  • Новость часаДва грузовых поезда столкнулись на Забайкальской железной дороге
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зеленский выместил бессилие на жилых домах в Казани
    Вучич раскрыл причину визита Фицо к Путину
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    Небензя назвал «самый страшный сценарий» для Зеленского
    Минниханов назвал цели атаковавших Казань беспилотников ВСУ
    Песков: Американские специалисты наводят ракеты США по территории России
    Политолог предсказал перевод Зурабишвили в психиатрическую клинику
    Британский эксперт: Курская область стала катастрофой для Украины
    МВФ добавил Украине три условия для продолжения финансирования
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    30 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

    12 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Подводные камни успеха Турции в Сирии

    Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

    21 комментарий
    22 декабря 2024, 06:55 • Новости дня

    Крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем

    Крейсер USS Gettysburg сбил истребитель F/A-18 ВМС США над Красным морем

    Tекст: Денис Тельманов

    Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg, входящего в авианосную группу USS Harry S. Truman. Оба пилота были спасены, но один из них получил незначительные травмы.

    Как сообщает ТАСС, истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Крейсер с управляемым ракетным вооружением открыл огонь и сбил истребитель, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

    В Центральном командовании Вооруженных сил США подтвердили, что оба пилота истребителя были спасены. Один из них получил незначительные травмы и был доставлен на борт авианосца для оказания медицинской помощи.

    Ситуация стала темой для дальнейшего расследования, чтобы выяснить причины и обстоятельства ошибки, приведшей к инциденту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США атаковала здание министерства обороны хуситов в столице Йемена Сане. Газета также сообщала, что истребитель EA-18G Growler, принадлежащий 130-й эскадрилье, разбился у вулкана Рейнир во время тренировочного полета, и его статус пилотов пока неизвестен.

    21 декабря 2024, 12:19 • Новости дня
    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА

    Россия использовала новейшие технологии для борьбы с украинскими беспилотниками

    Россия применила новинки для борьбы с украинскими БПЛА
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Россия использует инновационные технологии для борьбы с украинскими беспилотниками, а также эффективно предотвращает артиллерийские удары.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью ТАСС заявил, что Россия активно использует «изюминки и новинки» в борьбе с украинскими беспилотными летательными аппаратами. Он подчеркнул важность применения передовых технологий в этой области.

    «Все больше и больше применяются технологии, связанные с летательными аппаратами. Здесь мы тоже имеем кое-какие изюминки и новинки», – сказал Сальдо.

    Кроме того, он отметил, что российские военные успешно предотвращают артиллерийские удары со стороны Украины. По его словам, любой выстрел сразу фиксируется, и артиллерийские орудия противника могут быть поражены. Это позволяет минимизировать ущерб и повышает эффективность обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России начали испытывать лазерный излучатель «Слепыш» для подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.

    Коментарии (26)
    21 декабря 2024, 19:15 • Новости дня
    Песков: Американские специалисты наводят ракеты США по территории России

    Tекст: Вера Басилая

    Американские специалисты наводят ракеты США для стрельбы по российской территории, отношения между Россией и США сейчас недружественные, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что США являются недружественной для России страной, так как американские ракеты стреляют по российской территории. Он отметил, что эти ракеты наводят специалисты из США. передает РИА «Новости».

    «США – это недружественная нам страна, и все будет зависеть от того, какие будут дальше заявления, как будет проявляться отношение к нашей стране, планы и так далее», – заявил Песков.

    Ранее предприятие «Комбинат Каменский» в Ростовской области подверглось ракетному удару с применением шести ракет ATACMS и четырех Storm Shadow.

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что город Рыльск также подвергся ракетному удару со стороны ВСУ.

    До этого заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил о готовности Москвы к диалогу с Вашингтоном для восстановления нормальных отношений.

