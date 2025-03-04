Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.22 комментария
США внесли хуситов в список террористов
Хуситы признаны террористической организацией США из-за угрозы безопасности
Власти США официально включили шиитское движение «Ансар Алла» в список иностранных террористических организаций из-за обвинений в угрозе безопасности американцев и региональной стабильности.
США признали шиитское движение «Ансар Алла», известное как хуситы, иностранной террористической организацией, передает РИА «Новости». Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что это решение соответствует указу президента Дональда Трампа. Он отметил, что таким образом выполняется одно из обещаний Трампа, данных при вступлении в должность.
Ранее источник в «Ансар Алла» сообщил, что движение рассматривает ответные меры на такое решение США. В числе возможных мер – запрет для американских судов на проход в Баб-эль-Мандебском проливе и восстановление полномасштабных военных действий в Йемене.
В заявлении Госдепартамента сообщается, что США намерены сотрудничать с региональными партнерами для лишения хуситов ресурсов, необходимых для атак, и прекращения их действий против американских граждан и судоходства в Красном море. Указ Трампа также отмечает, что хуситы, поддерживаемые Корпусом стражей исламской революции Ирана, угрожают безопасности американцев и региональной стабильности.
С 2023 года хуситы неоднократно атаковали американские военные корабли в Красном море, а с 2014 года ведут борьбу с законным правительством Йемена, захватив ключевые города страны. Кроме того, они атаковали гражданские объекты в Саудовской Аравии и аэропорты в ОАЭ в 2022 году, а также выпустили более 300 снарядов по территории Израиля в 2023 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-политическое движение «Ансар Алла» в Йемене предприняло попытку сбить ракетой «земля-воздух» американский истребитель F-16. Экипаж грузового судна Galaxy Leader освободили после года плена, что, по словам генсека ИМО, означает возвращение к привычной судоходной деятельности в регионе. Йеменское движение хуситов «Ансар Аллах» освободило экипаж захваченного судна Galaxy Leader благодаря посредничеству Омана и договоренности с движением ХАМАС.