грузы будут доставляться на север региона, а из Египта – на юг.

    «Первые грузовики ВПП начали пересечение границы из Египта в Газу. ВПП намерена ежедневно отправлять в Газу не менее 150 грузовиков, если позволят условия. ВПП планирует использовать каждый пункт пересечения границы из Иордании, Израиля и Египта для доставки грузов в Газу. Из Иордании и Израиля мы намерены доставить грузы людям на севере, а из Египта – людям на юге Газы», – говорится в официальном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, режим прекращения огня в секторе Газа начал действовать в 12.15 мск после того, как Израиль получил список заложников, которые должны быть освобождены 19 января.

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    20 января 2025, 23:58 • Новости дня
    ХАМАС подтвердил освобождение второй группы израильских заложников

    ХАМАС подтвердил освобождение второй группы израильских заложников в субботу

    Tекст: Максим Попов

    Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить вторую группу израильских заложников 25 января в рамках обмена на палестинских заключенных.

    Как отметили представители движения, 25 января, в рамках второй фазы обмена пленными будет осуществлено освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, передает ТАСС. В заявлении организации говорится, что обмен будет произведен в назначенные сроки, однако количество освобождаемых заложников пока не уточняется.

    Напомним, ранее израильские СМИ распространили информацию, что ХАМАС планирует передавать списки заложников, готовых к освобождению, посредникам по пятницам. Это будет происходить в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа, что позволит осуществлять обмен заложников по субботам. Одновременно с этим, Израиль получил список 90 палестинцев для освобождения по сделке с Газой.

    Также сообщалось, что Александр Труфанов, гражданин России и Израиля, оказался в числе 33 заложников, которых планируют освободить на первом этапе соглашения с ХАМАС.

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    20 января 2025, 08:48 • Новости дня
    ХАМАС отказалось от единоличного управления Газой

    ХАМАС решило создать команду технократов для управления Газой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС намерено сформировать команду технократов для управления сектором Газа, привлекая представителей всех палестинских групп.

    Палестинское движение ХАМАС заявило о намерении не управлять сектором Газа единолично, передает ТАСС. Член политбюро организации Мухаммед Наззал отметил, что ХАМАС планирует создать команду технократов, включающую представителей всех палестинских групп. По его словам, такие консультации со всеми палестинскими сторонами продолжаются.

    Наззал также объявил о создании международной организации для помощи в восстановлении Газы. Он подчеркнул, что международные донорские организации начнут действовать после обеспечения прекращения огня. «Мы хотим, чтобы восстановление Газы началось как можно скорее. И для этой цели будет создан фонд, в который вложатся страны-доноры», – уточнил Наззал.

    Наззал добавил, что ХАМАС готово соблюдать договоренности о прекращении огня и открыто к разным вариантам развития событий. Он также отметил, что давление на Израиль оказывалось со стороны избранного президента США Дональда Трампа, однако основной причиной прекращения огня стал успех сопротивления в Газе. Турция, по его словам, сыграла значительную роль в подготовке соглашения, даже не находясь за столом переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ЦАХАЛ на территории сектора Газа передали троих заложниц, находившихся в плену у ХАМАС. Израиль получил список из 90 имен палестинских заключенных, которых предполагается обменять на удерживаемых в Газе заложников. ХАМАС будет освобождать заложников по субботам в рамках договоренностей об обмене пленными.

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    20 января 2025, 10:19 • Новости дня
    Иран назвал сделку с ХАМАС капитуляцией Израиля

    Иран заявил о капитуляции Израиля перед ХАМАС после сделки о прекращении огня

    Tекст: Ольга Иванова

    Начальник Генштаба ВС Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери заявил, что Израиль капитулировал перед ХАМАС, согласившись на прекращение огня в секторе Газа, что подтверждает стойкость «оси сопротивления».

    Израильское правительство, согласившись на сделку о прекращении огня с движением ХАМАС, продемонстрировало свое поражение, полагает начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери, сообщает ТАСС.

    По словам Багери, израильские власти, которых он назвал сионистами, признали, что у них не осталось иного выбора, кроме как сдаться и согласиться на перемирие. Генерал подчеркнул, что так называемая ось сопротивления сумела навязать врагу условия прекращения огня.

    «Мы стали свидетелями капитуляции сионистов перед железной волей воинов ислама», – заявил Багери через пресс-службу министерства обороны Ирана.