    Коментарии (35)
    21 декабря 2024, 17:45 • Видео
    В Германии поставили на кон членство в ЕС

    Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

    Коментарии (0)
    21 декабря 2024, 21:41 • Новости дня
    Песков объяснил слова Путина о «технологической дуэли» с Западом

    Tекст: Вера Басилая

    Предложение президента Владимира Путина о «технологической дуэли» с Западом касались уникальных свойств ракетной системы «Орешник» и были ответом тем, кто говорит об уязвимости этого оружия, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков объяснил, что комментарий Владимира Путина о «технологической дуэли» с Западом касался уникальных характеристик новой ракетной системы «Орешник». Песков отметил, что эта система на поколение опережает все существующие виды вооружения, при этом не будучи ядерным оружием, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что слова Путина были прямым ответом на заявления западных экспертов, которые сомневаются в возможностях «Орешника».

    «Это действительно абсолютная революция в технологиях вооружения», – пояснил пресс-секретарь Кремля.

    Песков также отметил, что слова президента о «технологической дуэли» были реакцией на заявления западных экспертов об уязвимости «Орешника», таким образом, Путин предложил провести своего рода испытание, в ходе которого «Орешник» продемонстрирует свои возможности, показав, что он не уязвим, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин предложил Западу провести «высокотехнологичную дуэль», выбрав объект в Киеве для испытаний комплекса «Орешник», и заявил о готовности России к такой «технологической дуэли» с западными системами ПВО в любой момент.

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил о неспособности Североатлантического альянса противостоять «Орешнику» и России, отметив, что надежды Запада на технологическую отсталость Москвы не оправдались.

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков выразил уверенность в том, что российские вооружения способны гарантированно обеспечить безопасность страны в гипотетической дуэли с ПРО США.

    Коментарии (4)
    21 декабря 2024, 12:52 • Новости дня
    Пентагон испытал две новые гиперзвуковые системы для противостояния России
    Пентагон испытал две новые гиперзвуковые системы для противостояния России
    @ crsreports.congress.gov

    Tекст: Александра Юдина

    Американские военные успешно протестировали гиперзвуковое оружие LRHW и высокоточную ракету PrSM для противостояния России и Китаю.

    Пентагон продемонстрировал успешные испытания новых систем вооружения, передает РИА «Новости».

    Комплекс LRHW (Long-Range Hypersonic Weapon) с гиперзвуковым боевым блоком прошел тестирование на мысе Канаверал во Флориде. Это первый полностью успешный пуск, завершившийся поражением учебной цели. До этого ракеты LRHW часто терпели неудачи на различных этапах полета.

    Комплекс Dark Eagle, состоящий из подвижного командного пункта, мобильной пусковой установки и ракеты AUR с боевым блоком C-HGB, способен развивать скорость до 5 Махов. Ориентировочная дальность действия превышает 2775 километров. Эти системы могут начать поступать на вооружение частей уже в ближайшее время.

    В будущем Dark Eagle станет частью комплекса Typhon, оснащенного крылатыми ракетами Tomahawk и многоцелевыми SM-6.

    Пентагон рассчитывает использовать системы в потенциальном конфликте с Китаем, чтобы разрушить зоны запрета доступа, которые НОАК может создать над Тайваньским проливом.

    Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил о неспособности Североатлантического альянса противостоять «Орешнику» и России, отметив, что надежды Запада на технологическую отсталость Москвы не оправдались.

    Коментарии (10)
    21 декабря 2024, 21:23 • Новости дня
    Сирийские группировки решили объединиться под эгидой военных

    Новые власти Сирии заявили об объединении сирийских группировок в одну структуру

    Tекст: Вера Басилая

    Сирийские вооруженные группировки объединят в одну структуру под руководством министерства обороны, заявил глава новых властей в Дамаске Ахмед аш-Шараа, также известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани.

    Аш-Шараа заявил, что сирийские вооруженные группировки, ранее действовавшие разрозненно, будут объединены в одну структуру под управлением министерства обороны страны, передает ТАСС.

