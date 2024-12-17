  • Новость часаРоссия отвергла заморозку конфликта на Украине и участие НАТО в урегулировании
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    В один прекрасный для Америки день она переведет всем держателям «трежерис» свои криптоденьги, которые могли быть куплены ею еще на заре работы системы за сущие копейки. Или (что более вероятно) во времена первого правления Трампа.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Проблема Украины решается договором России и Германии

    Возможно ли решение украинской проблемы? Да, возможно. Но как и решение всякой большой проблемы, решение этой лежит не на уровне самой проблемы. Проблема Украины не может быть решена на уровне Украины. Она может быть решена только одним способом – созданием новой системы европейской безопасности.

    7 комментариев
    Александр Разуваев Александр Разуваев Какой путь в экономике прошла Россия за 25 лет

    Так хорошо, как сейчас, Россия не жила ни в советское время, ни в досоветское. Вообще никогда в своей истории. Большая страна больших возможностей, которые за 25 лет правления Владимира Путина были реализованы по максимуму.

    88 комментариев
    17 декабря 2024, 02:59 • Новости дня

    США нанесли удар по зданию минобороны хуситов в Йемене

    Tекст: Антон Антонов

    Авиация США атаковала здание министерства обороны хуситов (мятежного движения «Ансар Аллах») в столице Йемена Сане, сообщило центральное командование вооруженных сил США.

    США сообщили, что «нанесли высокоточный авиаудар». Удар был направлен против «ключевого пункта командования и управления хуситов». В заявлении командования отмечается, что удар был произведен по главному центру координации нападений хуситов на корабли ВМС США и торговые суда, курсирующие в Красном море, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Соединенные Штаты и Британия нанесли авиаудар по объектам хуситов в йеменской провинции Хаджа.

    Axios сообщал, что Пентагон шокировало современное ракетное вооружение хуситов.

    14 декабря 2024, 20:18 • Новости дня
    Новые власти Сирии предложили России пересмотреть отношения

    Лидер новых властей Сирии аль-Джулиани предложил России пересмотреть отношения с сирийским народом

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа заявил, что новые власти Сирии предоставили России шанс пересмотреть отношения с сирийским народом, передает ТАСС.

    По словам аш-Шараа, это «возможность для России улучшить взаимодействие и уважать суверенитет Сирии».

    Он добавил, что в Сирии планируется распустить вооруженные группировки.

    «Министерство обороны распустит все сирийские вооруженные группировки», – сообщил он в эфире телеканала Syria TV, подчеркнув, что в стране «не будет оружия, не находящегося под контролем сирийского государства».

    Кроме того, аш-Шараа призвал международное сообщество остановить «израильскую эскалацию» на территории Сирии. Он отметил, что «аргументы Израиля стали слабыми и не оправдывают его недавние нарушения».

    Аль-Джулани подчеркнул, что Израиль «нарушил линию разграничения с Сирией» на Голанских высотах и призвал международное сообщество вмешаться в ситуацию, чтобы уважать сирийский суверенитет.

    Ранее замглавы МИД России Богданов заявил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

    Богданов заявил, что Россия установила контакты с политическим комитетом вооруженной сирийской оппозиции для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие политические взгляды исповедуют новые первые лица Сирии и на кого они ориентированы.

    Коментарии (53)
    16 декабря 2024, 03:52 • Новости дня
    Новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска

    Член политбюро ХТШ Лабабиди заявил об отводе Россией части военных из Дамаска

    Новые власти Сирии заявили об отводе российских военных из Дамаска
    @ кадр из видео t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Россия переместила не менее 400 военных из района Дамаска на авиабазу Хмеймим в координации с новыми властями Сирии, заявил член политбюро «Хайят Тахрир аш-Шам» Камаль Лабабиди, который, как пишет Financial Times, участвовал в переговорах.

    Как пишет Financial Times, «Лабабиди» – это псевдоним. Он пояснил, что речь идет о военных, ранее размещавшихся в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в Кудсайе, а также о тех, кто нес службу при российском посольстве в Дамаске, предает РБК.

    По его словам, колонна российских военных, в состав которой входили бронетехника, тракторы, спецтранспорт и мобильные медицинские подразделения, покинула Дамаск и направилась по суше на авиабазу Хмеймим.

