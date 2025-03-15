После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».39 комментариев
Ракетные удары нанесены по объектам хуситов в Сане
Объекты хуситов в столице Йемена атакованы тремя ракетами
В районе Джраф в Сане объекты движения «Ансар Алла» подверглись ракетным ударам, передает телеканал Al Hadath.
Телеканал сообщает, что в столице Йемена Сане объекты движения «Ансар Алла», известных как хуситы, подверглись массированным ракетным ударам. В районе Джраф, рядом со зданием телевидения, было выпущено три ракеты, объект был уничтожен, передает РИА «Новости».
Ранее йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) решило возобновить атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях в связи с прекращением поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.
Власти США включили шиитское движение «Ансар Аллах» в список иностранных террористических организаций, обвиняя его в угрозе безопасности американцев и региональной стабильности.