    Лидер новых властей Сирии Аш-Шараа провел встречу с лидерами различных вооруженных группировок, на которой обсуждался новый формат сирийской армии после свержения президента Башара Асада.

    Ранее Асад Хасан аш-Шибани возглавил МИД Сирии во временном правительстве после захвата власти вооруженной оппозицией.

    До этого Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, выразил готовность стать кандидатом на пост президента Сирии, если это поддержат граждане страны или его окружение.

    Между тем, новые власти Сирии хотят «получить голос» в Совете Безопасности ООН, считая, что резолюции, касающиеся ситуации в стране, должны быть пересмотрены.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2024, 02:57 • Новости дня
    В Московском регионе произошла серия поджогов и взрывов

    В Москве и области совершено более 10 поджогов и взрывов по заданию мошенников

    Tекст: Денис Тельманов

    В Московском регионе за сутки произошло свыше десяти случаев поджогов банкоматов и взрывов пиротехники в торговых центрах и других общественных местах по заданию телефонных мошенников.

    Как передает ТАСС, за последние сутки в Москве и области было зафиксировано более десяти поджогов банкоматов и взрывов фейерверков в общественных местах. Все действия совершались по указаниям телефонных мошенников, а среди задержанных много пожилых людей. В настоящее время ведется разбирательство по каждому случаю, и по итогам будут приняты решения в соответствии с законодательством.

    Адвокат и бывший следователь прокуратуры Сталина Гуревич ранее сообщила ТАСС, что участие в подобных действиях по заданию мошенников с Украины может привести к уголовным делам по тяжким статьям. Она отметила, что совершение преступлений под влиянием аферистов не освободит от ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге задержали 68-летнюю женщину, подозреваемую в поджоге банкомата в отделении «Сбера» по указанию неизвестных лиц, также возбудили уголовное дело о теракте против двух пенсионерок за попытку поджога полицейского автомобиля на улице Есенина по указанию неизвестных злоумышленников, а в Ростове-на-Дону арестовали двух подростков за поджог электровоза, их сообщницу отправили под домашний арест.

    Коментарии (3)
    22 декабря 2024, 03:50 • Новости дня
    Польские наемники уничтожены при зачистке Курахово

    Российские войска уничтожили польских наемников при зачистке Курахово в ДНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, рассказал военнослужащий с позывным «Купол». Операция проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике.

    Как передает РИА «Новости», заместитель командира роты 110-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным «Купол» сообщил об уничтожении польских наемников во время зачистки Курахово от ВСУ.

    «Из захваченных радиостанций нам было слышно, что на территории присутствуют иностранные специалисты», – отметил военнослужащий. Он также подчеркнул, что среди них были чернокожие и польские специалисты, последние были уничтожены в ходе операции.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов упоминал, что украинским войскам было приказано удерживать Курахово до инаугурации нового президента США. Российские войска окружили город и освободили около 90% его территории. Основные бои продолжаются в северо-западной части города, тогда как украинские силы отступают в западное село Дачное.

    Курахово, находящийся в 46 километрах от Донецка, играет важную стратегическую роль. Это крупнейший населенный пункт в юго-западной части Донбасса, который еще остается под контролем ВСУ после освобождения Угледара. Контроль над Курахово позволит российским войскам продвигаться к западной границе ДНР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные уничтожили группу из 12 иностранных наемников в районе населенного пункта Двуречное в Харьковской области. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области.

    Коментарии (0)
    21 декабря 2024, 09:25 • Новости дня
    Хуситы заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по Тель-Авиву

    Хуситы сообщили об ударе ракетой «Палестина-2» по военной цели в Тель-Авиве

    Tекст: Александра Юдина

    Шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о гиперзвуковом ударе по военной цели в Израиле, использовав ракету «Палестина-2».

    Правящее на севере Йемена движение выступило с заявлением о нанесении удара гиперзвуковой ракетой по военной цели в Тель-Авиве, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что для атаки использовалась ракета «Палестина-2», которая могла успешно поразить цель.