    Лабабиди сообщил, что стороны ведут переговоры о дальнейшей эвакуации российских военных из различных регионов Сирии. Он отметил, что обсуждения о безопасной переброске войск прошли в отеле Four Seasons в Дамаске, который стал фактической штаб-квартирой повстанцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами. Замглавы МИД России Богданов сообщил, что Россия надеется сохранить свои военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом. По информации западных СМИ, Москва близка к заключению соглашения с новыми властями Сирии о сохранении военных баз.

    Коментарии (7)
    14 декабря 2024, 13:50 • Видео
    Абхазия расплачивается за революцию

    «Россия отключила Абхазию от электричества и денег». Так объясняется коллапс в республике, где внезапно пропала электроэнергия. Ранее в Абхазии прошел свой «майдан», власть сменилась и по факту отказалась от соглашения с Россией о защите инвестиций. Что происходит? Россия теряет еще одного союзника?

    Коментарии (0)
    14 декабря 2024, 17:19 • Новости дня
    Арабские страны потребовали вывода израильских войск из Сирии

    Главы МИД восьми арабских стран потребовали от Израиля вывести войска из Сирии

    Арабские страны потребовали вывода израильских войск из Сирии
    @ Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главы МИД восьми арабских стран призвали Израиль вывести войска с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра, следует из заявления министров по итогам встречи в Акабе.

    Министры иностранных дел восьми арабских стран, включая Бахрейн, Египет, Иорданию, Ирак, Катар, Ливан, ОАЭ и Саудовскую Аравию, потребовали полного вывода израильских войск с сирийской части Голанских высот, а также из провинций Дамаск и Эль-Кунейтра, передает ТАСС.

    В заявлении, опубликованном внешнеполитическим ведомством Иордании, подчеркивается, что арабские страны «осуждают проникновение израильских сил в буферную зону на границе с Сирией», а также другие объекты, находящиеся на горе Хермон и в упомянутых провинциях. Министры отвергают «грубую оккупацию», которая нарушает международное право и соглашение о разделении сил 1974 года.

    Кроме того, главы МИД арабских стран призвали к немедленному прекращению всех боевых действий в Сирии и подчеркнули необходимость сохранения государственных институтов для предотвращения хаоса. Они также выразили стремление активизировать усилия по борьбе с терроризмом, который представляет угрозу безопасности Сирии и региона.

    Ранее Турция пообещала уничтожить самолеты Израиля в случае поддержки СНС в Сирии.

    До этого Израиль нанес удары по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы.

    В канцелярии премьера Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что Израиль не планирует выводить свои вооруженные силы из буферной зоны на Голанских высотах до получения гарантий безопасности на границе с Сирией.

    Коментарии (23)
    16 декабря 2024, 08:41 • Новости дня
    FT: Асад отправил в Москву наличными тонны долларов и евро

    Financial Times сообщила о якобы отправке Асадом тонн долларов и евро из Сирии в Москву

    FT: Асад отправил в Москву наличными тонны долларов и евро
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    С 2018 по 2019 год Центральный банк Сирии отправил в Москву самолеты с наличными на сумму более 250 млн долларов и евро, несмотря на почти нулевые внутренние резервы и дефицит иностранной валюты в стране, сообщили источники Financial Times.

    Центральный банк Сирии в период с 2018 по 2019 год отправил несколько самолетов с миллионами долларов наличными в Москву. Данное действие происходило на фоне серьезного дефицита иностранной валюты в стране при Башаре Асаде, передает Ura.Ru.

    «В тот период внутренние резервы Сирии были почти нулевыми. Несмотря на это, в московский аэропорт Внуково было переправлено наличными эквивалент 250 млн в долларах и евро», – пишет издание со ссылкой на свои источники.

    Согласно данным FT, только 13 мая 2019 года один из самолетов якобы доставил в Внуково 10 млн долларов стодолларовыми купюрами. Всего за полтора года, с марта 2018-го по сентябрь 2019-го, был выполнен 21 рейс, перевозивший денежные средства на сумму 250 млн долларов, пишет издание.

    Ранее лидер новых властей Сирии Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что «дал шанс» России пересмотреть отношения с сирийцами.

