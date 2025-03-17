Хуситы атаковали авианосец США в Красном море во второй раз

Хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли второй ракетный удар по USS Harry Truman

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» нанесли вторую атаку на американский авианосец USS Harry Truman в северной части Красного моря. По информации телеканала Al Masirah, нападение продолжалось несколько часов и было осуществлено с использованием различных ракет и беспилотных летательных аппаратов.

Хуситы утверждают, что им удалось отразить агрессию со стороны авианосной группировки США. В результате обстрела ракетами и беспилотниками, американские истребители были вынуждены вернуться на место, откуда они взлетели, сообщили представители хуситов.

Представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа заявил, что в атаке участвовали восемнадцать баллистических и крылатых ракет, а также беспилотники. Он подчеркнул, что хуситы продолжат атаки на американские военные корабли в Красном море и Аденском заливе, пока Израиль не возобновит гуманитарные поставки в сектор Газа.

Накануне США начали массированные удары по контролируемым хуситами йеменским территориям. Как заявило Центральное командование США, целью операции является защита американских интересов и обеспечение свободы судоходства. В результате ударов погибли 53 человека, более ста получили ранения.

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Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер движения хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил, что они намерены атаковать американские военные и коммерческие суда в Красном море, если США продолжат удары по Йемену. Хуситы, правящее движение на севере Йемена, заявили об атаке на американский авианосец Harry Truman в Красном море.