    Хуситы указывают, что их ракетные войска смогли точно поразить военный объект в оккупированном Яффо (Тель-Авиве), а противовоздушная оборона Израиля не смогла перехватить данную ракету.

    Это заявление последовало после недавнего объявления хуситов о применении беспилотников для атак по Тель-Авиву и южным районам Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Израиль нанес серию авиаударов по Йемену, что привело к гибели девяти человек и разрушило ключевые объекты инфраструктуры, включая электростанции и нефтяные сооружения.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2024, 04:14 • Новости дня
    Тысячи британских солдат уволились из армии

    Более 15 тыс британских солдат покинули армию, несмотря на рост зарплат

    Tекст: Денис Тельманов

    Несмотря на рекордное повышение зарплат, британские солдаты массово увольняются из армии, что свидетельствует о глубоком кризисе в вооруженных силах страны.

    По информации издания Telegraph, британские солдаты увольняются из армии в больших количествах, несмотря на повышение заработной платы, введенное для решения кризиса в вооруженных силах. За последний год армию покинули более 15 тыс. военнослужащих, из которых почти 8 тыс. сделали это добровольно. Это происходит на фоне самого значительного за 22 года повышения зарплаты на 6%, что должно было привлечь и удержать персонал.

    В статье также сообщается, что на тысячу человек в Британии сейчас приходится всего два военнослужащих, что является историческим минимумом для страны. Проблемы вооруженных сил связаны не только с уровнем зарплат, но и с нехваткой личного состава.

    Ранее министр обороны Британии Джон Хили отметил, что вооруженные силы страны способны проводить военные операции, но не готовы к полноценным боевым действиям. В июле он подчеркнул, что армия сталкивается с серьезными вызовами, требующими немедленного решения.

    В докладе комитета обороны было указано на неподготовленность британской армии к масштабной и длительной войне из-за дефицита личного состава и сложностей с набором. Комитет предложил правительству увеличить инвестиции в армию или сократить количество задач, чтобы приоритеты могли быть расставлены правильно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обозреватель Daily Mail выразил тревогу, что Британия не сможет отразить ядерную ракету, запущенную Москвой, в отличие от Израиля, и участие Лондона в применении Украиной ракет Storm Shadow повысило угрозу. В плену в Курской области британский наемник Джеймс Андерсон продемонстрировал татуировки с языческими и религиозными символами, включая рунический компас викингов на правой ладони. Британская армия впервые применила лазерное оружие на бронеавтомобиле для уничтожения дронов.

    Коментарии (0)
    21 декабря 2024, 20:38 • Новости дня
    Белоусов объяснил необходимость создания войск беспилотных систем

    Белоусов объяснил создание нового рода войск возросшей ролью беспилотников в современных конфликтах

    Tекст: Вера Басилая

    Российская армия создаст новый род войск – войска беспилотных систем, чтобы усилить роль дронов в разведывательных и ударных операциях, это стало особенно актуально в современных конфликтах, заявил министр обороны России Андрей Белоусов.

    Андрей Белоусов заявил, что развитие беспилотников воздушного, наземного и морского базирования стало необходимым в условиях возросшей их роли в современных конфликтах, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    «В первую очередь они применяются в тактическом звене для решения разведывательных, ударных и транспортных задач. Используются как средства борьбы и сетевого информационного обмена», – заявил Белоусов.

    Министр отметил, что из-за важности этих средств принято решение о создании отдельного рода войск беспилотных систем.

    По его словам, традиционные схемы разработки и внедрения вооружений занимают много времени, поэтому было решено объединить усилия волонтеров, меценатов и Министерства обороны в рамках проекта «Народный ОПК» для ускоренного развития таких систем, особенно FPV-дронов.

    Ранее Белоусов оценил применение беспилотников на Специальной военной операции в тактическом звене. Также он заявил о завершении формирования нового рода войск – войск беспилотных систем – к третьему кварталу 2025 года.