    Сообщалось, что бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни. Между тем в его президентском дворце обнаружили таблетки бензодиазепина, используемые для лечения тревожных расстройств и бессонницы.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что не располагает информацией о предоставлении госохраны Башару Асаду в России и не имел контактов с ЦРУ по Сирии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье в России было принято президентом Владимиром Путиным.

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    14 декабря 2024, 04:56 • Новости дня
    WP: Асад долгое время скрывал роскошную жизнь от сирийцев

    WP: Башар Асад скрывал от общественности роскошный образ жизни

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент Сирии Башар Асад скрывал от общественности свой роскошный образ жизни, сообщило The Washington Post.

    Издание The Washington Post (WP) со ссылкой на видеоматериалы и свидетельства соседей политика пишет, что сирийский лидер Башар Асад и его семья вели роскошный образ жизни, скрывая это от общественности.

    Многолетний сосед политика Аммар Махайни отметил, что президентская семья старалась не выделяться среди местных жителей, скромно одеваясь и передвигаясь на обычных автомобилях.

    Однако, как отмечает WP, на видеозаписях видно, как из дома Асада выносят дорогие вещи, в том числе сумки Louis Vuitton, одежду люксовых брендов Dior, Hermes и Cartier, а также предметы дизайнерского интерьера.

    Кроме того, в гаражах резиденции сирийского лидера было обнаружено множество дорогостоящих автомобилей.

    До этого сообщалось, что сирийская оппозиция готовила свержение Асада больше года.

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    14 декабря 2024, 21:31 • Новости дня
    Израиль нанес удары по военным объектам возле Дамаска

    Израильская авиация атаковала военные лагеря в Телль-Мнин и Хфейр в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские истребители нанесли ракетные удары по военным лагерям в Сирии, расположенным в горной местности Эль-Каламун, сообщил новостной портал Naharnet.

    По данным Naharnet, израильские истребители нанесли ракетные удары по военным объектам в окрестностях Дамаска. Атака была направлена на лагеря сирийской армии в районах Телль-Мнин и Хфейр, которые находятся в горной местности Эль-Каламун, к западу от сирийской столицы. передает ТАСС.

    Очевидцы сообщили о мощных взрывах и поднявшихся столбах дыма над местом бомбардировки. На данный момент информации о жертвах или пострадавших не поступало.

    Ранее лидер вооруженных сирийских формирований Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что новые власти Сирии не намерены вступать в конфликт с Израилем.

    До этого Израиль нанес удары по объектам сирийской армии в провинциях Латакия и Тартус, где расположены российские военные базы.

    Главы МИД восьми арабских стран потребовали от Израиля вывести войска из Сирии.

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    15 декабря 2024, 14:37 • Новости дня
    The Washington Post: Белый дом присвоил лавры победителей Асада

    The Washington Post: Белый дом назвал падение режима Асада успехом политики Байдена

    Tекст: Ольга Иванова

    Белый дом использовал падение сирийского президента Башара Асада как повод для защиты своей политики в Газе и на Ближнем Востоке, утверждая, что поддержка Израиля президентом США Джо Байденом сыграла ключевую роль в этом событии.

    Президент США Джо Байден и его администрация активно используют падение президента Сирии Башара Асада в качестве аргумента в защиту своей политики на Ближнем Востоке, передает The Washington Post. В Белом доме подчеркивают, что поддержка Израиля и подход Байдена к региону сыграли ключевую роль в ослаблении влияния таких группировок, как ХАМАС и Хезболла, что в итоге привело к свержению Асада.

    Однако, несмотря на такую интерпретацию, многие аналитики считают, что администрация Байдена приписывает себе излишнюю заслугу за события, в значительной степени обусловленные региональными актерами. Гуманитарные организации также утверждают, что падение Асада не компенсирует гибель и разрушения в Газе. Война в Газе привела к гибели почти 45 тыс. палестинцев, более 100 тыс. получили ранения, а условия жизни остаются крайне тяжелыми.

    Несмотря на стратегические успехи, такие как ослабление Хезболлы и ХАМАС, администрации Байдена приходится сталкиваться с критикой, в том числе и внутри его собственной партии. В Сенате США не прошла инициатива по блокировке продаж оружия Израилю, однако она получила поддержку 19 демократов, что говорит о растущем недовольстве политикой Байдена на Ближнем Востоке.

