Хуситы заявили о сбитии истребителя F/A-18 в Красном море

Хуситы заявили, что сбили истребитель F/A-18 при атаке на авианосец США в Красном море

Tекст: Ольга Иванова

Бойцы йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы) заявили о своей успешной операции по отражению совместной атаки сил США и Британии, передает РИА «Новости». В ходе операции они сбили американский палубный истребитель F/A-18, который участвовал в отражении атаки хуситов на авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» в Красном море. Этот инцидент произошел в контексте продолжающегося конфликта в регионе.

Операция хуситов включала использование восьми крылатых ракет и семнадцати беспилотников. По словам официального спикера «Ансар Алла» Яхии Сарии, значительная часть боевых самолетов, участвовавших в атаке на Йемен, была вынуждена покинуть его воздушное пространство и направиться в нейтральные воды Красного моря.

Сарии также отметил, что после нанесенных ударов авианосец «Гарри Трумэн» был вынужден сменить свою позицию. Это событие демонстрирует напряженность в регионе и продолжающуюся борьбу хуситов за контроль над своим воздушным пространством.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg, входящего в авианосную группу USS Harry S. Truman. Оба пилота были спасены, но один из них получил незначительные травмы.