    Эксперты заявили, что создание войск беспилотных систем станет плюсом для экономики, управления и стандартизации в сфере беспилотной авиации.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2024, 05:58 • Новости дня
    ВС России поразили более 30 установок Patriot на Украине

    Российская армия уничтожила более 30 установок Patriot в ходе СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские вооруженные силы поразили в ходе специальной военной операции на Украине не менее 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot, включая последние удары по Киеву и Харьковской области.

    Российские вооруженные силы уничтожили на Украине более 30 пусковых установок комплекса Patriot производства США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальные данные Минобороны России. Один из наиболее результативных ударов был нанесен 15 декабря, когда были поражены четыре пусковые установки и оборудование управления, включая радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

    В августе также были уничтожены четыре пусковые установки и две радиолокационные станции. Ранее в июле было поражено по две установки в двух отдельных случаях. Наиболее эффективным остается удар 16 мая, когда были уничтожены пять пусковых установок и радиолокационная станция в Киеве при помощи комплекса «Кинжал».

    В начале 2024 года российские силы продолжили атаки на установки Patriot, в том числе 26 января, 22 февраля, а также в августе и октябре. В мае сообщалось о поражении дивизиона, где число пораженных машин не уточнялось, но в состав батареи входят от четырех до восьми пусковых установок и вспомогательное оборудование.

    Кроме того, 13 марта Минобороны заявило о поражении двух боевых машин в Харьковской области. О недавних ударах по позициям Patriot также шла речь в сообщении МО от 20 декабря, однако детали не были раскрыты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации, используя авиацию и артиллерию. Соединенные Штаты передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE на сумму 3,26 млрд долларов, как следует из бюджетных отчетов Пентагона. Германия разместит в Польше американскую систему ПРО Patriot около Жешува, через который проходит транспортировка военной продукции на Украину.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2024, 00:58 • Новости дня
    Глава ЦРУ посетил Киев перед возможным аудитом Трампа

    Мирошник заявил о визите Бернса в Киев для защиты демократов от аудита Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Киев, чтобы обсудить с украинскими властями возможные действия перед аудитом администрации Байдена избранным президентом США Дональдом Трампом, считает Родион Мирошник.

    Как передает ТАСС, посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник высказал мнение, что визит главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев может быть связан с намерениями демократической администрации США защитить свои интересы перед уходом с поста. Мирошник полагает, что Бернс обсудил с украинскими властями возможные действия на случай проверки Дональдом Трампом многомиллиардных затрат американского бюджета на поддержку Украины.

    Дипломат отметил, что в случае проведения аудита Трампом, Киев может оказаться уязвимым местом для демократов, так как именно сюда поступали средства и вооружение из США. Он также считает, что на Украине можно найти доказательства незаконных действий, связанных с демократами и администрацией Байдена.

    Мирошник подчеркнул, что демократы опасаются, что Владимир Зеленский может не сохранить верность обязательствам перед ними и передать компромат проверяющим от Трампа. Потому, по мнению дипломата, Бернс и посетил Киев с целью убедить украинские власти отказаться от таких действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре директор ЦРУ США Уильям Бернс и глава британской разведки МИ-6 Ричард Мур предупредили о «беспрецедентном спектре угроз» со стороны России, Китая и террористической организации «Исламское государство*». ЦРУ и МИ-6 считают, что усиление Китая является главным геополитическим и разведывательным вызовом XXI века. В августе директор ЦРУ Уильям Бернс совершил турне по Балканам, посетив Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Косово, чтобы предотвратить новую войну в регионе. В мае Бернс направился в Катар для обсуждения сделки по прекращению огня в секторе Газа.

    Коментарии (0)
    21 декабря 2024, 15:06 • Новости дня
    Ракетный корабль «Туча» принят в состав Черноморского флота в Каспийске

    Tекст: Евгения Караваева

    Малый ракетный корабль «Туча» вошел в состав ВМФ после завершения торжественной церемонии в Каспийске, где был поднят Андреевский флаг.