    В сложившейся ситуации администрация Байдена стремится заключить соглашение о прекращении огня в Газе, для чего ведется сотрудничество с командой избранного президента Дональда Трампа. Хотя перспективы перемирия кажутся более реальными, чем когда-либо ранее, предыдущие попытки достижения соглашения потерпели неудачу.

    На фоне критики и сложных условий на Ближнем Востоке, администрация Байдена акцентирует внимание на положительных результатах, таких как падение режима Асада. Однако эксперты предупреждают, что события в регионе по-прежнему развиваются и преждевременно делать окончательные выводы о новом этапе на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США приняли решение оставить свои войска в Сирии после падения режима Башара Асада с целью продолжения борьбы с терроризмом.

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    14 декабря 2024, 06:48 • Новости дня
    Турция пригрозила сбивать израильские самолеты в Сирии

    Турция пообещала уничтожить самолеты Израиля в случае поддержки СНС в Сирии

    Tекст: Максим Попов

    Анкара не потерпит поддержки Тель-Авивом «Сил народной самообороны» (СНС) в Сирии, заявили турецкие чиновники.

    Турция пригрозила уничтожить израильские самолеты в случае оказания военной поддержки «Силам народной самообороны» (СНС) в Сирии, передает ТАСС со ссылкой на Yeni Safak.

    По информации издания, Анкара расценивает СНС как ответвление Рабочей партии Курдистана, которую считает террористической организацией. «В случае, если Израиль решится на такие действия, наши системы ПВО и истребители будут готовы уничтожить их (самолеты неприятеля)», – заявили радиостанции турецкие чиновники.

    Ранее Анкара сообщала о намерении создать на севере Сирии зону безопасности, чтобы обеспечить контроль над 600-километровым участком границы с соседней страной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Турция помогла сирийскому президенту Башару Асаду скрыться в России, когда повстанцы захватили Дамаск.

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    16 декабря 2024, 00:59 • Новости дня
    Израиль нанес авиаудары по военным объектам в Латакии и Тартусе

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС Израиля атаковали военные объекты в провинциях Латакия, Тартус, Хама и Хомс в Сирии, сообщили местные источники.

    Источники РИА «Новости» сообщили о «ракетных ударах по военным объектам». «В провинциях Тартус и Латакия слышны мощные взрывы», – говорится в сообщении.

    Представитель ЦАХАЛ Авихай Адраи заявлял, что Израиль намерен уничтожить военный потенциал Сирии.

    Замглавы МИД России Михаил Богданов отмечал, что Россия находится в контакте с Израилем по ситуации в Сирии.

    Напомним, израильские военные уже атаковали объекты армии Сирии в Латакии и Тартусе, где также расположены российские военные базы.

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    14 декабря 2024, 04:16 • Новости дня
    Сирийская оппозиция готовила свержение Асада больше года

    ХТШ готовила свержение Башара Асада с 2019 года

    Tекст: Максим Попов

    Глава вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ) Абу Хасан аль-Хамуи рассказал о подготовке наступления.

    Совместное наступление сил сирийской оппозиции, которое привело к смене власти в стране, планировалось больше года, передает ТАСС со ссылкой на британскую The Guardian.

    По словам главы вооруженного крыла группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ) Абу Хасана аль-Хамуи, в 2019 году, после того как оппозиционные силы понесли значительные территориальные потери, в ХТШ пришли к выводу, что «фундаментальной проблемой является отсутствие объединенного руководства и управления боевыми действиями». После этого в течение пяти лет группировка, «тщательно изучая противника и анализируя его тактику», создавала дисциплинированные и хорошо оснащенные подразделения.

    За год до начала ноябрьского наступления ХТШ установила связь с оппозиционными силами на юге страны, создав центр координации совместных операций. Это позволило вести поход на Дамаск одновременно с севера и юга.

    Аль-Хамуи отметил, что возвращение к нормальной жизни в Сирии будет непростой задачей, однако ХТШ пытается, «насколько это возможно, преодолевать идеологические и религиозные разногласия» между различными объединениями.

    Напомним, 27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии, а 8 декабря вошли в Дамаск, который оставили подразделения правительственных сил. Башар Асад сложил с себя полномочия президента Сирии и покинул страну.

    Ранее сообщалось, что Турция помогла сирийскому президенту Башару Асаду скрыться в России, когда повстанцы захватили Дамаск, завершив его 24-летнее правление.

