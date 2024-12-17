США нанесли удар по зданию минобороны хуситов в Йемене

Новые власти Сирии предложили России пересмотреть отношения

Лидер новых властей Сирии аль-Джулиани предложил России пересмотреть отношения с сирийским народом

Tекст: Вера Басилая

Лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа заявил, что новые власти Сирии предоставили России шанс пересмотреть отношения с сирийским народом, передает ТАСС.

По словам аш-Шараа, это «возможность для России улучшить взаимодействие и уважать суверенитет Сирии».

Он добавил, что в Сирии планируется распустить вооруженные группировки.

«Министерство обороны распустит все сирийские вооруженные группировки», – сообщил он в эфире телеканала Syria TV, подчеркнув, что в стране «не будет оружия, не находящегося под контролем сирийского государства».

Кроме того, аш-Шараа призвал международное сообщество остановить «израильскую эскалацию» на территории Сирии. Он отметил, что «аргументы Израиля стали слабыми и не оправдывают его недавние нарушения».

Аль-Джулани подчеркнул, что Израиль «нарушил линию разграничения с Сирией» на Голанских высотах и призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию, чтобы уважать сирийский суверенитет.

Ранее замглавы МИД России Богданов заявил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

Богданов заявил, что Россия установила контакты с политическим комитетом вооруженной сирийской оппозиции для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие политические взгляды исповедуют новые первые лица Сирии и на кого они ориентированы.