США и Британия ударили по объектам хуситов в Йемене

ВВС США и Великобритании нанесли удары по мятежникам-хуситам в Эль-Ходейде

Tекст: Денис Тельманов

Подконтрольный мятежникам телеканал Al Masirah сообщил, что воздушные силы Соединенных Штатов и Великобритании атаковали объекты движения «Ансар Аллах». Как передает ТАСС, авиаудары пришлись по районам, находящимся в провинции Эль-Ходейда, в частности в Эт-Тухейта. Подробности совершенной операции пока не приводятся.



Конфликт между международной коалицией и движением «Ансар Аллах» значительно обострился после начала боевых действий в секторе Газа. Хуситы угрожают атаковать связанную с Израилем инфраструктуру в регионе, если операция в Палестине не будет прекращена.

В ответ на угрозы США инициировали создание международной коалиции с целью защиты гражданских судов и обеспечения безопасности мореплавания. Операция под названием «Страж процветания» включает регулярные удары по позициям хуситов в различных частях Йемена. Действия Британии и США нацелены на сдерживание хуситов и стабилизацию ситуации в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате израильских ударов по оружейному складу в Дамаске погибли пятеро бойцов новых сирийских властей, а также пострадали гражданские, работавшие в близлежащих магазинах. В районе портов Эс-Салиф и Рас-Иса нанесены авиаудары по объектам хуситов, включая казарму у нефтеналивного терминала. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла», известное как хуситы, заявило об уничтожении дрона MQ-9 Reaper с использованием ракеты местного производства.