    Коментарии (0)
    14 декабря 2024, 18:23 • Новости дня
    Новые власти Сирии отказались вступать в конфликт с Израилем

    Al Jazeera: Новые власти Сирии не будут вступать в конфликт с Израилем

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер вооруженных сирийских формирований Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил, что новые власти Сирии не намерены вступать в конфликт с Израилем и ведут переговоры с Британией о возобновлении работы ее посольства, сообщил Al Jazeera.

    Телеканал Al Jazeera сообщил, что лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа, известный также как Абу Мухаммед аль-Джулани, заявил о намерении новых сирийских властей избегать конфликта с Израилем, передает ТАСС.

    При этом аш-Шараа отметил, что его власть поддерживает контакты с дипломатическими представительствами западных стран.

    «Мы общаемся с посольствами [стран] Запада и ведем переговоры с Великобританией о повторном открытии ее представительства в Дамаске,» – приводит его слова сирийская газета Al Watan.

    Ранее главы МИД восьми арабских стран потребовали от Израиля вывести войска из Сирии. Сирийский оппозиционер Мухаммед Аллуш ранее заявлял, что новые власти Сирии обсудят судьбу военных баз России.

    Замглавы МИД России Богданов заявил, что Москва рассчитывает сохранить военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, какие политические взгляды исповедуют новые первые лица Сирии и на кого они ориентированы.

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    14 декабря 2024, 20:53 • Новости дня
    Блинкен подтвердил прямые контакты США с сирийской ХТШ

    Блинкен признал прямые контакты США с сирийской группировкой ХТШ

    Tекст: Вера Басилая

    США поддерживают прямые контакты с сирийской группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам»( запрещена в России) и другими формированиями в Сирии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Иордании подтвердил, что администрация Соединенных Штатов поддерживает прямые контакты с сирийской группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещена в РФ) и другими формированиями в Сирии, передает ТАСС.

    «Мы контактируем с ними <…>. Это прямые контакты, да», – заявил Блинкен по итогам своего ближневосточного турне, в рамках которого он посетил Иорданию, Турцию и Ирак.

    Он подчеркнул, что такие контакты ведутся как напрямую, так и через партнеров в регионе, что ранее подтверждали представители вашингтонской администрации.

    Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о доказательствах участия США и Израиля в организации военного переворота в Сирии с поддержкой одной из соседних стран.

    В Washington Post сообщалось, что американские ведомства ведут работу по оценке сирийских группировок для выбора потенциальных партнеров, которые соответствуют интересам безопасности США.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил США в шутку за обещанные Вашингтоном 10 млн долларов предоставить информацию о лидере запрещенной ХТШ Ахмеде аш-Шараа, который Госдепартамент призна террористом и разыскивает.

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    16 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Эксперт: В Израиле не будет отбоя от желающих переехать жить на Голанские высоты

    Политолог Ципис: Заселять Голанские высоты будут даже переселенцы из США

    Эксперт: В Израиле не будет отбоя от желающих переехать жить на Голанские высоты
    @ Schoening/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    У Израиля не будет проблем с заселением Голанских высот. Многие религиозные жители страны готовы воспринять переезд в этот регион как долг перед лицом веры, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис. Ранее в правительстве Израиля одобрили план по удвоению населения Голанских высот.

    «В первую очередь заселять Голанские высоты отправятся рьяные сионисты. Для них это вопрос религиозного долга. Вместе со своими семьями данные люди и займутся развитием всего региона. Учитывая то, что многие выходцы из США в Израиле к вопросам веры относятся с трепетом, не исключаю, что и они могут сюда перебраться», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Многие коренные жители еврейского государства также откликнутся на призыв к осваиванию Голанских высот. В стране имеется целое поселенческое движение, которое стремится к расширению национальных границ. Например, за зеленой линией на Западном берегу реки Иордан проживают около 450 тыс. человек», – отмечает он.

    «Они привыкли к трудностям и также могут попробовать переехать на новые территории государства. Такие люди не интересуются привлекательностью инфраструктуры в регионе. Жизнь в полевых условиях для них – не проблема. Ими движет идея и вера. Поэтому как только в Кнессете проведут закон о заселении Голанских высот, отбоя от желающих переехать не будет», – акцентирует собеседник.