    Малый ракетный корабль «Туча» официально принят в состав Военно-морского флота России и будет базироваться в Каспийске, сообщает ТАСС. Церемония состоялась на пункте базирования Каспийской флотилии под руководством вице-адмирала Игоря Мухаметшина. На корабле подняли Андреевский флаг, символизирующий его вступление в ряды ВМФ.

    Мухаметшин от имени главкома ВМФ России адмирала Александра Моисеева выразил благодарность трудовому коллективу Зеленодольского судостроительного завода за укрепление боевой мощи флота. Он также выразил уверенность, что экипаж корабля с честью выполнит все поставленные задачи, продолжая традиции и подвиги российских моряков.

    МРК «Туча» был построен на Зеленодольском судостроительном заводе им. А. М. Горького и прошел государственные ходовые испытания на морских полигонах Каспийского моря, которые завершились в пятницу. В торжественной церемонии участвовали высокопоставленные лица, включая командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Олега Зверева и генеральных директоров судостроительных корпораций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в субботу, стратегическая атомная подводная лодка «Архангельск» успешно завершила все испытания и готовится войти в состав Военно-морского флота России, отметил глава «Севмаша» Михаил Будниченко.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2024, 02:43 • Новости дня
    Пожар на объекте в Орловской области возник после атаки БПЛА

    В Орловской области дроны атаковали топливный объект, произошел пожар

    Tекст: Денис Тельманов

    В Орловской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь, где сейчас работают оперативные службы.

    Возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа произошло после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

    «В настоящее время Орловская область в очередной раз подвергается массированной вражеской атаке БПЛА, в результате которой снова произошло возгорание на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь», – написал Клычков.

    На месте происшествия работают оперативные службы, которые предпринимают меры по ликвидации последствий пожара. Губернатор отметил, что пока информация о пострадавших и жертвах не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО сбили украинскую ракету вечером над Курской областью. В субботу Казань была атакована восемью беспилотниками, три из которых были нацелены на объекты ОПК и были уничтожены, остальные ударили по жилым домам, пострадавших нет. В течение получаса силы ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом, задействовав дежурные средства обороны.

    Коментарии (0)
    22 декабря 2024, 01:56 • Новости дня
    Россия обвинила ПВО Украины в ущербе зданию посольства Португалии в Киеве

    Посольство России в Португалии заявило о вине ПВО Украины в ущербе дипмиссии в Киеве

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское посольство в Португалии заявило, что ущерб зданию португальской дипмиссии в Киеве был нанесен действиями украинской ПВО, а не российскими ударами.

    Как сообщает ТАСС, российское посольство в Португалии опубликовало заявление, в котором обвинения в сторону Москвы в разрушении здания португальской дипмиссии в Киеве назвали искажением фактов. По их словам, повреждения, нанесенные зданию, являются результатом работы украинской противовоздушной обороны.

    «Обратили внимание, что в СМИ Португалии активно муссируется информация о повреждении помещений португальского посольства в Киеве в результате удара Вооруженных сил РФ по военным объектам города 20 декабря этого года. Журналисты нагнетают русофобский фон и искажают факты при освещении данного сюжета. Чего стоит обложка сегодняшнего выпуска одной из местных газет с обвинениями России в «обстреле дипломатического представительства», – говорится в сообщении посольства.

    Диппредставители России утверждают, что «ущерб зданию, в котором располагается португальская дипмиссия, был причинен работой ПВО Украины, не раз доказывавшей свою «эффективность». Это заявление было сделано на фоне сообщений в португальских СМИ о причастности российских сил к разрушению здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Киева сообщили о повреждении фасада складского помещения в результате работы ПВО по отражению атаки на столицу. В Киеве и подконтрольном украинским властям Херсоне прогремели взрывы, при этом в Киеве и других областях Украины действует воздушная тревога.

