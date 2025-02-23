События на Ближнем Востоке указывают на то, что Израиль почти не стремится к мирным переговорам и, скорее, проводит их формально, не рассматривая дипломатию как основной инструмент. Этот подход, очевидно, напрямую исходит от премьер-министра Беньямина Нетаньяху и именно его политические взгляды определяют стратегию Израиля.10 комментариев
Хуситы впервые попытались сбить ракетой «земля-воздух» американский F-16
Fox News сообщил о первой попытке хуситов в Йемене сбить ракетой «земля-воздух» американский истребитель F-16
Военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) в Йемене впервые попыталось сбить ракетой «земля-воздух» американский истребитель F-16, сообщил Fox News со ссылкой на высокопоставленные военные источники из США.
Инцидент произошел 19 февраля. F-16 находился «над побережьем Йемена над Красным морем, когда была выпущена ракета», она «не попала в истребитель», передает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Хуситы также выпустили ракету по американскому беспилотнику MQ-9 Reaper.
Высокопоставленные военные чиновники из США заявили, что это событие рассматривается как значительная эскалация в конфликте между США и хуситами. В вооруженных силах США активно обсуждаются возможные меры противодействия хуситам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы заявляли, что сбили более десяти американских беспилотников с начала эскалации. Хуситы также заявляли об ударах по американским кораблям.