    «С точки зрения безопасности проблем не возникнет. Эта территория имеет огромное стратегическое значение. ЦАХАЛ будет тщательно охранять ее, как и прибывающих поселенцев. Кроме того, приезжающие и сами, скорее всего, будут уметь обращаться с оружием», – заключил Ципис.

    Накануне израильский кабинет министров единогласно одобрил план премьер-министра Биньямина Нетаньяху стоимостью 40 млн шекелей (11 млн долларов) по удвоению населения Голанских высот. Инициатива касается только той части региона, которую удерживает Израиль, сообщает The Times of Israel.

    В настоящий момент здесь проживают около 50 тыс. человек, среди которых поровну евреев и друзов. По данным канцелярии премьер-министра, деньги пойдут на образование, возобновляемые источники энергии, создание студенческой деревни и мероприятия по переселению новых жителей.

    Саудовская Аравия раскритиковала новый план, назвав его «саботажем» против Сирии. Катар заявил, что действия Тель-Авива являются «новым эпизодом в серии израильских агрессий на сирийских территориях и грубым нарушением международного права», а ОАЭ подчеркнули, что этот шаг «угрожает дальнейшей эскалации и напряженности в регионе».

    Ранее министр обороны Исраэль Кац приказал военным подготовиться к пребыванию на сирийской стороне горы Хермон в предстоящие зимние месяцы, поскольку Израиль стремится не допустить попадания приграничного региона в чужие руки.

    В свою очередь Нетаньяху заявил, что Голанские высоты являются частью Израиля. «Мы все понимаем огромную важность нашего присутствия там, на Голанских высотах, а не у их подножия. Наши контроль и власть над Голанскими высотами обеспечивают нам безопасность. Голанские высоты всегда будут частью Израиля», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие территориальные образования могут появиться на руинах Сирии.

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    15 декабря 2024, 22:19 • Новости дня
    Белорусские дипломаты вернулись из Сирии в Минск

    Белорусский МИД поблагодарил Россию за помощь в возвращении дипломатов из Сирии

    Tекст: Антон Антонов

    Все белорусские дипломаты эвакуированы из Сирии в Минск, в Бейруте развернут временный консульский пункт, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

    Посол Белоруссии в Сирии Юрий Слука будет находиться в Минске «некоторое время на консультациях», после чего планируется провести углубленную оценку обстановки, сообщили в МИД Белоруссии.

    Глаз также отметил, что министерство иностранных дел выражает признательность российским коллегам, которые обеспечили безопасное прибытие дипломатов в Белоруссию, передает РИА «Новости».

    «В столице Ливана Бейруте развернут временный консульский пункт посольства Беларуси в Сирии для продолжения консульской деятельности и оказания возможной помощи нашим гражданам», – сообщил он.

    Департамент ситуационно-кризисного центра МИД России информировал о частичной эвакуации персонала российских загранпредставительств в Дамаске и дипмиссий КНДР, Белоруссии и Абхазии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что события в Сирии, где мировые игроки борются за власть, являются уроком для его страны, которая должна сама определять свою судьбу.

    Замглавы МИД России Михаил Богданов сообщил, что Москва установила контакты с политическим комитетом «Хайят Тахрир аш-Шам» для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

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    14 декабря 2024, 22:09 • Новости дня
    Аль-Джулани собрался выдвинуться в президенты Сирии

    Лидер вооруженной оппозиции Сирии аль-Джулани готов баллотироваться в президенты страны

    Tекст: Максим Попов

    Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, выразил готовность стать кандидатом на пост президента Сирии, если это поддержат граждане страны или его окружение.

    Лидер сирийских вооруженных формирований Ахмед аш-Шараа, известный как Абу Мухаммед аль-Джулани, выразил готовность баллотироваться на пост президента Сирии.

    Как передает катарское телевидение, н заявил: «Я выдвину свою кандидатуру на пост президента Сирийской [Арабской] Республики, если об этом попросят граждане или люди, которые меня окружают», передает ТАСС.

    Аль-Джулани подчеркнул, что стремится создать государство, основанное на институтах и верховенстве закона. Он отметил, что избирательная урна должна стать единственным способом демократического прихода к власти в Сирии.

    До этого, стало известно, что после свержения президента Башара Асада сирийцы впервые за десятилетия смогли попасть на его семейный летний курорт в Бурж-Ислам.

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