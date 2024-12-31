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Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу USS Harry S. Truman
Хуситы заявили об ударе по американскому авианосцу USS Harry S. Truman на Ближнем Востоке
Йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли удар по авианосцу USS Harry S. Truman, использовав беспилотники и ракеты, заявил представитель движения Яхья Сариа.
Сариа, заявление которого транслировал телеканал Al Masirah, сообщил о совместной операции йеменских военно-морских сил, ракетных войск и подразделений беспилотных систем против авианосца USS Harry S. Truman, передает ТАСС. По его словам, цель операции была достигнута благодаря использованию большого количества беспилотников и крылатых ракет.
По словам Сарии, в момент атаки американские силы готовились нанести удар по территории Йемена.
Также Сариа сообщил о другой атаке хуситов, в ходе которой гиперзвуковая баллистическая ракета типа «Палестина-2» была запущена по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Ранее Сариа заявил, что хуситы отразили воздушную атаку США и Британии, атаковав авианосец «Гарри Трумэн» в Красном море и сбив истребитель F/A-18. Также сообщалось, что хуситы сбили американский дрон MQ-9 в небе над Йеменом.
Во вторник США и Британия ударили по объектам хуситов в Йемене.