    Коментарии (0)
    Главное
    Полиция задержала подозреваемую в поджоге банкомата в Петербурге
    В Киеве прогремели взрывы
    Песков пообещал ответ России на запрос Абхазии о поставке электроэнергии
    Муфтий Гайнутдин оправдал фетву о многоженстве
    МВД дало официально разъяснения по вручению паспортов осужденным в ИК
    Лыжницу Сметанину выписали из реанимации после инсульта
    Умерла артистка Ирена Баженова

    Трамп приступил к шантажу Европы

    Евросоюз рискует попасть в энергетическую ловушку США. Дональд Трамп угрожает объединению вводом товарных пошлин, если Брюссель откажется от наращивания закупок нефти и газа из Штатов. В экспертном сообществе действия республиканца называют «политическим шантажом». Удастся ли Европе дать отпор Вашингтону и к чему приведет желание будущего главы Белого дома нарастить экспорт энергоресурсов? Подробности

    Перейти в раздел

    ПВО Киева оказалась не готова к дуэли с «Орешником»

    ВС России нанесли высокоточный групповой удар по военным объектам в Киеве в ответ на атаку западными ракетами по Ростовской области. По данным Минобороны, цели удара достигнуты, все объекты поражены. Как отмечают эксперты, киевская ПВО не смогла справиться с российскими «Кинжалами» и «Калибрами», таким образом исход возможной «высокотехнологичной дуэли XXI века» против «Орешника», предложенной НАТО Путиным, очевиден уже сейчас. Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский выместил бессилие на жилых домах в Казани

    В субботу Казань подверглась массированному налету беспилотников, в основном пострадали высотные жилые здания. По данным Минобороны, атака велась с разных направлений тремя волнами. Несколько дронов удалось сбить или подавить. Эксперты считают, что это был целенаправленный удар с целью посеять панику, кроме того, противник хотел подобраться к крупным промышленным целям в Татарстане. Подробности

    Перейти в раздел

    Убийство в парламенте обнажило специфику абхазской политики

    Абхазская полиция продолжает поиски одного из депутатов страны – он обвиняется в убийстве собственного коллеги во время дискуссии на заседании комитета парламента. Как такое произошло, о чем так жарко спорили народные избранники и какое отношение эта трагедия имеет к переживаемому Абхазией кризису? Подробности

    Перейти в раздел

    Как украинским спецслужбам удалось дотянуться до российского генерала

    Заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова находятся в военно-политическом руководстве Украины, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Почему именно начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ стал новой целью государственного украинского терроризма и как украинские спецслужбы смогли провернуть эту операцию? Подробности

    Перейти в раздел
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Нужно ли в России многоженство

      В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

      30 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Путин заглянул на следующую страницу истории 

      Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

      12 комментариев
    • Юрий Мавашев Юрий Мавашев
      Подводные камни успеха Турции в Сирии

      Любую победу надо еще уметь переварить. Об этом было бы полезно помнить туркам, которые всерьез решили, что судьба им улыбнулась. Обычно за головокружениями от успехов следует иллюзия, что «прокатит» теперь везде. Но можно не сомневаться – арабские страны еще обязательно скажут свое слово.

      21 комментарий
    Перейти в раздел

    • В Германии поставили на кон членство в ЕС

      Кандидат в канцлеры ФРГ от партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель предложила провести референдум о выходе из Евросоюза, чтобы спасти немецкую автомобильную промышленность. Ранее в партии предложили подумать и о выходе из НАТО. Но реально ли это для Германии?

    • В Евросоюзе отменили «победу Украины»

      Руководство Евросоюза заявило об ошибке, которая прокралась в текст заявления по итогам совместных мероприятий с Владимиром Зеленским в Брюсселе: вместо «Украина должна победить в этой войне» нужно читать «Россия не должна одержать верх». Маленькая разница, но принципиальная. И страшная для Украины.

    • Прямая линия с Владимиром Путиным

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............