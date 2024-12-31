Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу USS Harry S. Truman на Ближнем Востоке

Tекст: Валерия Городецкая

Сариа, заявление которого транслировал телеканал Al Masirah, сообщил о совместной операции йеменских военно-морских сил, ракетных войск и подразделений беспилотных систем против авианосца USS Harry S. Truman, передает ТАСС. По его словам, цель операции была достигнута благодаря использованию большого количества беспилотников и крылатых ракет.

По словам Сарии, в момент атаки американские силы готовились нанести удар по территории Йемена.

Также Сариа сообщил о другой атаке хуситов, в ходе которой гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2» была запущена по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.

Ранее Сариа заявил, что хуситы отразили воздушную атаку США и Британии, атаковав авианосец «Гарри Трумэн» в Красном море и сбив истребитель F/A-18. Также сообщалось, что хуситы сбили американский дрон MQ-9 в небе над Йеменом.

Во вторник США и Британия ударили по объектам хуситов в Йемене.