    Ранее СМИ сообщали, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности о прекращении огня после нескольких дней ожесточенных боевых действий в секторе Газа.

    Ранее Армия обороны Израиля подтвердила освобождение трех заложниц в секторе Газа, которых передали израильским военным для медицинского осмотра на территории Израиля.

    Тюремное управление Израиля получило список 90 палестинских заключенных для освобождения в рамках соглашения по Газе.

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    19 января 2025, 14:08 • Новости дня
    Грузовики с помощью для Газы въехали на КПП «Рафах»

    Грузовики с гуманитарной помощью для Газы пересекли КПП «Рафах» на границе с Египтом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Грузовые автомобили с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа въехали на территорию КПП «Рафах» на границе с Египтом, при этом по меньшей мере шесть из них перевозили топливо.

    Грузовые автомобили с гуманитарной помощью для сектора Газа въехали на территорию пункта пропуска «Рафах», сообщает ТАСС. Этот КПП на границе с Египтом прекратил свою работу в мае 2024 года. Источник информации, египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария», отметил, что движение грузовиков через КПП возобновилось с целью оказания помощи жителям Палестины.

    Кроме гуманитарной помощи, планируется эвакуация раненых палестинцев. Этих пострадавших примут на лечение в египетские больницы. По имеющейся информации, минимум шесть грузовиков перевозят топливо для сектора Газа. поддержки местных жителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине прекратилось огонь в Газе, что было подтверждено вступлением в силу соответствующего соглашения, также сообщалось, что в результате израильского обстрела в секторе Газа погибли восемь человек, и из-за сделки с ХАМАС министр Израиля подал в отставку.

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    21 января 2025, 18:07 • Новости дня
    Глава Генштаба Израиля подал в отставку

    Глава Генштаба Израиля Халеви подал в отставку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начальник Генштаба израильской армии генерал-лейтенант Герци Халеви заявил о намерении покинуть пост, признав свою ответственность за неудачу при нападении палестинских радикалов в октябре 2023 года.

    Халеви объявил о подаче прошения об отставке, передает ТАСС. В официальном заявлении, распространенном армейской пресс-службой, Халеви признал свою ответственность за провал Армии обороны Израиля при отражении атаки палестинских радикалов 7 октября 2023 года.

    Генерал сообщил министру обороны Израиля Исраэлю Кацу о своем решении оставить должность с 6 марта 2025 года.

    Ранее военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение с ХАМАС по прекращению огня в Газе и освобождению заложников, а палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить вторую группу израильских заложников 25 января в рамках обмена на палестинских заключенных.

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    21 января 2025, 11:47 • Новости дня
    Посол в Израиле сообщил о ранении россиянина Труфанова в Газе

    Посол в Израиле Викторов сообщил о ранении россиянина Труфанова в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    Российский посол в Израиле сообщил, что Москва обладает сведениями, что россиянин Александр Труфанов получил ранение при захвате в заложники в секторе Газа, и его состояние здоровья вызывает беспокойство, заявил в эфире «России-24» российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

    По словам дипломата, состояние здоровья Труфанова оставляет желать лучшего, передает ТАСС.

    Викторов подчеркнул, что ХАМАС дал твердое обещание, что Труфанов будет возвращен на родину живым и здоровым.

    «Надеемся, что за оставшиеся несколько дней его состояние здоровья не ухудшится», – отметил он.

    Посол также сообщил, что освобождение Труфанова может произойти в течение трех-четырех недель.

    «Простая математика подсказывает, что речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников», – пояснил Викторов, добавив, что это обусловлено графиком обмена.

    Россия активно взаимодействует с Израилем и ХАМАС, передавая сигналы о необходимости соблюдать договоренности по прекращению огня. Викторов отметил, что выполнение соглашения идет в правильном направлении, и выразил надежду на дальнейшее соблюдение сторонами достигнутых договоренностей.

    Ранее палестинское движение ХАМАС заявило о готовности освободить вторую группу израильских заложников 25 января в рамках обмена на палестинских заключенных.

    Также сообщалось, что Александр Труфанов, гражданин России и Израиля, оказался в числе 33 заложников, которых планируют освободить на первом этапе соглашения с ХАМАС.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о необходимости незамедлительного освобождения Александра Труфанова и Максима Харкина, удерживаемых боевиками ХАМАС в секторе Газа.

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