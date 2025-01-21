Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.8 комментариев
Хуситы пригрозили возобновить удары по Израилю при нарушении перемирия
Хуситы из «Ансар Аллах» возобновят удары по Израилю при нарушении перемирия в Газе
Йеменские хуситы заявили о готовности возобновить удары по Израилю в случае нарушения перемирия в Газе, заверяя, что атаки будут возобновлены в ответ на израильскую эскалацию или агрессию.
Член политбюро движения «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад отметил, что ограничение йеменских военных операций в Красном море и Аденском заливе связано с перемирием и снятием блокады с Газы. По его словам, йеменские вооруженные силы готовы отреагировать на возможное нарушение перемирия Израилем, передает ТАСС.
Аль-Асад также отметил, что «Ансар Аллах» не будет атаковать военные корабли Британии и США во время перемирия. Однако, если коалиция продолжит удары по территории Йемена, удар по этим военным объектам может быть возобновлен. Таким образом, йеменское движение заявляет о поддержке действий, если текущие условия перемирия будут нарушены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее йеменское движение «Ансар Алла» нанесло удары по объектам на юге Израиля баллистической и крылатой ракетами, также заявлено, о поражении здания Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве с помощью баллистической ракеты «Зульфикар».